Сберегательные банки: мощности российских овощехранилищ побили рекорд

В 2022 году введены новые мощности по хранению овощей и фруктов. Общий объем составит 350 тыс. т, такие данные приводятся в исследовании Центра макроэкономического анализа и регионального прогнозирования Россельхозбанка. Этот показатель стал рекордным за последние пять лет. По итогам прошлого года ввели только на 263,8 тыс. т. В 2017 году введено овощехранилищ на 346,1 тыс. т, в 2018 году — на 174 тыс. т, в 2019 году — 147,8 тыс. т, в 2020 году — на 298,1 тыс. т. На данный момент мощности единовременного хранения картофеля, овощей и фруктов — 8,8 млн т, с перспективой роста до 9,5 млн т к 2025 году. Достаточно ли России этого объема и как показатели повлияют на цены — в материале «Известий».

Приоритет борщевого набора

Наращивание мощностей овощехранилищ, как и любой другой инфраструктуры, обеспечивающей сохранение урожая — это позитивное явление , полагает доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский.

— Исторически цены на продовольствие колеблются гораздо сильнее цен на другие потребительские товары именно из-за невозможности равномерно распределить доступные товары по времени потребления, — говорит он. — В результате при уборке урожая цены низкие, что невыгодно для производителей, а к концу сезона цены растут, что наносит ущерб уже потребителям. При отсутствии хранилищ и производители не получают выгоды от роста цен — отечественная продукция в значительной степени портится, а дефицит покрывается импортом.

По мнению эксперта, недостаток мощностей для хранения привел к тому, что в 2021 г оду цены на картофель и овощи борщевого набора оказались значительно выше значений за прошлые годы.

— Расширение мощностей для хранения овощей позволит стабилизировать цены на протяжении года, снизить их уровень за счет сокращения потерь продукции и повысит стимулы к производству дополнительных объемов продукции. В 2022 г оду ожидается хороший урожай овощей — если он достигнет 16 млн т без учета картофеля, то мы получим рекордное значение. Это отражается на ценах: например, в октябре картофель стоил на 10% дешевле, а капуста — на 30% дешевле, чем в среднем за последние пять лет с учетом инфляции , — уточняет Терновский.

В целом цены на продовольствие и в России, и в мире стабилизируются, отмечает он.

Сберегательные банки_2 Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

— Мировые цены на продовольствие, по данным ФАО, снижаются по основным товарным группам, за исключением зерновых. Но повышение цен в 2020–2021 годах до сих пор не компенсировано: в октябре 2022 года индекс продовольственных цен ФАО был на 2% выше уровня прошлого года, и на треть выше уровня октября 2020 года, — заключает Денис Терновский.

Прорыв импортозамещения

Рекорд по вводу новых овощехранилищ — прямое следствие аграрной политики в стране , отмечает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— С 2014 года по 2022-й удалось почти удвоить посевную площадь — с 0,5 млн до 0,95 млн гектаров. В следующем году перевалит за 1 млн га . Это определенно прорыв. Как следствие, в стране окажутся не только рекордные урожаи зерновых, но и плодово-овощных культур. И это несмотря на засуху и неблагоприятную для земледелия погоду в некоторых регионах. А под урожай необходимы помещения для хранения.

Сберегательные банки_3 Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

По мнению собеседницы издания, всё это означает полную самообеспеченность овощами и фруктами.

— Россия выдержала санкционный удар, решаются насущные проблемы агропредприятий. Так, активно закупают российскую и белорусскую технику, семенной фонд увеличивается, производители семян получают поддержку на федеральном уровне. Это были слабые места, на которые раньше внимания не обращали и над которыми прямо сейчас идет большая работа по импортозамещению в отр асли. Хранение запасов позволит избежать ценовых скачков «борщевого набора» ближе к весне и обеспечит стабильный экспорт, — оценивает ситуацию Екатерина Косарева.

Рост на экспорт

Рекордный ввод новых овощехранилищ может говорить о двух факторах , рассуждает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— Во-первых, это борьба сетей с издержками. Современное овощехранилище обеспечивает больший срок хранения, что позволяет сетям продать овощи до момента их списания из-за порчи, что повышает эффективность сетей и качество продуктов на полках, — перечисляет аналитик. — Во-вторых, наращивание экспорта. После того как Россия достигла продовольственной безопасности, пошел успешный экспорт зерна за границу. Когда с экспортом зерна индустрия справилась, номенклатура экспорта стала расширяться за счет других культур. Тут понадобились новые овощехранилища для обслуживания экспортных мощностей. Обычно овощехранилища располагаются около городов, рядом с потребителями, а тут понадобилось их оборудовать рядом с портами.

Сберегательные банки_4 Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

По словам эксперта, урожай зерна в этом году рекордный.

— Впрочем, это не радует аграриев, так как конкуренция толкает цены на их продукцию вниз. Но это радует потребителей: инфляция в продукции сельского хозяйства ниже, чем в других областях , — говорит он.

Наращивание экспорта овощей за пределы РФ можно только приветствовать, как и повышение эффективности сетей по хранению овощей, отмечает собеседник «Известий».

— В 2022 году мир столкнулся с угрозой продовольственной безопасности бедных стран. Если Россия сможет решить эту проблему, это будет огромный гуманитарный вклад России в мировую экономику , — подводит итоги Артем Тузов.

Расти и расти

Научно-исследовательский финансовый институт оценивает, что потребность агросектора РФ в мощностях хранения овощей обеспечена только на 30– 40% , утверждает аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова.

— Стабильное введение дополнительных площадей овощехранилищ может помочь стабилизировать отпускную цену плодоовощной продукции в течение года, то есть снизить эффект сезонного удорожания. Нехватка хранилищ сказывается на возможности сохранить урожай, а следовательно, и на доступном к продаже объеме к концу сезона.

По оценке эксперта, ежегодные темпы наращивания достаточно малы:

— При общих мощностях в 8,8 млн т прирост на 350 тыс. т (+4%) окажет минимальное положительное влияние на рынок продовольствия, — резюмирует она.