Томатный восток: овощеводы ДФО могут получить новые меры поддержки
Сельхозинвесторов хотят привлечь на Дальний Восток новыми мерами поддержки. Чтобы снизить цены на овощи и повысить их доступность в регионе, Совфед предложил Минсельхозу и Минвостокразвития возвращать инвесторам 70% от стоимости вновь построенных в регионе теплиц и 40% от цены новых овощехранилищ. Участники рынка не против распространить меры поддержки на территорию всей страны, но и это вряд ли позволит полностью избавиться от импорта: зарубежные овощи часто дешевле, а их производители реже сталкиваются с проблемой падения урожая из-за плохой погоды.
Овощи подкормят деньгами
О новых мерах поддержки, которые могут получить аграрии на Дальнем Востоке, сказано в постановлении Совета Федерации РФ «О реализации доктрины продовольственной безопасности», подписанном 19 октября. Копия документа есть у «Известий». Минсельхозу и Минвостокразвития рекомендовано подумать над возмещением инвесторам 70% затрат на строительство комплексов для выращивания тепличных овощей — помидоров, огурцов и других. Производителям овощей открытого грунта — картофеля, лука, капусты, моркови — предлагают компенсировать 40% от стоимости овощехранилищ.
В Минсельхозе подтвердили получение рекомендаций, пообещав их рассмотреть. В Минвостокразвития на вопросы редакции не ответили.
Сейчас предприятиям возвращают 20% от установленной предельной стоимости гектара построенных теплиц — 130–230 тыс. рублей в зависимости от типа освещения. Такую поддержку оказывают объектам только на Дальнем Востоке. При создании хранилищ для овощей и картофеля возвращают 20% — 21–35 тыс. рублей за тонну хранения в зависимости от наличия холодильного оборудования.
Президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников указал, что на Дальнем Востоке сейчас не хватает собственных овощей, так что их замещают либо импортом, либо привозной продукцией из других регионов России, и это приводит к росту цен. В среднем в ДФО овощи на 20% дороже, чем в регионах Центральной России, рассказали в Плодоовощном союзе. По данным Росстата, в 2021 году в хозяйствах всех категорий в ДФО произвели 853,8 т картофеля и 332,3 тыс. т других овощей обоих видов грунта. Не в сезон это позволяет обеспечить собственной продукцией не больше 20% спроса, отметили в «Теплицах России». Строительство новых теплиц с мерами поддержки может стабилизировать ситуацию с доступностью и ценой, а в перспективе, при росте производства, привести и к снижению стоимости овощей, уверен Алексей Ситников. Источник «Известий» указал, что мера необходима инвесторам в том числе из-за подорожания импортного оборудования, которое составляет до 70% стоимости теплиц.
Для всей России, но не для всех овощей
Руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина отметила, что новые картофеле- и овощехранилища нужны, но не только на Дальнем Востоке, а и в других регионах. По ее словам, учитывая прогнозируемый рост производства картофеля и овощей открытого грунта, встанет вопрос их хранения. Ранее Минсельхоз сообщал, что урожай картофеля в 2022 году будет минимум 6,8 млн т, овощей открытого грунта — 5,2 млн т. Как считают в министерстве, это позволит полностью обеспечить внутреннее потребление и переработку. При этом в 2021 году министерство оценивало мощности хранения в 7 млн т.
Недостаток «холодильников» приводит к тому, что в сезон уборки на рынок попадает большое количество овощей, это резко снижает их стоимость, но когда урожай заканчивается, цены, наоборот, резко растут, объяснил источник в одной из крупных торговых сетей. Татьяна Губина уверена: наличие мощностей хранения позволит сгладить волатильность и сделать цены более предсказуемыми.
Алексей Ситников считает, что если и производить компенсацию затрат на строительство теплиц повсеместно, то привязать ее стоит к обязательству выращивать конкретные культуры, по которым еще есть высокая зависимость от импорта, — например, баклажаны и перцы. Иначе искусственное создание перепроизводства классических тепличных культур — помидоров и огурцов — может привести к проблемам с рентабельностью и остановке действующих предприятий. Источник на рынке считает, что еще есть возможность стимулирования производства овощей в Сибири, где пока полностью не обеспечен баланс производства и потребления.
Часть затрат на инвестиционные проекты сейчас покрывается программами льготного кредитования, заявила первый вице-президент крупного производителя тепличных овощей «Эко-культура» Мария Бочарова. Но она уверена, что расширение мер поддержки окажет позитивный эффект и даст возможность начать новые проекты в отрасли.
Стабильность мер на вырост
Полностью уйти от импорта овощей не удастся даже при условии строительства новых теплиц и хранилищ, считает источник «Известий» в одной из торговых сетей. По его словам, поставки из-за рубежа позволяют обеспечивать постоянное присутствие на полках необходимых объемов продукции, а, кроме того, иностранные овощи за счет более длинного сезона бывают дешевле российских.
— Нельзя исключать и постоянные риски плохой погоды и падения урожая, — добавил собеседник.
Например, по данным ФТС, по итогам 2021 года импорт картофеля в Россию вырос с 307 тыс. до 553 тыс. т на фоне снижения объемов собственного урожая.
Бизнес может не захотеть принимать участие в строительстве новых теплиц с государственной поддержкой, сказал собеседник «Известий» на овощном рынке. Он напомнил, что аналогичный механизм уже действовал до 2019 года. Компаниям давали три года на завершение проекта, чтобы рассчитывать на возврат части средств. Но в ноябре 2018 года нормативы поменяли: вместо обещанных 20% инвесторам возместили лишь 10%.
— Из-за этого потери отрасли составили не менее 7,1 млрд рублей, — утверждает источник.
Он указал, что новые теплицы будут строить всё те же участники рынка, которые уже столкнулись с резким изменением правил игры, стоившим им средств, так что вряд ли будут рассчитывать на поддержку государства.