Опасное лукошко: какие ягоды могут нанести серьезный вред здоровью

Не секрет, что сбор ягод является одним из любимейших занятий многих россиян. Однако случаи отравления дарами леса, особенно среди детей, к сожалению, остаются не редки. В связи с этим в Роспотребнадзоре в рамках проекта «Здоровое питание» назвали пять наиболее часто встречающихся ядовитых ягод. Употребление в пищу некоторых из них может закончиться не только серьезным отравлением, но и привести к летальному исходу. Подробности — в материале «Известий».

Топ ядовитых ягод

В Роспотребнадзоре рассказали о наиболее часто встречающихся в России ядовитых ягод. Так, в начало списка ведомство поместило дафну (волчеягодник). Как подчеркивают в ведомстве, достаточно съесть всего пять штук, чтобы получить тяжелейшее отравление. Большее же количество может привести к летальному исходу.

К симптомам отравления относятся обильное слюноотделение, проблемы с глотанием, боли в кишечнике, рвота с примесью крови, жжение слизистой ротоглотки и рта, диарея, а также раздражение конъюнктивы глаза, судороги, слабость, обморок, кровь в моче.

Крайне токсичны и ягоды ландыша. Достаточно употребить в пищу всего несколько, чтобы получить смертельно опасное отравление. Возможен летальный исход и при употреблении ягод вороньего глаза. Помимо тошноты и расстройства желудка к симптомам отравления также относятся головокружение, сильные головные боли, увеличение зрачков. При сильном отравлении возникает затрудненное дыхание, нарушение работы сердца, судороги и даже паралич.

Опасное лукошко Волчья ягода Фото: commons.wikimedia.org/LxAndrew

Отравление ягодами белладонны также может оказаться смертельным, причем убийственной дозой для ребенка могут стать всего 3-5 ягод, а для взрослого — 15-20.

— Симптомы отравления: сухость и жжение во рту и глотке, затрудненное глотание и речь, учащенное сердцебиение, покраснение кожи. Голос становится хриплым, нарушается ближнее видение, возникает светобоязнь, наблюдается чрезмерное возбуждение, иногда бред и галлюцинации. При тяжелых отравлениях — полная потеря ориентации, резкое двигательное и психическое возбуждение, иногда судороги, повышение температуры тела, одышка, снижение давления и пульса. Отеки лица, предплечий, голеней. Возможен смертельный исход от паралича дыхательного центра и сосудистой недостаточности, — подчеркивают в Роспотребнадзоре.

Под номером пять в этом списке оказались ягоды паслена — употребление в пищу даже небольшого количества может нанести серьезный вред здоровью, напоминают в ведомстве.

Не знаешь — не бери

Чтобы избежать столь трагических последствий, необходимо помнить несколько простых правил. Во-первых, прежде чем идти за ягодами, обязательно надо посмотреть их описание, подчеркнул в разговоре с «Известиями» заведующий научным производственным участком Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства Вячеслав Льянов.

— Самые распространенные для сбора ягоды сейчас — это малина, скоро будет черника, клюква будет попозже. Главное правило — не собирать незнакомые ягоды. Теоретически, если человек совсем не разбирается в ягодах, то он может перепутать волчью ягоду с рябиной, но вообще ягоды очень сильно отличаются. В целом, надо иметь в виду, что ягоды, которые имеют яркую окраску — ярко-красный или ярко-оранжевый цвет, как у волчьей ягоды — скорее всего, окажутся ядовитыми.

Эту же информацию необходимо донести и до детей, подчеркивает Льянов. По его словам, каждый ребенок должен понимать, что прежде чем съесть ягоду, необходимо спросить у взрослых, что это и не опасно ли это для здоровья.

Опасное лукошко Фото: ТАСС/Виктор Драчев

Ядовитых ягод не так много, в отличие, скажем, от грибов, отметил в разговоре с «Известиями» биолог и агроном Михаил Воробьев. Однако, если вы отправляетесь в лес с желанием что-то собрать и съесть, то, конечно же, нужно изучить ядовитые ягоды и растения с ядовитыми плодами, чтобы ими не отравиться.

— В интернете сейчас немало определителей растений, которые указывают на их особенные характеристики. Имеет смысл воспользоваться ими, но при этом необходимо понимать, что иногда интернет может ошибаться, поэтому тут стоит полагаться на правило грибника: если не знаете, что перед вами, то лучше это не брать, и тем более не есть. Необходимо помнить, что ядовитых растений, в принципе, немало. Например, клещевина, из семян которой получают касторовое масло. С одной стороны, касторовое масло — это лекарство, но сами семена содержат алкалоид рицин, который является ядовитым. А плоды, похожие на орешки, могут показаться съедобными, что может закончиться отравлением.

Что делать при отравлении

Но что же делать, если человек все-таки успел каким-то образом съесть ядовитую ягоду? В первую очередь, необходимо вызвать скорую и сделать промывание желудка, чтобы как можно быстрее вывести эти ягоды из организма, пока они еще не успели перевариться, сообщила «Известиям» врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко.

— Если прошло больше часа и ягоды пошли через желудочно-кишечный тракт, промывание желудка будет уже малоэффективным. В данном случае симптоматика наверняка уже будет более обширной и в этом случае вероятнее всего будет необходима дезинтоксикационная терапия внутривенно.

Опасное лукошко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Алгоритм оказания первой помощи при отравлении ядовитыми ягодами описали и в Роспотребнадзоре. Так, в ведомстве также советуют сделать многократное промывание желудка водой с последующим вызовом искусственной рвоты, а затем принять средства, снимающие раздражение слизистой оболочки желудка. «Облегчить болезненные ощущения можно, приняв препарат Альмагель с анестезином или выпив обволакивающий напиток, например, кисель. Для уменьшения спастических сокращений гладких мышц кишечника рекомендуется принять любой спазмолитик. Принимать слабительные средства при отравлении дафной категорически запрещено. В любом случае одновременно с оказанием первой помощи необходимо принять меры для транспортировки пострадавшего в больницу», — указывают в ведомстве на необходимые меры при отравлении дафной.