Оставили банки: спрос на товары для консервации снизился на четверть

Спрос на товары для консервации в июле этого года был на 20–25% ниже прошлогоднего, а вот средний чек вырос на 15–30%, сообщили «Известиям» эксперты ресурса «Чек Индекс». Обе тенденции можно объяснить подорожанием — приверженцы домашних закруток в этом году вспомнили, что банки можно использовать несколько раз, а закаточные машинки брать у соседей. Интерес к заготовкам мог упасть и благодаря отмене коронавирусных ограничений — часть людей дачам предпочла курорты, считают эксперты. Товары для консервации все чаще покупают на маркетплейсах — там отметили рост интереса к этому разделу. В этом году сухая и жаркая погода благоволила росту перцев и помидоров, а вот огурцы и капуста уродились далеко не у всех.

Баночный пик

Середина лета — период активной заготовки фруктов и овощей на зиму. Однако в этом году спрос на товары для консервации в июле был ниже прошлогодних показателей на 20–25% , подсчитали эксперты аналитического ресурса «Чек Индекс» (анализирует данные с 1,1 млн кассовых аппаратов по всей России). В августе ситуация начала выправляться — спрос по сравнению с прошлым годом всё еще ниже на 5–8%, но в сравнении с июлем продажи выше на 15–17% , подсчитали аналитики.

— Именно на август приходится наиболее активный период заготовки консервированных овощей и фруктов — в это время больше плодоовощной продукции созревает не только в южных, но и центральных, северных регионах страны, — объяснили в Чек Индекс.

Наиболее популярны у россиян банки объемом 0,5 и 2 л, металлические крышки с золотым лакированием в упаковках по 50 штук.

Оставили банки Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

— Среди закаточных устройств самые востребованные «машинки-улитки» с полуавтоматическим перемещением ролика. Столовый уксус чаще всего покупают в литровых бутылках, — рассказали в «Чек Индекс» о выборе россиян.

Средний чек подрос по сравнению с прошлым годом по каждому из товаров для консервирования. Так, стеклянные банки в среднем покупают за 383 рублей, что на 16% выше, чем в 2021 году. На крышки для банок тратят 301 рублей (+19%), на закаточные машинки 696 рублей (+15%), на уксус 195 рублей (+31%).

Эксперты считают, что падение спроса на товары для консервирования в июле-августе этого года связано с более активным отпускным сезоном: коронавирусные ограничения сильно смягчились, и россияне стали проводить отдых не только на даче. Есть и другие факторы.

— Это и подорожание сахара, основы многих консервацией, и использование банок повторно в целях экономии, и переход на альтернативные виды хранения, например сушку, — пояснил председатель правления Союза органического земледелия, член Общественного совета Минсельхоза России Сергей Коршунов.

Банки для консервирования — товар многоразовый, да и не все покупают их специально под летнее консервирование, согласен агроном, питомниковод Владимир Викулов.

— Все мои знакомые, кто занимается заготовками, используют банки по много раз. Крышки всегда можно докупить, а банки, как правило, уже есть — они остаются после магазинных покупок и вновь используются, — подчеркнул он.

Оставили банки Фото: Getty Images/Andrei Marchenko

Консервация онлайн

За товарами для консервации россияне всёе чаще стали заходить на маркетплейсы. Там сообщили «Известиям», что зафиксировали рост спроса на них.

Например, с начала июля до середины августа этого года жители нашей страны приобрели на Wildberries на 111% больше машинок для закатки, чем за аналогичный период прошлого года. А автоклавов — специальных аппаратов для подготовки фруктов и овощей к консервированию — в четыре раза больше.

— Спрос на банки для консервирования взлетел в 20 раз год к году, а на крышки для них — на 132%. Растет и число заказов различных специй и приправ для консервов: соли — рост продаж в пачках +97% год к году, перца +205%, горчицы +105% и чеснока +263%, — сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Этим летом покупатели чаще всего выбирают наборы банок по пять-шесть штук в упаковке и тратят на них около 300–500 рублей. Крышки к ним тоже приобретают наборами по 80–120 штук за 500–800 рублей. Самые популярные у покупателей машинки для закатки — автоматические модели по цене около тысячи рублей, а автоклавы выбирают объемом в 22–26 л стоимостью примерно 12–15 тыс. рублей.

На Ozon в июле-августе штучные продажи товаров для консервирования увеличились по сравнению с прошлым годом почти на 90%.

— Чаще всего для варенья и фруктов выбирают набор из шести банок по 900 мл, для овощей — трехлитровые, а для меда — по 600 мл. Штучные продажи крышек для банок увеличились на 70% за июль — август год к году, — пояснили в пресс-службе маркетплейса.

Оставили банки Фото: Getty Images/marketlan



Закаточные машинки покупатели Ozon приобретают в июле-августе 76% больше, чем год назад. Наибольшей популярностью пользуется автоматический агрегат.

Средний чек на товары для консервирования составляет там около 600 рублей. При этом выбирают обычно сразу несколько позиций из этого раздела.

Помидорно-перцевый год

Пик сезонной консервации начинается в конце июля и продолжается весь август, отметили в Союзе органического земледелия.

Именно в это время в большинстве регионов уже созревает то, что можно консервировать. Эта традиция привита жителям страны старшим поколением, считает Владимир Викулов.

— Мне кажется, мы одна из самых «дачных» стран в мире. Это всё идет с советских времен, когда почти каждая семья имела участок, люди там работали. Не было такого большого количества декоративных газонов, а были грядки с овощами или сад, или ягодники. До сих пор большинство людей продолжают это, мало кто отказался от дачи, от участка, — уверен он.

Сезон ягод, по его словам, сейчас уже заканчивается. Из-за сухой и жаркой погоды многие из них созрели быстрее.

Оставили банки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Малина хорошо плодоносит сейчас, вступают в пору зрелости ремонтантные сорта. В этом году ягодники все очень хорошо удались. Это касается и крыжовника, и смородины — черной, красной, белой, — отметил эксперт.

Начинают заготавливать и ранние сорта яблок.

— Это может быть сушка, продукты переработки: варенье, пастила, соки, особенно у кого большой урожай. Насколько я знаю, в Московской области в прошлом году был очень хороший урожай яблок и груш, в этом году поменьше, — подчеркнул Владимир Викулов.