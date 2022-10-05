Кушать продано: агроэкспорту помогут найти зарубежных покупателей

На фоне сложностей с аграрным экспортом власти ищут альтернативные способы продвинуть на внешние рынки российское продовольствие. Федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза России начал подготовку 40 новых экспортных гидов — подробных справочников с информацией, необходимой производителям для выхода на зарубежные рынки. Подробности — в материале «Известий».

Привлечены специалисты

Представители бизнес-сообщества указывают, что гиды серьезно экономят время и средства на разработку новых маршрутов экспорта, а также поиски нужных контактов. Кроме того, такие исследования, возможно, подтолкнут компании поставлять за рубеж продукты с большей добавленной стоимостью.

Для участия в создании экспортных гидов «Агроэкспорт» привлечет ведущие институты развития и аналитические агентства. Новые справочники, разработанные по принципу «продукт — страна», будут посвящены шести направлениям агроэкспорта в 25 стран. Например, для поставок сардин и мороженой сельди будет изучен рынок Нигерии. Перспективы поставок российской баранины тщательно рассмотрят для рынков Китая и Катара, свинины — для Кот-д’ Ивуара, Таиланда и Конго.

Автор цитаты Экспортные гиды содержат, в частности, информацию об экономике и нюансах ведения бизнеса в стране-импортере, инструкции по оформлению экспортных сделок, сведения о потенциальных партнерах и конкурентах, разрешительных процедурах и обязательных требованиях к поставляемой продукции, особенностях логистики и правовой защиты объектов интеллектуальной собственности

Кроме того, с учетом текущих реалий внешнеэкономической деятельности будут обновлены уже выпущенные за предыдущие три года 87 справочников, уточнили в «Агроэкспорте». Так, из-за изменений международной конъюнктуры продовольственного рынка будет существенно расширен и доработан раздел, посвященный организации экспортных поставок.

Особое внимание уделят логистике и проработке альтернативных, в том числе мультимодальных маршрутов поставок, пояснил «Известиям» руководитель центра Дмитрий Краснов. Например, в гидах будут указаны основные оптово-распределительные хабы, оптимальные маршруты и способы доставки в страну (вплоть до указания мест отправки и выгрузки товара, а также температурного режима транспортировки), среднее время и стоимость доставки.

Глубокий анализ

В справочниках также будет приведен анализ потребительских предпочтений. Например, в Китае особенно предпочитают куриные лапки, которые считаются деликатесом. В гиде подробно расписано, какова емкость рынка этого продукта, в каком виде его следует отправлять и другие важные нюансы.

«Кроме того, на фоне нестабильности финансовых рынков многие страны во внешней торговле начинают переходить на расчеты в национальных валютах. В связи с этим экспортные справочники будут дополнены новым разделом, в котором подробно рассмотрена специфика валютно-финансовых операций для каждого из целевых рынков сбыта», — отметил Дмитрий Краснов.

Россия является крупным игроком мирового продовольственного рынка. За последние 10 лет аграрный экспорт увеличился в три раза, превысив в прошлом году $37 млрд. Наша страна занимает первое место по экспорту пшеницы и мороженой рыбы, второе место — по подсолнечному маслу, третье — по поставкам ячменя и рапсового масла, входит в число крупнейших поставщиков соевого масла и кукурузы. Экспорт мяса за последние 10 лет вырос в стоимостном выражении в 46 раз, составив в прошлом году $1,2 млрд.

В этом году, несмотря на скрытые и объявленные санкции, в денежном выражении поставки продовольствия увеличиваются практически по всем направлениям. Тем не менее в «весе» объемы несколько отстают от прошлогодних — сказываются проблемы с логистикой и международными взаиморасчетами, отмечает Краснов. В этой ситуации бизнесу необходимо быстро перестраиваться и изыскивать новые возможности для увеличения и диверсификации поставок за рубеж.

При этом чем сложнее продукт, тем больше для его продвижения требуется усилий, поясняет эксперт. Например, в последнее время в разы растет экспорт муки — сложности с вывозом зерна стимулируют компании инвестировать в переработку и искать способы доставить продукт даже в те страны, которые имеют собственное развитое производство, например, в Турцию.

Карта поставок

В прошлом году вместе с «Агроэкспортом» была разработана дорожная карта по поставкам муки, круп и макарон в Саудовскую Аравию — в результате компания «Макфа» заключила контракт, говорит ее управляющий директор Антон Белоусов.

Справочник по КНР стал существенным подспорьем для производителей молока при разработке внутренних стратегий выхода на этот перспективный рынок, растущий на 5–7% в год, отмечает генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов. По его мнению, мировой рынок молока определенно будет расти. При этом далеко не все страны — лидеры индустрии обладают потенциалом наращивания производства молока, и в этом смысле у России есть преимущество. При должном уровне финансовых и нефинансовых мер поддержки мы действительно смогли бы занять серьезную долю глобального рынка, считает эксперт.

Экспортные гиды позволяют активно продвигать российскую молочную продукцию на зарубежные рынки, согласен президент группы «ЭкоНива» Штефан Дюрр. Заходя на рынок, можно изначально выстроить правильное позиционирование в новых странах, понять менталитет, дух потребителей и их отношение к российским продуктам.

В таких справочниках есть вся ключевая информация — о рынке и его особенностях, каналах сбыта, страновых требованиях к продукту и его упаковке, маркировке, сертификации, затратах на стороне импортера, тарифных и нетарифных барьерах. Всё это помогает сэкономить время на поиск и проверку достоверности данных, отмечают в ГК «Черкизово». Компания ждет обновления «мясных» гидов, а также предлагает дополнить библиотеку информацией о рынках ряда стран Персидского залива и Африки. Кроме того, производителя интересуют справочники по продукции глубокой переработки, такой как наггетсы, стрипсы и крылья, и замороженным продуктам без термической обработки.

Поверх барьеров

Большинство стран защищает свои рынки от готовой продукции тарифными и нетарифными барьерами, говорят в ГК «Черкизово». Тем не менее при наличии полной базы знаний есть возможность развивать это направление.

Отечественные производители масложировой продукции уже давно переросли внутренний рынок. Поэтому дальнейшие перспективы роста для них связаны именно с экспортом, подтверждает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. «Здесь важно понимание нюансов целевых рынков потребления, чтобы избежать ошибок и правильно позиционировать свою продукцию», — отмечает эксперт.

По его мнению, подобные гиды, особенно полезны для «новичков» —компаний, которые только планируют зайти со своей продукцией в незнакомую страну. Например, подробные стратегии по Китаю и Индии, а также гид по Ирану позволили снизить издержки российских экспортеров и помогли компаниям успешно выйти на эти рынки. Гид по Непалу решил логистические вопросы поставок продукции, указывает Мальцев.