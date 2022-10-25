Мерси быку: в РФ продлят тарифные льготы на ввоз говядины в 2023 году

Минсельхоз продлит квоту на ввоз бескостной говядины с пошлиной 0% на 2023 год. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве. Такое решение приняли в ответ на просьбу мясопереработчиков. По мнению экспертов, мера позволит сдержать рост цен, который в случае отмены квоты мог составить 20–30%. Также производители просили установить нулевую пошлину на ввоз до 100 тыс. т свинины в год, но эту инициативу Минсельхоз не поддержал.

Плюс год

Тарифные льготы с нулевой ввозной пошлиной на импортную говядину продлят на 2023 год, сообщили «Известиям» в Минсельхозе . Там уточнили: такое решение приняли на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию в Минэкономразвития 18 октября. Ранее Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) обратился с просьбой продлить льготы к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву. Квоту на ввоз говядины по нулевой пошлине ввели в конце 2021 года — предполагалось, что она будет действовать до конца 2022-го.

Также в НСМ предлагали установить квоту на беспошлинный ввоз до 100 тыс. т свинины в год. В Минсельхозе сказали, что против подобной меры — отечественные производители полностью закрывают внутренние потребности рынка в этом виде мяса . Сославшись на данные Росстата, в министерстве отметили: с января по сентябрь 2022 года в стране произвели на 6,2% больше свинины, чем за аналогичный период 2021-го. Рост производства этого вида мяса способствует снижению отпускной цены на такую продукцию — с начала года она сократилась на 5,9%, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — на 11%, сказали в ведомстве.

Упражнения с мясом Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

По данным Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР), объем производства говядины по итогам девяти месяцев 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года снизился на 4,2%, а свинины — вырос на 7,9%.

Ситуация на рынке свинины и говядины принципиально разная, сказал источник «Известий» в мясной отрасли. Свинины становится больше из-за новых проектов, в этом году рост может составить 5%, уточнил он. А отечественной говядины становится меньше, поскольку она чаще всего является побочным продуктом молочного животноводства, которое становится всё эффективнее и не требует такого количества коров. Этим и объясняется разная реакция Минсельхоза: поддержка ввоза говядины по квоте и отказ ввести эту меру в отношении свинины, считает собеседник «Известий».

Минус объем

По мнению председателя правления НСМ Юлии Панферовой, отказ от продления квот на говядину грозил дефицитом продукта на рынке и ростом цен на 20–30% . Пролонгация льгот позволит сохранить стоимость продукции на определенном уровне, считает она.

— Но некоторые виды свинины сейчас в дефиците, что привело к значительному росту цен . Например, грудинка и шпик , которые сейчас наиболее популярны у производителей, подорожали на 40% . Для снижения цен необходимо пополнить товарные запасы свинины через введение квот , — уверена Юлия Панферова.

Как считают в ИКАР, свинины на российском рынке в целом хватает, но там согласны, что есть повышенный спрос на грудинку и шпик.

Упражнения с мясом Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

— На эти виды сырья достаточно высокая цена. При этом импорт очень маленький, особенно последние месяцы. В говядине потребность есть, ее импорт играет существенную роль (квоты касаются дальнего зарубежья). На Парагвай приходится 50% от объема импорта, на Бразилию — 26%, Колумбию — 12%, Индию — 4,4%. Если поставки импортной говядины будут сокращаться, это негативно отразиться на рынке, ведь ее мало в России, — сказала эксперт ИКАР по рынку мяса Анна Кудрякова.

Продлить квоты на ввоз говядины — хорошее решение, но объем, установленный на 2023 год, недостаточен для российского рынка , считает гендиректор компании-мясопереработчика «Востряково-2» Татьяна Ларина.

— Его рассчитали на основе реально ввезенного объема этого вида мяса в 2022 году, а не запланированного на этот период. На 2022 год был установлен ввоз говядины в объеме 200 тыс. т, а реально поступило вдвое меньше — 100 тыс. т из-за сбоев в логистике , — сказала она.

По словам одного из собеседников «Известий» в мясной отрасли, выпуск говядины как минимум не растет, а ряд колбасных изделий производят именно с этим видом мяса.

— Производство говядины имеет огромное социальное значение. Этот вид мяса используется в производстве продуктов для школьного питания, а также в рецептуре ГОСТовских колбас и тушенки, — сказала Юлия Панферова.

Упражнения с мясом Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Изменение условий квотирования, вероятно, скажется на рынке, опасается совладелец компании «Окраина» Виталий Деледивка.

— В этом году стоимость говядины и так менялась несколько раз: в начале года цена, например, на мясо на кости составляла 296 рублей за килограмм, на пике роста весной стоимость достигла 372 рублей, а сейчас находится на уровне 323. У производителей три варианта действий: снизить долю говядины, поднять цены, работать без прибыли. Мы были вынуждены поднять цены, — отметил он.

По словам бизнесмена, говядину используют практически во всех продуктах компании, поэтому участникам рынка важны стабильные цены и возможность закупать сырье за рубежом.