Жить в продовольствие: насколько РФ обеспечивает свои потребности в продуктах

Вопросы продовольственного суверенитета страны и наполнения российского рынка качественными продуктами становятся всё более актуальными в условиях санкционного давления . Об этом Владимир Путин заявил 21 ноября во время запуска в Тюменской области племенного центра по воспроизводству индейки — в церемонии он принял участие по видеосвязи. Сейчас Россия способна полностью обеспечить свои потребности , особенно в мясе и зерновых культурах, а в отрасли овощеводства и молочке еще нужно укрепить позиции , добавил глава РФ. В стране ожидается рост сельхозпроизводства на 3,5%, считают в Минсельхозе, но, по словам президента, часть уйдет на экспорт странам, которые пострадали из-за авантюрной политика некоторых западных государств .

Вышли на самообеспечение

Владимир Путин 21 ноября по видеосвязи принял участие в запуске в Тюменской области нового племенного центра по воспроизводству индейки . Это важное событие не только для региона, но и для страны: новый комплекс будет выпускать востребованную продукцию — инкубационные яйца , которые поступят прямо на предприятия для последующего выращивания птицы. Мощность центра — 12 млн яиц в год .

— Помимо этого племенного репродуктора у нас есть еще два — в Пензенской и Ростовской областях. Общий объем производства будет 34 млн яиц в год, — отметил на открытии объекта председатель совета директоров группы компаний «Дамате» Наум Бабаев.

В полном объеме работы будут завершены в 2023 году, выход на проектную мощность запланирован на 2025-й.

Жить в продовольствие Владимир Путин во время запуска племенного центра по воспроизводству индейки в Тюменской области по видеосвязи Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Впрочем, мероприятие не было сфокусировано только на новом центре, по сути, оно превратилось в полномасштабное совещание, посвященное ситуации в агропромышленном комплексе . Так, Владимир Путин подчеркнул: на сегодня РФ обеспечивает свою безопасность в продуктовой сфере по большинству ключевых параметров: зерну, сахару, растительному маслу, рыбной и мясной продукции . По его словам, Россия вышла на уровень самообеспечения по мясу на 100,8% в этом году при норме от 85%, согласно доктрине продовольственной безопасности.

Таким результатам, по мнению российского лидера, поспособствовали принятые решения о поддержке АПК. При этом аграриям не помешает укреплять позиции в семеноводстве и животноводстве, а также развивать производство молочки, фруктов и овощей , предупредил Владимир Путин. Так, по молочным продуктам обеспеченность находится на уровне 84,3% при поставленной цели в 90%. Уровень самообеспеченности по итогам 2022 года по крупному рогатому скоту молочных пород — 64%, мясных пород — 98,2%, свинины — 84,6%, овцы — 98,5%, добавил президент.

— Потенциал для дальнейшего развития отрасли, учитывая наши земельные и другие ресурсы, очень большой. И для его реализации нам критически важно укрепить позиции, добиться ощутимого прогресса и максимально необходимой независимости в такой чувствительной сфере, как семенной и племенной фонды . А это основа агропромышленного комплекса, база для роста урожайности наших полей и производительности российских ферм, — сказал он.

Жить в продовольствие Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев также подтвердил, что сегодня объем и ассортимент продукции позволяют закрывать потребности страны в основных видах продовольствия . В целом в ведомстве ожидают роста сельхозпроизводства в 2022 году на уровне 3,5%. «Обращаю внимание, что необходимости использовать механизм так называемого параллельного импорта у нас в сельском хозяйстве на сегодня нет », — констатировал он.

Развитие продовольственной безопасности и независимости особенно актуально в условиях санкционного давления, добавил Владимир Путин. Причем глава государства подчеркнул, что глобальные корпорации и раньше использовали свои монопольные преимущества в сфере селекции и производства генетических материалов для сдерживания конкурентов.

— По доктрине продовольственной безопасности мы почти все параметры полностью выполняем . У нас есть проблемы с семенами. Но приняты федеральные научные программы развития семеноводства. Я думаю, что в самое ближайшее время мы и эти вызовы преодолеем. На сегодня, я считаю, продовольственная безопасность у нас достигнута. У нас нет культур, в которых мы нуждаемся. В этом году по всем видам продовольствия у нас очень высокая урожайность , — сказал «Известиям» первый заместитель председателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

Помощь ближнему

Помимо закрытия своих потребностей Россия также намерена помогать и странам, которые пострадали из-за сложившейся в мире ситуации, отметил Владимир Путин. Так, животноводы и птицеводы экспортируют свою продукцию более чем в 110 государств, уточнил президент.

Жить в продовольствие Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— Мы обеспечиваем свои потребности и находимся в числе ведущих мировых производителей, помогаем и будем помогать странам, которые сталкиваются с дефицитом продовольствия из-за тех дисбалансов, к которым привела, без всякого преувеличения, авантюрная, непрофессиональная политика некоторых западных стран , — сказал он.

Объем экспорта мясной продукции в этом году составит 550 тыс. т на $1,5 млрд, сказал президент. По данным профильного министерства, в целом объем экспорта продукции российского АПК по итогам 2022-го может составить $40 млрд , причем в настоящее время поставки уже превысили $33 млрд.

«Россия третий год сохраняет статус нетто-экспортера продовольствия, то есть за рубеж у нас отправляется больше, чем импортируется», — констатировал Дмитрий Патрушев.

Отдельно президент заявил, что находится в контакте с китайскими коллегами по поводу поставок российской свинины на китайский рынок. А союзнические отношения с Белоруссией, по словам Владимира Путина, в значительной степени помогают решать вопрос с молочной продукцией в РФ . Сенатор Алексей Майоров, в свою очередь, считает, что, несмотря на невысокие относительно других сфер показатели в молочной отрасли, Россия «серьезно движется» к ее наращиванию. По его словам, для этого необходимы высокопродуктивные породы с хорошими показателями.

Жить в продовольствие Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

При этом Россия имеет высокие показатели в зерновых культурах. «Селекцию необходимо продолжать, потому что могут быть различные погодные условия. Нам все-таки нужно зерно не только фуражного качества, но и более высоких сортов», — сказал «Известиям» Алексей Майоров.

В день работника налоговых органов, который традиционно отмечается 21 ноября, президент в Ново-Огарево также провел встречу с главой ФНС Даниилом Егоровым. Он доложил о деятельности структуры за 10 месяцев.

Так, поступления в консолидированный бюджет по итогам года могут составить около 33,3 трлн рублей, причем имеющиеся данные за 10 месяцев указывают на 18% рост по сравнению с 2021-м. По словам Даниила Егорова, «себя очень неплохо чувствуют и нефтегазовые доходы». Глава налогового ведомства также заметил, что система автоматических отсрочек по сдаче отчетности мобилизованных уже отработана, при этом для них приостановлены все проверки и любые формы взыскания. Успехи отмечаются в реформировании налоговых вычетов и НДС. Срок ожидания вычета по подоходному налогу сократился с четырех месяцев до 12 дней.