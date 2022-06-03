 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Экономика
Россия обеспечивает себе производство более 90% социально значимых товаров
Происшествия
Из горящего бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» спасли более 120 человек
Общество
В подмосковном транспорте отменили оплату наличными
Общество
Ливень с грозой обрушился на Москву
Общество
Сбор дикоросов в российских лесах увеличился на 48%
Общество
Из Мариуполя в Ростов-на-Дону прибыло первое судно с металлопродукцией
Экономика
Правительство одобрило отмену НДФЛ для физлиц при реализации золота в слитках
Мир
Власти Херсонской области сообщили о провальных попытках вторжения ВСУ
Мир
В конгрессе США предложили ввести санкции против Венгрии
Экономика
В России начали появляться «зеленые» новостройки
Экономика
Власти разработали нововведения для снижения цен на продукты и авто
/

Дико растущие: сбор грибов, ягод и орехов в лесах увеличился на 48%

В Госдуме обсуждают проект закона, который упростит правила заготовки и скупки даров природы
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России стремительно растет сбор дикоросов — ягод, грибов, орехов и лекарственных растений, следует из данных Рослесинфорга, предоставленных «Известиям». По итогам 2021 года объемы заготовок выросли на 48% и составили почти 19 тыс. т. Заготовители отмечают повышенный спрос со стороны самых разных отраслей промышленности — из дикоросов делают замороженные продукты, сладости, используют их при производстве косметики и БАДов. Благоприятные погодные условия обеспечат хороший урожай и в этом году, отмечают эксперты. А в Госдуме «Известиям» сообщили о разработке закона, который упростит заготовку дикоросов и их закупку — это даст многим людям возможность легального дополнительного заработка.

Ореховый бум

Объем заготовки в лесах ягод, грибов, орехов и лекарственных трав для промышленных целей за 2021 год вырос на 48% и составил 18,9 тыс. т, сообщили «Известиям» в Рослесинфорге (организация ведет государственный реестр лесов и обрабатывает информацию об использовании их ресурсов). Это рекордные цифры за последние 10 лет.

Основной прирост произошел за счет лесных орехов. Их сбор вырос на 60% и составил 17 тыс. т, подсчитали в Рослесинфорге. Преимущественно это кедровый орех и фундук, а главным поставщиком стала Сибирь, где собрали три четверти всего объема. Регионом-рекордсменом оказалась Томская область, где заготовили 4,4 тыс. т орехов.

Дико растущие1
сбор фундука
Фото: TASS/EPA/MEHMET KACMAZ
Пойдем копать картошку: сельский туризм в России набирает обороты
Из-за роста цен на турпоездки по привычным направлениям вкупе с геополитической напряженностью сельский туризм может стать главным хитом этого года

Сбор лесных лекарственных трав в прошлом году увеличился на треть и составил 888 т. Речь идет о валериане, боярышнике, чистотеле, зверобое, душице и других растениях. Больше всего их собрали в Туве — 500 т, следом идет Приморье — 211 т.

За прошлый год снизился только валовый объем заготовки дикорастущих ягод и плодов — почти в четыре раза, до 92 т. Больше всего черники, клюквы, брусники, морошки и др. собрали в Приморье — 22 т. Также на 5% снизился объем сбора грибов, составивший 796 т. Больше всего их заготовили в Томской области — 750 тыс. т.

В этом году сбор и заготовка дикоросов снова увеличится, прогнозируют эксперты. Этому поспособствует сибирское лето, которое обещает быть жарким. В 2021 году именно на этот регион пришлось 39% валового объема заготовки. Аналогичная ситуация на Дальнем Востоке. А вот на Северо-Западе лето ожидается более прохладное, что хорошо отразится на сборе грибов.

Дико растущие2
взращивание грибов
Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
Земное притяжение: почему россияне возвращаются на дачи
Подготовка к сезону посадок в этом году началась раньше обычного

Объемы заготовок дикоросов на землях лесного фонда ежегодно растут в среднем от 25% до 40%, отметил директор Рослесинфорга Павел Чащин. Не в последнюю очередь это связано с тем, что увеличивается число предпринимателей, которые этим занимаются.

— В 2021 году по сравнению с 2020-м заготовителей стало больше на 11%. В 2020 году в сравнении с 2019-м — в пределах 5%. При этом больше половины из них — индивидуальные предприниматели и физические лица. К примеру, в 2020 году их доля составляла только четверть от общего числа заготовителей, отметил директор Рослесинфорга Павел Чащин.

По его мнению, интерес к заготовке дикорастущих ягод, плодов и растений связан также с увеличивающемся вниманием общества к здоровью и потреблению органической продукции. А сложности, которые возникли в этом году с экспортом, могут привести к перераспределению логистических потоков внутри страны, считает он.

Дико растущие4
покупатели в магазине косметики
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Раньше главными странами, куда отправлялись российские замороженные ягоды и грибы, были соседние европейские государства — Финляндия, страны Прибалтики, Польша, Германия и Сербия. На внутренние рынки шла продукция из близлежащих регионов. Сейчас на российском рынке появляется всё больше предприятий, изготавливающих из дикоросов кондитерские изделия — например, мармелад и конфеты, косметическую продукцию и биологически активные добавки, — отметил Павел Чащин.

Смерть под шляпкой: какие опасности подстерегают грибников в российских лесах
Риски связаны как с возможным отравлением грибами, так и с перспективами потеряться в чаще

Переоценка ресурсов

Рост заготовки пищевой и лекарственной продукции — это положительный пример лесопользования, который наносит минимальный вред окружающей среде, считает главный координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности Всемирного фонда дикой природы (WWF) Константин Кобяков.

— Конечно, от этого тоже в случае неумеренности может быть ущерб. Но, тем не менее, это гораздо менее травматично, чем, например, лесозаготовка. А во многих случаях заготовка таких лесных ресурсов может быть экономически более выгодной, чем заготовка древесины. Особенно если считать в долгосрочной перспективе, — подчеркнул он.

Важно, чтобы государство стимулировало эту деятельность, отметил эксперт.

Дико растущие3
сбор трав
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Опасное лукошко: какие ягоды могут нанести серьезный вред здоровью
Употребление некоторых может оказаться и вовсе смертельным

— В том числе важно упрощать процедуры получения разрешений на заготовку, особенно для коммерческих целей, — сказал он.

В Госдуме России уже готовится ко второму чтению проект закона, который усовершенствует правовые основы для заготовки дикоросов, сообщил «Известиям» заместитель председателя комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган.

— Гражданам и юридическим лицам планируется разрешить коммерческую заготовку пищевых лесных ресурсов на основании возмездных договоров купли-продажи без предоставления лесных участков. Кроме того, если проект будет принят, люди и компании, которые занимаются сбором и переработкой дикоросов, получат право претендовать на государственную поддержку. А снятие ограничений на закупку сырья у тех, кто собирает дары леса, простимулирует развитие пищевой и смежных с ней областей, даст людям возможность легального дополнительного заработка, — заявил депутат.

Дико растущие
сбор ягод
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
Ягодные места: когда и где стоит покупать клубнику
В этом году урожай на юге и в центральных регионах созреет одновременно

По оценке Александра Когана, сейчас продуктовый потенциал российских лесов используется всего на 1,5–7%. Изменение законодательства должно увеличить эти цифры.

Отрасль заготовки дикоросов в ближайшее время продолжит развиваться, уверен и первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

— К нашим внутренним ресурсам в этой сфере почему-то принято относиться походя: подумаешь, грибы и ягоды. Если посмотреть, что большинство людей покупает из этих товаров в магазинах, окажется, что это сплошь импорт, который в сегодняшних условиях еще и сокращается. Сама экономическая конъюнктура сейчас благоволит российским заготовителям. Сегодняшняя ситуация, в том числе ограничение импортных поставок, очень на руку нашим производителям, — отметил он.

По мнению депутата, сбор дикоросов — полноценная отрасль, глупо пренебрегать такими ресурсами и не использовать их, особенно с учетом российских территорий и их природного богатства.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022