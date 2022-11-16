Во весь росток: российские аграрии инвестируют в производство семян

Сельхозпроизводители на фоне проблем с импортом и ухода ряда иностранных компаний начали активнее инвестировать в производство отечественных семян. Зависимость от зарубежного материала по некоторым культурам, например сахарной свекле, сейчас достигает 90%. Тульская компания «Лазаревское» инвестирует 576 млн рублей в семеводческий комплекс, проекты в этом сегменте есть и у «ЭкоНивы», «Мираторга», «Степи». Дополнительной мотивацией для компаний станут планы Минсельхоза увеличить поддержку при строительстве производств семян, а также планы ограничить ввоз импортного посадочного материала.

Рассыпали на деньги

Крупный сельхозпроизводитель в Тульской области — ООО «ПХ Лазаревское» — инвестирует 576 млн рублей в строительство семеноводческого центра мощностью 10 тыс. т семян в год . Об этом «Известия» узнали из презентации проекта, информацию подтвердили в самой компании. Завершить строительство планируют до конца 2024 года.

Из 10 тыс. т планируемых к производству семян собственные потребности компании составляют 3,7 тыс. т, в том числе пшеницы, ячменя, гороха, кукурузы, рапса. Оставшиеся 6,3 тыс. т холдинг планирует продать другим структурам.

Гендиректор «ПХ Лазаревское» Кристина Романовская сказала, что инвестиции связаны со сложностью приобретения импортных семян из-за ухода ряда игроков с российского рынка на фоне санкций . По ее словам, компания планирует развивать направление, так как видит потенциал для импортозамещения и свободную нишу.

Во весь росток Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Не только в Туле

«ПХ Лазаревское» — не единственное агропромышленное предприятие, которое инвестировало в развитие собственного семеноводства или планирует это делать.

В ГК «ЭкоНива» напомнили, что еще в августе 2022 года подписали соглашение с Институтом цитологии и генетики Сибирского отделения РАН о создании генетического и селекционно-семеноводческого центра в Новосибирской области . Там же у компании есть завод, его начальная мощность — 40 тыс. т семян в год. Кроме того, г руппа рассматривает возможность строительства селекционно-семеноводческого центра в Курской области, а также реализует проект по созданию семенного завода в Рязанской области . Сейчас компания производит 130 тыс. т семян в год, рассказал региональный директор семеноводческого комплекса «Защитное» (входит в ГК «ЭкоНива») Юрий Васюков.

В агропромышленном холдинге «Мираторг» сообщили «Известиям», что до конца 2023 года построят селекционно-семеноводческий центр в Курской области за 847 млн рублей . Согласно планам, его мощность составит 27,4 тыс. т семян в год. А гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко заявил, что организация совместно с партнером вывела собственный сорт пшеницы «Система», который в скором времени поступит на рынок .

Семенной дефицит

Необходимость импортозамещения семян стала очевидна во время посевной 2022 года , отметил исполнительный директор Национальной ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника Михаил Самусь. Он напомнил, что из-за обострения международных отношений многие импортные поставщики, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, в марте расторгли контракты с российскими аграриями. Затем иностранные семена вернулись на рынок, но уже по цене вдвое выше , которая не была откорректирована даже после укрепления рубля, сказал Михаил Самусь.

Во весь росток Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Сейчас Россия не обеспечена полностью собственными семенами. Согласно данным Национального доклада о ходе и результатах реализации в 2021 году Госпрограммы развития сельского хозяйства, ежегодно в стране высаживают 10 млн т семян. На иностранную селекцию, например семена кукурузы, приходится 55,1%, сахарной свеклы — 96,6% . Лучше ситуация по яровым зерновым и зернобобовым культурам — здесь доля отечественного продукта составляет 72,6%.

Михаил Самусь согласен, что ситуация по видам культур разная. По его словам, в подсолнечнике доля отечественных семян — 30%.

В Минсельхозе подтвердили, что по сахарной свекле, кукурузе, картофелю, овощам, подсолнечнику «сохраняется высокий потенциал импортозамещения».

В Белгородском федеральном аграрном научном центре РАН при этом уверены, что нет необходимости полностью отказываться от сортов и семян из-за рубежа. По мнению ученых, идеальный баланс отечественного и иностранного семенного материала составляет 75% на 25% — это одновременно обеспечит и независимость, и наличие конкуренции .

Под российскими сортами имеется в виду полностью произведенный отечественными компаниями продукт, а не локализованные здесь иностранные холдинги, которые могут в любой момент уйти с рынка, запретив продавать свою продукцию, несмотря на наличие производства, уточнил Михаил Самусь.

Главное — технологии

Источник на рынке сказал, что вопросы с семенами стоит разделять на селекцию и семеноводство. Селекция — очень долгий бизнес, им можно заниматься год-два, или даже десять, и не вывести ни одного сорта или гибрида, востребованного на рынке. Такие проекты могут себе позволить только крупные компании. В России сейчас этим занимаются институты при Минсельхозе, но их продукция не пользуется спросом. Поэтому отечественные компании активно планируют заниматься семеноводством — размножением уже известных сортов. Для этого достаточно договориться с иностранными игроками, чтобы они предоставили формулу и дали технологию для выведения семян, сказал собеседник издания.

Во весь росток Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Основное преимущество семян из-за рубежа — в том, что производители вкладываются в раскрутку и продвижение, то есть сопровождают всю цепочку выращивания, тогда как в России этим занимается небольшое количество компаний , добавил источник.

Михаил Самусь считает, что полностью достичь обеспеченности по кукурузе и подсолнечнику можно за один-два года, но для этого необходимо принять меры поддержки, многие из которых — нефинансовые. По мнению эксперта, стоит на законодательном уровне территориально отдалить поля под семена от полей для товарной продукции, поскольку иначе из-за опыления теряется качество семян.

Кроме того, можно ввести квотирование импорта на объем дефицита внутреннего производства, что позволит обеспечить спрос на российские семена. При этом оставшаяся зарубежная продукция должна быть из дружественных стран, уверен Михаил Самусь. Юрий Васюков полагает, что главная задача — повысить качество подготовки профильных специалистов. Также важны инвестиции в селекцию со стороны государства — в форме субсидий производителям семян, льготных кредитов, а также в виде возмещения затрат на капитальное строительство, добавил он.