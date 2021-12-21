В состоянии овоща: почему в России не растут урожаи капусты и моркови

В России продолжает разгоняться инфляция — цены в годовом исчислении перевалили за 8%. Главной составляющей инфляции в 2021 году является подорожание продуктов питания (на 12% в ноябре,) и в первую очередь овощей. В отдельных случаях рост в этих категориях за последний год был почти двукратным. Овощи резко дорожают во многом из-за зависимости от импорта, а внутреннее производство в стране в последние годы стагнирует, являясь «слабым звеном» в отечественном аграрном секторе. Подробности — в материале «Известий».

Согласно данным аналитического АБ-центра, по итогам октября фиксировался мощный рост цен на продукты питания. Причем цены росли не только к сентябрю, но и к октябрю 2020 года, так что на сезонный фактор продовольственную инфляцию списать явление нельзя. 13 товаров из списка аналитиков подорожали более чем на четверть. К примеру, розничная цена на капусту выросла на 98%, картофель — на 78%, огурцы и помидоры — на 65%, а морковь — на 41%. Фактически можно констатировать, что стоимость «борщевого набора», особенно важного для питания россиян, подскочила более чем в полтора раза. Тренд продолжился и в ноябре — продукты подорожали на 12%.

Хотя рост цен мы видим сейчас по всему миру и по всему спектру товаров — от нефти и газа до полупроводников, подорожание овощей по своему размаху стоит выделить из общей инфляции в особую категорию, поскольку здесь работают немного другие механизмы.

По словам исполнительного директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, не в последнюю очередь на резкий рост цен на овощи повлиял слабый рубль, обеспечивший подорожание импорта. При этом рынок овощей нельзя разделить на импортный и отечественный — одно неизбежно влияет на другое.

В состоянии овоща Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Как отметил директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков, частично связь между импортом и инфляцией есть. Однако у нас не такая уж и значительная доля потребления овощей приходится на импорт — около 10%. В первую очередь у нас был аномальный год. В этот раз импорта было значительно больше, чем обычно, особенно импорта моркови.

— Здесь у нас есть комбинация нескольких факторов, — объясняет Глушков. — В предыдущие годы государство мало обращало внимание на эту отрасль. В ней было более или менее всё нормально, обходилось без эксцессов, в 2018–2019 годах она даже подрастала. А в 2020 году случился неурожай, да и в 2021-м превзойти слабые прошлогодние результаты не удалось. Наложилось сразу несколько проблем. Во-первых, повысилась себестоимость многих материальных ресурсов. Во-вторых, возникли сложности с рабочей силой. Как известно, был запрет на въезд сезонных рабочих. А для выращивания продуктов на «борщевой набор» они привлекаются в первую очередь. В-третьих, сложились неблагоприятные погодные условия. Из-за поздней весны овощи были посажены на две недели позже, а сентябрь, время сбора урожая, оказался очень влажным и холодным, в результате чего работы перенесли на октябрь. Из-за этого в сентябре предложение было аномально низким. Всё это сказалось на ценах.

Тем не менее определенное влияние импорта на цены всё же есть. В конечном итоге по крайней мере частично острота нынешней ситуации связана с тем, что овощной сектор в российском сельском хозяйстве является одним из отстающих. За последние 5–6 лет Россия резко увеличила экспорт зерна, превратившись в крупнейшего поставщика пшеницы на мировой рынок (а не далее как 30 лет назад она ее закупала). Практически полностью были закрыты потребности страны в мясе почти всех видов, а курятина и совсем недавно свинина пошли на экспорт. В этой области дополнительный прирост ограничен разве что внутренним спросом.

С овощами ситуация иная. В последние годы урожаи овощей (помимо картофеля) колеблются вокруг отметки в 5–5,5 млн т. При этом если объем производства тепличных овощей постепенно растет — к примеру, урожай огурцов повысился за пять лет с 500 до 800 тыс. т и полного импортозамещения не удалось добиться только из-за существенного роста потребления, — то овощи открытого грунта демонстрируют скорее все признаки спада. Импорт кое-где даже растет: если в 2020 году в Россию ввезли 118 тыс. т капусты, то за первые девять месяцев 2021 года этот показатель достиг 90 тыс. т.

Глубинные причины многолетнего застоя в секторе Глушков видит в том, что овощеводство связано с мелкими хозяйствами, которые медленно внедряют технологические новшества, а государство не слишком им помогает.

— Овощи — это прежде всего ручной труд. Здесь нельзя сравнивать, например, с сахаром, который производят 20 заводов. Только в этом году Минсельхоз подсчитал, что овощами (в товарных объемах) занимается около 40 тыс. хозяйств. Это небольшие хозяйства, и у них свои особенности производства. Они не применяют развитые технологии, там используется много ручного труда. Крупных холдингов на этом рынке практически нет. Все большие производители заняты зерном.

В состоянии овоща Фото: РИА Новости/Егор Еремов

Как отметил Сизов, доля мелких производителей и особенно подсобных хозяйств падает, производство там сокращается. У более же «индустриальных» хозяйств фиксируется рост. Если не будет странных действий властей, то со временем сектор покажет рост, убежден эксперт.

Продовольственная инфляция негативно воспринимается населением, но для производителей она, по идее, должна давать стимулы к расширению и интенсификации производства. Однако в случае с овощами есть нюанс, отмечает Глушков.

— Растут в основном розничные цены, но зарабатывают на этом цепочка посредников, торговые сети и так далее. Оптовые цены тоже выросли, но не так значительно. В абсолютных цифрах для каждого производителя это вообще могут быть копейки. Очень важно, что государство обратило на эту подотрасль сельского хозяйства внимание, разрабатывается программа, которая стимулирует увеличение валового сбора. Я надеюсь, что эти меры помогут. Стоит понимать, что если мы говорим о госполитике, то однозначно проще работать с небольшим количеством крупных субъектов на рынке, чем с множеством мелких. Поэтому меры надо тщательно продумывать.

— Политика у государства должна быть простая: не мешать развиваться сектору, — считает Андрей Сизов. — Если говорить про нехватку овощехранилищ, то данная проблема решается в первую очередь частным бизнесом. Есть и государственная программа, субсидирующая часть расходов на строительство овощехранилищ. Но всё это несложные задачи, которые будут в недалеком будущем решены. И если не будет хаотичной политики, введения ограничений, дестимулирующих производство и инвестиции, резкой смены правил игры вроде введения квот на мясо для животноводов, добровольно-принудительной фиксации цен, то высокие цены должны и будут стимулировать сельскохозяйственный бизнес к расширению производства.

Если говорить о будущем, то, по мнению Сизова, на рынок могут оказать влияние белорусские антисанкции, введенные по образу и подобию российских.

— Прежде ограничений на поставки фруктов и овощей из Европы в Белоруссию не было. Минск мог их либо реэкспортировать, либо поставлять в Россию свои продукты, замещая на своем рынке их иностранными. Этот канал закрывается, что может поддержать инфляцию по этой группе товаров.

В состоянии овоща Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Как рассказали «Известиям» в Минсельхозе, существенное влияние на динамику отпускных цен на овощи и картофель в 2021 году оказал рост себестоимости производства из-за удорожания минеральных удобрений, средств защиты растений, семян, топлива, транспортных услуг, электроэнергии и других составляющих. Кроме того, в текущем году сложились крайне неблагоприятные погодные условия для производителей овощей открытого грунта и картофеля.

— Вместе с тем фиксируемая в настоящее время ценовая динамика в значительной мере обусловлена сезонным фактором. В преддверии Нового года традиционно отмечается повышенный спрос на основные продукты питания, в том числе овощи и картофель, со стороны торговых сетей. Несмотря на погодный фактор, в 2021 году в организованном секторе накопано 6,8 млн т картофеля (6,6 млн т за аналогичный период 2020 года). Овощей собрано порядка 5,2 млн т, что соответствует уровню прошлого года. При этом ожидаемый рекорд производства в теплицах позволит в целом собрать около 7 млн т овощей в текущем году, — сообщили в ведомстве.