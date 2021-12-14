Цена на газ в Европе превысила $1400 за 1 тыс. куб. м

Спотовая цена газа в Европе на открытии биржевых торгов во вторник, 14 декабря, выросла на 5,3% и поднялась выше $1 400 за 1 тыс. куб. м впервые с начала октября. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 10:04 мск достигла отметки $1425 за 1 тыс. куб. м (€122,195 за МВт ч).

6 октября был достигнут исторический максимум — $1900 за 1 тыс. куб. м.

Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал», высказал мнение, что, если зима в Европе будет холодной, регион может столкнуться с дефицитом газа в конце отопительного сезона. Он сказал, что, по последним данным, отбор голубого топлива из европейских подземных газохранилищ (ПХГ) в ноябре достиг максимального уровня за последние пять лет — 11,2 млрд куб. м. Управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева считает, что цены на газ в Европе будут расти и дальше.

Накануне, 13 декабря, биржевая цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) по территориальному европейскому индексу по итогам торгов увеличилась на 16,13%, или на 4236 рублей, достигнув 30 490 рублей за 1 т впервые с 26 ноября.

5 октября министры финансов Франции, Испании, Греции, Чехии и Румынии выступили с заявлением, в котором попросили Евросоюз разработать инструментарий для оперативного реагирования на скачки цен на газ. В заявлении говорилось, что ЕС надо координировать закупки, чтобы укрепить переговорную позицию европейских стран и модернизировать энергорынок.

В конце лета–начале осени стоимость газа в Европе резко поднялась. Так, в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по TTF составляла около $515 за 1 тыс. куб. м., а к концу сентября показатель увеличился более чем вдвое.

Эксперты связывали это с несколькими факторами — низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

С 12 ноября вновь начался резкий рост. За пять торговых дней расчетная цена подскочила на 25% и 18 ноября превысила $1120. Поводом для нового скачка, по мнению экспертов, в частности, стали новости о приостановке Германией сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2».