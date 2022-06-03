Дико растущие: сбор грибов, ягод и орехов в лесах увеличился на 48%

В России стремительно растет сбор дикоросов — ягод, грибов, орехов и лекарственных растений, следует из данных Рослесинфорга, предоставленных «Известиям». По итогам 2021 года объемы заготовок выросли на 48% и составили почти 19 тыс. т. Заготовители отмечают повышенный спрос со стороны самых разных отраслей промышленности — из дикоросов делают замороженные продукты, сладости, используют их при производстве косметики и БАДов. Благоприятные погодные условия обеспечат хороший урожай и в этом году, отмечают эксперты. А в Госдуме «Известиям» сообщили о разработке закона, который упростит заготовку дикоросов и их закупку — это даст многим людям возможность легального дополнительного заработка.

Ореховый бум

Объем заготовки в лесах ягод, грибов, орехов и лекарственных трав для промышленных целей за 2021 год вырос на 48% и составил 18,9 тыс. т, сообщили «Известиям» в Рослесинфорге (организация ведет государственный реестр лесов и обрабатывает информацию об использовании их ресурсов). Это рекордные цифры за последние 10 лет.

Основной прирост произошел за счет лесных орехов. Их сбор вырос на 60% и составил 17 тыс. т, подсчитали в Рослесинфорге. Преимущественно это кедровый орех и фундук, а главным поставщиком стала Сибирь, где собрали три четверти всего объема. Регионом-рекордсменом оказалась Томская область, где заготовили 4,4 тыс. т орехов.

Дико растущие1 Фото: TASS/EPA/MEHMET KACMAZ

Сбор лесных лекарственных трав в прошлом году увеличился на треть и составил 888 т. Речь идет о валериане, боярышнике, чистотеле, зверобое, душице и других растениях. Больше всего их собрали в Туве — 500 т, следом идет Приморье — 211 т.

За прошлый год снизился только валовый объем заготовки дикорастущих ягод и плодов — почти в четыре раза, до 92 т. Больше всего черники, клюквы, брусники, морошки и др. собрали в Приморье — 22 т. Также на 5% снизился объем сбора грибов, составивший 796 т. Больше всего их заготовили в Томской области — 750 тыс. т.

В этом году сбор и заготовка дикоросов снова увеличится, прогнозируют эксперты. Этому поспособствует сибирское лето, которое обещает быть жарким. В 2021 году именно на этот регион пришлось 39% валового объема заготовки. Аналогичная ситуация на Дальнем Востоке. А вот на Северо-Западе лето ожидается более прохладное, что хорошо отразится на сборе грибов.

Дико растущие2 Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Объемы заготовок дикоросов на землях лесного фонда ежегодно растут в среднем от 25% до 40%, отметил директор Рослесинфорга Павел Чащин. Не в последнюю очередь это связано с тем, что увеличивается число предпринимателей, которые этим занимаются.

— В 2021 году по сравнению с 2020-м заготовителей стало больше на 11%. В 2020 году в сравнении с 2019-м — в пределах 5%. При этом больше половины из них — индивидуальные предприниматели и физические лица. К примеру, в 2020 году их доля составляла только четверть от общего числа заготовителей, — отметил директор Рослесинфорга Павел Чащин.

По его мнению, интерес к заготовке дикорастущих ягод, плодов и растений связан также с увеличивающемся вниманием общества к здоровью и потреблению органической продукции. А сложности, которые возникли в этом году с экспортом, могут привести к перераспределению логистических потоков внутри страны, считает он.

Дико растущие4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Раньше главными странами, куда отправлялись российские замороженные ягоды и грибы, были соседние европейские государства — Финляндия, страны Прибалтики, Польша, Германия и Сербия. На внутренние рынки шла продукция из близлежащих регионов. Сейчас на российском рынке появляется всё больше предприятий, изготавливающих из дикоросов кондитерские изделия — например, мармелад и конфеты, косметическую продукцию и биологически активные добавки, — отметил Павел Чащин.

Переоценка ресурсов

Рост заготовки пищевой и лекарственной продукции — это положительный пример лесопользования, который наносит минимальный вред окружающей среде , считает главный координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности Всемирного фонда дикой природы (WWF) Константин Кобяков.

— Конечно, от этого тоже в случае неумеренности может быть ущерб. Но, тем не менее, это гораздо менее травматично, чем, например, лесозаготовка. А во многих случаях заготовка таких лесных ресурсов может быть экономически более выгодной, чем заготовка древесины. Особенно если считать в долгосрочной перспективе, — подчеркнул он.

Важно, чтобы государство стимулировало эту деятельность, отметил эксперт.

Дико растущие3 Фото: ТАСС/Станислав Красильников

— В том числе важно упрощать процедуры получения разрешений на заготовку, особенно для коммерческих целей, — сказал он.

В Госдуме России уже готовится ко второму чтению проект закона, который усовершенствует правовые основы для заготовки дикоросов, сообщил «Известиям» заместитель председателя комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган.

— Гражданам и юридическим лицам планируется разрешить коммерческую заготовку пищевых лесных ресурсов на основании возмездных договоров купли-продажи без предоставления лесных участков. Кроме того, если проект будет принят, люди и компании, которые занимаются сбором и переработкой дикоросов, получат право претендовать на государственную поддержку. А снятие ограничений на закупку сырья у тех, кто собирает дары леса, простимулирует развитие пищевой и смежных с ней областей, даст людям возможность легального дополнительного заработка, — заявил депутат.

Дико растущие Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

По оценке Александра Когана, сейчас продуктовый потенциал российских лесов используется всего на 1,5–7%. Изменение законодательства должно увеличить эти цифры.

Отрасль заготовки дикоросов в ближайшее время продолжит развиваться, уверен и первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

— К нашим внутренним ресурсам в этой сфере почему-то принято относиться походя: подумаешь, грибы и ягоды. Если посмотреть, что большинство людей покупает из этих товаров в магазинах, окажется, что это сплошь импорт, который в сегодняшних условиях еще и сокращается. Сама экономическая конъюнктура сейчас благоволит российским заготовителям. Сегодняшняя ситуация, в том числе ограничение импортных поставок, очень на руку нашим производителям, — отметил он.

По мнению депутата, сбор дикоросов — полноценная отрасль, глупо пренебрегать такими ресурсами и не использовать их, особенно с учетом российских территорий и их природного богатства.