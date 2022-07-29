Жир земли: как обеспечивается защита продовольственного рынка России

Своих продуктов в стране более чем достаточно, а с уходом отдельных иностранных производителей перед российскими компаниями открываются новые перспективы. Это причина, по которой разрешать параллельный импорт продовольствия не планируется . Но и отменять квоты и экспортные пошлины Россия не будет: мы готовы выполнять обязательства перед иностранными партнерами, но безусловный приоритет — внутренний рынок. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на проходящей в Калининградской области выставке «Всероссийский день поля — 2022». Подробности — в материале «Известий».

Экспорт не в ущерб себе

Все действующие ограничительные меры в отношении экспорта продовольствия продолжат свое действие, рассказал министр во время выступления на выставке «Всероссийский день поля — 2022». По его оценке, квоты и пошлины доказали свою эффективность. Они позволили исключить дефицит социально значимой продукции и не допустить резких ценовых колебаний. При этом в случае необходимости Минсельхоз готов корректировать регулирование. Так, перевод расчета пошлины с долларов на рубли позволил снизить ее размер почти на 40%. По мнению Патрушева, сейчас этот механизм настроен оптимально и позволяет аграриям сохранять достаточную рентабельность производства.

Справка «Известий»: Выставка «Всероссийский день поля — 2022» — одно из ключевых событий в российском АПК. Традиционно на мероприятии представлены самая современная сельхозтехника и оборудование, новейшие разработки в области селекции, агрохимии и защиты растений. Оценить достижения отрасли можно в реальных полевых условиях — комплекс под открытым небом включает в себя опытные поля, демонстрационные делянки и участки-полигоны для техники. В этом году выставка проходит 28-30 июля в Калининградской области.

В то же время глава Минсельхоза отметил, что Россия играет важнейшую роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, готова в полной мере использовать свой экспортный потенциал и поставлять качественную продукцию на мировой рынок. С начала года экспорт вырос на 20%. Заметно увеличились отгрузки масложировой, мясной и молочной продукции, рыбы и морепродуктов. Спрос вырос практически по всем направлениям.

— Безусловно, санкции осложнили экспортную деятельность. Тем не менее находим возможности для обеспечения наших зарубежных партнеров. Разумеется, делаем это не в ущерб стабильности внутреннего рынка, — подчеркнул Патрушев.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отмечает, что в агросезоне 2021/22 Россия сохранила лидерство в экспорте пшеницы с объемом 30,7 млн тонн. В новом сельхозгоду это лидерство удастся удержать, благодаря одному из лучших в истории страны урожаю. Сейчас урожайность зерновых на четверть выше прошлогодней. Глава Минсельхоза сохранил предыдущую оценку валового сбора в 130 млн тонн. С учетом этого экспортный потенциал за сезон может составить 50 млн тонн. В том числе пшеницы, по данным Эдуарда Зернина, может быть экспортировано 40,3 млн тонн.

Но новый сезон в России начался на фоне «беспрецедентного санкционного давления» — скрытые санкции серьезно затрудняют задачу экспорта зерна, считает эксперт. Особенно острыми проблемами Зернин называет нехватку крупнотоннажного флота, а также доступность инструментов торгового финансирования. Кроме того, бизнесу мешает дополнительная страховая премия, введенная зарубежными страховщиками для «дискриминации и удорожания российского зерна».

Тем не менее экспортеры согласны, что отменять вывозную пошлину на зерно нельзя — она «позволяет стабилизировать внутренний рынок в комфортном ценовом диапазоне». А стабильный рынок позволяет экспортировать излишки.

Импорт продуктов нам параллелен

Что касается механизма параллельного импорта, Дмитрий Патрушев напомнил, что этот инструмент нужен для того, чтобы организовывать поставки таких товаров, которым нет замены внутри страны. В продуктовом сегменте, по его оценке, таких незаменимых позиций нет. Основной продукцией мы обеспечиваем себя самостоятельно, а импортируем лишь то, что не можем произвести в силу климатических условий. У российских потребителей сейчас огромный выбор продуктов, в том числе и от иностранных компаний, которые локализовали свои предприятия на территории России и продолжают тут работать.

— Случаи ухода зарубежных компаний, во-первых, носят единичный характер, а во-вторых, открывают новые перспективы для отечественных брендов, которые точно ни в чем не уступают. Наши предприятия могут оперативно заместить практически любую иностранную продукцию, будь то напитки, кондитерские изделия или другие товары, — уверен Дмитрий Патрушев.

В пример он привел опыт, развития отрасли с 2014 года, когда страна ввела эмбарго на импорт пищевой продукции из ряда стран. Тогда отечественные производители смогли быстро занять освободившиеся ниши, увеличили производство и предложили потребителям продукты высокого качества.

«Распространение параллельного импорта на продукты питания не соответствует в первую очередь интересам отечественного бизнеса, который сейчас получает хорошие стимулы к развитию», — считает министр. По его мнению, для потребителей ассортимент товаров не изменится и в некоторых случаях даже расширится.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин обращает внимание, что сейчас оптовые цены на свинину в России находятся примерно на уровне 2015 года, а потребительские выросли в среднем на 10-13% за семь лет. На мясо кур рост цен заметно ниже, чем продовольственная инфляция, которая составила около 50% за этот период. Это результат долгой и напряженной работы бизнеса и государства по развитию мясной отрасли.

Собственного мяса и многих других продуктов питания в России достаточно. При этом импортозамещать буквально все подряд нет необходимости — экономика любой более или менее развитой страны встроена в международное или региональное разделение труда, отмечает эксперт. По его словам, сейчас поставки многих необходимых компонентов, сырья для производства продовольствия не прекращены. Сотрудничество продолжается с десятками стран и тысячами компаний на всех континентах.

— Есть, конечно, сложности с поставками определенных видов оборудования, запчастей, деталей, сложных приборов, агрегатов и узлов управления, какие-то отдельные специалисты не хотят ехать обслуживать оборудование. Но все это, как правило, решения частных компаний и лиц, которые они принимают по разным причинам. Хотя в отношении высокотехнологичного оборудования, как известно, действуют жесткие ограничения и запреты. И все же сельское хозяйство, продовольствие и все, что с ними связано, не попадало и, я очень надеюсь, не попадет под прямые санкции. В первую очередь, потому что от этого пострадают десятки миллионов людей в разных странах, включая те, которые такие санкции введут, — говорит Сергей Юшин.

Смысла в параллельном импорте продуктов нет, поскольку нет такой позиции, которой у нас не производится или которую нельзя заменить, согласен исполнительный директор ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Сыр, молоко, мясо, крупы и многое другое свои. А сырье, которое импортируем — какао-бобы или тропические фрукты — завозим в основном из дружественных стран.

Те же, кто заявляют об уходе с российского рынка, высвобождают ниши для отечественных производителей. Например, наши компании уже активно выпускают собственные газированные безалкогольные напитки, аналогичные продукции американских фирм, обращает внимание Востриков. Так было и после 2014 года: вся шумиха вокруг «сыра и хамона» просто подсказала нашему бизнесу, производство какой продукции надо наладить. При этом, по мнению эксперта, необходимость параллельного импорта остается в отношении оборудования для производства пищевых продуктов и запчастей к нему.