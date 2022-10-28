Томатный восток: овощеводы ДФО могут получить новые меры поддержки

Сельхозинвесторов хотят привлечь на Дальний Восток новыми мерами поддержки. Чтобы снизить цены на овощи и повысить их доступность в регионе, Совфед предложил Минсельхозу и Минвостокразвития возвращать инвесторам 70% от стоимости вновь построенных в регионе теплиц и 40% от цены новых овощехранилищ. Участники рынка не против распространить меры поддержки на территорию всей страны, но и это вряд ли позволит полностью избавиться от импорта: зарубежные овощи часто дешевле, а их производители реже сталкиваются с проблемой падения урожая из-за плохой погоды.

Овощи подкормят деньгами

О новых мерах поддержки, которые могут получить аграрии на Дальнем Востоке, сказано в постановлении Совета Федерации РФ «О реализации доктрины продовольственной безопасности», подписанном 19 октября. Копия документа есть у «Известий». Минсельхозу и Минвостокразвития рекомендовано подумать над возмещением инвесторам 70% затрат на строительство комплексов для выращивания тепличных овощей — помидоров, огурцов и других. Производителям овощей открытого грунта — картофеля, лука, капусты, моркови — предлагают компенсировать 40% от стоимости овощехранилищ .

В Минсельхозе подтвердили получение рекомендаций, пообещав их рассмотреть. В Минвостокразвития на вопросы редакции не ответили.

Сейчас предприятиям возвращают 20% от установленной предельной стоимости гектара построенных теплиц — 130–230 тыс. рублей в зависимости от типа освещения. Такую поддержку оказывают объектам только на Дальнем Востоке . При создании хранилищ для овощей и картофеля возвращают 20% — 21–35 тыс. рублей за тонну хранения в зависимости от наличия холодильного оборудования.

Томатный Восток Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников указал, что на Дальнем Востоке сейчас не хватает собственных овощей , так что их замещают либо импортом, либо привозной продукцией из других регионов России, и это приводит к росту цен. В среднем в ДФО овощи на 20% дороже, чем в регионах Центральной России , рассказали в Плодоовощном союзе. По данным Росстата, в 2021 году в хозяйствах всех категорий в ДФО произвели 853,8 т картофеля и 332,3 тыс. т других овощей обоих видов грунта. Не в сезон это позволяет обеспечить собственной продукцией не больше 20% спроса, отметили в «Теплицах России». Строительство новых теплиц с мерами поддержки может стабилизировать ситуацию с доступностью и ценой, а в перспективе, при росте производства, привести и к снижению стоимости овощей , уверен Алексей Ситников. Источник «Известий» указал, что мера необходима инвесторам в том числе из-за подорожания импортного оборудования, которое составляет до 70% стоимости теплиц .

Для всей России, но не для всех овощей

Руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина отметила, что новые картофеле- и овощехранилища нужны, но не только на Дальнем Востоке, а и в других регионах . По ее словам, учитывая прогнозируемый рост производства картофеля и овощей открытого грунта, встанет вопрос их хранения . Ранее Минсельхоз сообщал, что урожай картофеля в 2022 году будет минимум 6,8 млн т, овощей открытого грунта — 5,2 млн т. Как считают в министерстве, это позволит полностью обеспечить внутреннее потребление и переработку. При этом в 2021 году министерство оценивало мощности хранения в 7 млн т.

Недостаток «холодильников» приводит к тому, что в сезон уборки на рынок попадает большое количество овощей, это резко снижает их стоимость, но когда урожай заканчивается, цены, наоборот, резко растут, объяснил источник в одной из крупных торговых сетей. Татьяна Губина уверена: наличие мощностей хранения позволит сгладить волатильность и сделать цены более предсказуемыми .

Томатный Восток Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Алексей Ситников считает, что если и производить компенсацию затрат на строительство теплиц повсеместно, то привязать ее стоит к обязательству выращивать конкретные культуры, по которым еще есть высокая зависимость от импорта, — например, баклажаны и перцы . Иначе искусственное создание перепроизводства классических тепличных культур — помидоров и огурцов — может привести к проблемам с рентабельностью и остановке действующих предприятий. Источник на рынке считает, что еще есть возможность стимулирования производства овощей в Сибири, где пока полностью не обеспечен баланс производства и потребления.

Часть затрат на инвестиционные проекты сейчас покрывается программами льготного кредитования, заявила первый вице-президент крупного производителя тепличных овощей «Эко-культура» Мария Бочарова. Но она уверена, что расширение мер поддержки окажет позитивный эффект и даст возможность начать новые проекты в отрасли.

Стабильность мер на вырост

Полностью уйти от импорта овощей не удастся даже при условии строительства новых теплиц и хранилищ , считает источник «Известий» в одной из торговых сетей. По его словам, поставки из-за рубежа позволяют обеспечивать постоянное присутствие на полках необходимых объемов продукции, а, кроме того, иностранные овощи за счет более длинного сезона бывают дешевле российских.

— Нельзя исключать и постоянные риски плохой погоды и падения урожая , — добавил собеседник.

Например, по данным ФТС, по итогам 2021 года импорт картофеля в Россию вырос с 307 тыс. до 553 тыс. т на фоне снижения объемов собственного урожая.

Томатный Восток Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Бизнес может не захотеть принимать участие в строительстве новых теплиц с государственной поддержкой , сказал собеседник «Известий» на овощном рынке. Он напомнил, что аналогичный механизм уже действовал до 2019 года . Компаниям давали три года на завершение проекта, чтобы рассчитывать на возврат части средств. Но в ноябре 2018 года нормативы поменяли: вместо обещанных 20% инвесторам возместили лишь 10% .

— Из-за этого потери отрасли составили не менее 7,1 млрд рублей, — утверждает источник.