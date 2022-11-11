Злак вопроса: до 80% аграриев могут не получить субсидии на зерновые

До 80% аграриев могут не получить обещанные субсидии на выращивание и реализацию зерновых. Этот вопрос поднимали на совещании в Минсельхозе 8 ноября, рассказали «Известиям» его участники. По их словам, в ведомстве планируют распределить между растениеводами 10 млрд рублей по ставке 2 тыс. рублей на тонну продукции. Суммы хватит только на 5 млн т зерна, но российский урожай в 2022 году превысил 152 млн т. Субсидия должна была помочь аграриям сохранить рентабельность в условиях больших запасов продукции и экспортных пошлин, из-за которых летом они теряли до 6 тыс. рублей за каждую вывезенную тонну зерна, объяснили эксперты. По словам специалистов, недостаток средств может привести к снижению уровня технологий выращивания, что спровоцирует сокращение урожая в 2023-м. В Минсельхозе готовы начать работать над проблемой в следующем году, сообщили «Известиям» в ведомстве.

Зерно и истина

Субсидию на производство и реализацию зерновых смогут получить далеко не все аграрии . Об этом говорилось на совещании в Минсельхозе 8 ноября, рассказали «Известиям» несколько его участников. По их словам, представитель Чувашской Республики привел данные, что аграрии региона подадут заявки на субсидировании 191 тыс. т зерновых, а средств, которые готово выделить федеральное министерство, хватит только на 38 тыс. т , то есть на 19,8%.

Ранее в Минсельхозе неоднократно заявляли, что планируют распределить между производителями зерновых 10 млрд рублей из расчета 2 тыс. рублей за тонну. По словам источника «Известий» в одном из агрохолдингов, средства перечислят до конца года. Это уже второй транш в этом году — первые 10 млрд рублей министерство уже почти распределило, тогда растениеводы получали по 200–350 рублей за тонну в зависимости от региона, сказал источник.

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Собеседник на рынке считает, что резкое увеличение ставки субсидии до 2 тыс. рублей за тонну связано с желанием властей мотивировать участников рынка регистрироваться в системе ФГИС «Зерно» . Хотя с 1 сентября ее использование для продажи зерновых обязательно, небольшие хозяйства не спешат подключаться: не везде есть интернет и специалисты для работы в системе.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут пояснил, что при нормативе субсидирования в 2 тыс. рублей на тонну и общей сумме на выплаты по второму траншу в 10 млрд рублей средств хватит лишь на 5 млн т зерна — это объем сделок одного месяца . Собеседник «Известий» в одном из агрохолдингов добавил: учитывая объем урожая этого года, «цифры на порядок не сходятся». Минсельхоз 9 ноября объявил, что с 95% площадей собрано 152 млн т зерна .

Условия со звездочкой

Александр Корбут считает, что из-за недостатка средств поддержку смогут получить лишь приближенные к властям аграрии, большинство же останется без субсидии, так что мера будет низкоэффективной.

По словам директора ростовского производителя зерна «Московский» Татьяны Трегубовой, субсидию по первому траншу , которая в регионе составляла 200 рублей за тонну, получили далеко не все аграрии. Чтобы получить деньги, нужно было предоставить большой перечень документов, поэтому многие небольшие хозяйства, сопоставив размер поддержки и затраты на ее оформление, просто не стали подавать заявки , сказала специалист.

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Как предположила Татьяна Трегубова, сейчас региональные власти, балансируя между отсутствием денег и необходимостью отчитаться о выдаче 2 тыс. за тонну зерна, могут ввести дополнительные ограничения для получателей средств . Например, прописать как условие наличие в хозяйстве кроме растениеводства еще и животноводства, что позволит выдать обещанную поддержку считаным единицам, отметила эксперт.

Источник на рынке добавил: получение субсидии по новому траншу привязано к регистрации в системе ФГИС «Зерно». В результате часть небольших аграриев не смогут получить ее, что только ухудшит их финансовое состояние, считает он.

В Минсельхозе заявили «Известиям», что сама по себе мера (субсидия на реализацию зерновых) оказывает позитивное влияние на рентабельность производства зерна. Представитель ведомства добавил: выделение дополнительных средств планируется в следующем году, чтобы полностью покрыть спрос на субсидии.

Денег нет, но вы растите

Если распространить субсидию на всех, то она бы могла помочь растениеводам в условиях возросших затрат на производство зерна , считает Александр Корбут. Он указал, что из-за экспортных пошлин и высокого урожая цены на зерно на внутреннем рынке держатся на низком уровне . По данным мониторинга «Совэкон», продовольственная пшеница третьего класса 2 ноября стоила 12,7 тыс. рублей за тонну, фуражная — 9,8 тыс. При господдержке аграрии могли продавать зерно по цене до 14 тыс. рублей за тонну, что было бы для них приемлемо, хотя и ниже уровня прошлого года, сказал Александр Корбут.

Снижение закупочных цен на сельхозпродукцию вызвано в том числе введением экспортных пошлин, размер которых в летние месяцы достигал практически 6 тыс. рублей за тонну зерна, говорит Татьяна Трегубова. По ее словам, аграрии, преимущественно малые предприятия, у которых нет возможности придержать продукцию до уровня приемлемых цен, вынуждены продавать зерно на грани рен

Злак вопроса Фото: ТАСС/Донат Сорокин

табельности, что грозит либо банкротством, либо продажей активов крупным холдингам.

Зерновые и масличные занимают 80% всех посевных площадей России, добавил Александр Корбут. При отсутствии поддержки никто не будет сокращать площади, поскольку растениеводство — непрерывный процесс. Но аграрии будут вынуждены закупать семена более низкого уровня, снижать объем удобрений или количество технологических операций — это негативно отразится на урожае , считает эксперт.

Правительство еще 4 ноября рекомендовало регионам не снижать посевные площади в 2023 году.

Ростки сомнений

Источник «Известий», участвовавший в совещании 8 ноября, утверждает, что в Минсельхозе согласны с существованием проблемы. По его словам, замминистра Оксана Лут заявила: после доведения до аграриев 10 млрд рублей министерство соберет данные об объеме недостающих средств и обратится в Минфин за выделением дополнительных лимитов . Но пообещать, что деньги будут выделены, чиновница не смогла.

В Минфине подчеркнули, что в последние годы финансирование сельского хозяйства растет, и в 2022 году на поддержку отрасли выделили дополнительные средства . Также для предприятий сохранена нулевая ставка налога на прибыль, применяется пониженная ставка НДС 10% при реализации продукции, пониженная ставка налогообложения земельных участков, отнесенных к землям с/х назначения, возможность применения единого сельскохозяйственного налога по ставке 6%.

Александр Корбут указал: для удовлетворения потребностей всех участников рынка в субсидии по нынешним нормативам требуется не менее 160 млрд рублей. По мнению эксперта, Минсельхозу проще отменить экспортные пошлины.

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Источник «Известий» в одном из агрохолдингов знает, что в ласти рассматривают вариант перераспределения субсидии в пользу регионов с более низкой урожайностью и, соответственно, меньшей рентабельностью . Речь прежде всего о регионах центральной и северо-западной России. По словам собеседника, это может частично решить вопрос с недостатком средств, а также выровнять доходность аграриев из разных субъектов.

Альтернативный вариант — увеличение объемов закупки со стороны государства зерна в интервенционный фонд , например, до 15 млн т. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в октябре говорил о готовности приобрести до 3 млн т.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин согласен, что рентабельность в производстве зерновых снизилась из-за роста затрат. Но она находится на достаточно высоком уровне, позволяющем не только окупать текущие издержки, но и формировать инвестиционный потенциал , сказал эксперт. По данным Минсельхоза за 2021 год , которые есть у «Известий», рентабельность зерновых и зернобобовых без учета субсидии была на уровне 50,5% .

Источник в отрасли сослался на слова министра финансов Антона Силуанова, который неоднократно указывал на разного рода совещаниях, что рентабельность растениеводства составляет порядка 80%, а по некоторым культурам и выше.