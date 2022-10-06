Новые всходы: российский аграрный сектор идет на рекорд

В этом году Россия уже точно получит рекордный за всю историю урожай зерновых и многих других культур. Экономисты и отраслевые эксперты уверены, что хорошие погодные условия только закрепили результат многолетней работы по развитию отечественного АПК. Аграрии стали вносить больше удобрений и средств защиты растений, применять высокопродуктивные семена, обзавелись внушительным парком техники, обрели опыт и знания. Помогла ставка государства на развитие отрасли — за последние годы значительно выросли объемы ее господдержки. Подробности — в материале «Известий».

Что вырастим в этом году

Урожай зерна в этом году приблизится к 150 млн тонн, из которых сотня — пшеница, подтвердил на выставке «Золотая осень» министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Предыдущий рекорд, зафиксированный в 2017 году — 135,5 млн тонн зерна, включая 86 млн тонн пшеницы. При этом российский рынок потребляет зерна в виде муки, макарон, корма скоту примерно 80 млн тонн. Ожидаются также рекордные урожаи масличных, фруктов и тепличных овощей, есть рост по мясу и молоку.

Полученных объемов по большинству позиций хватит с лихвой и для внутреннего рынка, и для экспорта — потенциал только по зерну оценивается более чем в 50 млн тонн за сезон. По итогам года на внешние рынки Россия может поставить продовольствия на сумму в 40 млрд долларов (против 37 с небольшим в прошлом).

Весной 2022 года западные санкции негативно повлияли на ситуацию в сельском хозяйстве — например, отдельные зарубежные компании в самый ответственный момент посевных работ прекратили поставки техники. Но бизнес смог быстро перестроиться, а правительство оперативно «влило» в отрасль дополнительные средства господдержки в том числе для закупки сельхозмашин. К тому же к весне уже был задел в виде отличного состояния озимых.

Не столько погода

«За последние несколько лет проведена колоссальная работа, чтобы обеспечить устойчивость агропромышленного комплекса к внешним вызовам и заложить фундамент роста на многие годы вперед. Выстроена эффективная система государственной поддержки, созданы все условия для активизации научной деятельности, технической и технологической модернизации. Все это позволит нам стабильно развиваться вне зависимости от геополитических факторов», — сообщил во время выставки «Золотая осень» Дмитрий Патрушев.

Рекордные показатели — результат развития агротехнологий и инвестиций в плодородие, поясняет председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Так, за последние пять лет объемы приобретения удобрений выросли с 3 до 5 млн тонн в год, площади применения средств защиты растений — с 80 до 110 млн га, энергообеспеченность — со 147 до 152 л. с. на 100 га пашни. Во многом это происходит благодаря программам господдержки, уверен эксперт.

Только за последние пять лет отечественный АПК увеличил потребление минудобрений в 1,5 раза, подтверждает и. о. ректора РХТУ им. Д. И. Менделеева Илья Воротынцев. И это однозначно положительный тренд. Наиболее значимый вклад химическая технология вносит в развитие растениеводства в зонах рискованного земледелия. Современные комплексные удобрения оказывают позитивное влияние на борьбу с засолением и закислением почв, стимуляторы роста с добавлением мелиорантов позволяют выращивать овощные и злаковые культуры в засушливых районах, органо-минеральные комплексы оказывают влияние на регенерацию почв, в том числе под бывшими промышленными зонами и в городской среде. Развиваются в последнее время и агрохимия для тепличных овощей.

В этом сезоне в условиях роста мировых и внутренних цен на агропродукцию российские аграрии, понимая, что обладают уникальным конкурентным преимуществом на мировом рынке, увеличили площади сева и инвестировали в агротехнику, говорит начальник Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» Дарья Снитко. Это вкупе с погодой и дало такой эффект на урожай.

Но до этого у отрасли уже была длительная и стабильная поддержка со стороны государства.

АПК поддерживали даже в периоды серьезных экономических потрясений , подчеркивает советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР) Елена Разумова. За это время в России появились профессиональные инвесторы в сфере АПК, были созданы специализированные финансовые институты (банки, страхование, лизинг, биржевая торговля), постепенно развивался логистический комплекс. «Все вместе это позволяет использовать ресурсы АПК эффективней и решать многие вопросы гораздо быстрее, чем это было 7-10 лет назад», — говорит Разумова. По ее мнению, общий тренд на рост производительности АПК России продолжится.

Развивается не только растениеводство. Рост производства в молочном секторе в последние годы был обусловлено двумя факторами — благоприятной ценовой конъюнктурой и ежегодно увеличивающимся уровнем государственной поддержки, говорит генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов. В первую очередь это сохранение компенсации капитальных затрат и появление дешевых кредитов для аграриев. Это позволило обеспечить рост производства сырья на 3-5% в год, что для такой сложной отрасли, как животноводство, крайне динамичные темпы, отмечает эксперт.

Результат всех этих мер российский потребитель может наблюдать в магазинах. По оценке председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева, сегодня доля отечественных товаров на полках крупных торговых сетей составляет 90-91%, а по ряду категорий — хлебобулочные изделия, мясная, молочная продукция — достигает 95-100%. При этом если сравнивать ситуацию с 10-20-летней давности, то сегодня качество и конкурентоспособность отечественных продовольственных товаров находится на высоком мировом уровне. При этом и ценовая ситуация сейчас выглядит устойчивой, в особенности в сегменте бакалеи — круп, макаронных изделий и сахара.

«Рост доли отечественных товаров на полках — прямой результат комплексной работы агросектора и пищевой промышленности, где внедрены передовые технологии производства и стандарты качества. Благодаря национальным программам поддержки фермерства и МСП сегодня мы видим активный рост представленности российской фермерской продукции в торговых сетях — это свежие и вкусные сыры, молочная продукция, консервация, овощи и фрукты, которые пользуются большим спросом у потребителей», — говорит Караваев.

Куда двигаться дальше

С учетом выгодного географического положения, огромных земельных и водных ресурсов, благоприятных климатических условий Россия обладает значительным потенциалом дальнейшего роста АПК. Но теперь нужно решать вопросы другого порядка.

«Если мы добились выдающихся результатов в один год, это не значит, что мы добьемся таких же и в следующем году. Чтобы сделать достижение этих показателей системным, нужно приложить большие усилия», — подчеркнул глава Минсельхоза во время пленарной сессии на выставке «Золотая осень».

Сегодня на первый план выходят риски обеспечения непрерывных поставок качественных средств производства для АПК, особенно в тех областях, где традиционно велик импорт — семян, техники, средств защиты растений, перечисляет Дарья Снитко. Определенные шаги по поддержке этих подсекторов уже сделаны: эти виды производства субсидируются государством, а российские предприятия инвестировали в них с 2018 года.

Из наиболее актуальных вопросов остается кадровое обеспечение непосредственно агрокомпаний и смежных отраслей, считает Елена Разумова. Причем проблема не только в количестве, но и качестве специалистов — ведь технологический уровень современного АПК очень высокий. «Наладив подготовку кадров для науки и прикладных агропромышленных специальностей, решать зачади по импортозамещению в агротехнологиях и смежных производствах будет существенно проще», — уверена она.

Осознают это и в Минсельхозе. Помимо решения проблемы кадров в отрасли, Дмитрий Патрушев на «Золотой осени» назвал несколько направлений, на которых министерство намерено сосредоточиться. Первая — селекция и генетика. До определенного времени было комфортно покупать зарубежные семена — к ним прикладывался хороший сервис от западных корпораций. Отечественная же селекция и семеноводство развивались медленно. Теперь этот импорт придется оперативно замещать.

Необходимо и отечественное оборудование для производства готовой продукции, наращивать производство сельхозтехники и запчастей. И, конечно, нужно подтягивать уровень жизни на селе до городского. Тогда и будет кому работать в АПК, чтобы добиваться новых, еще более внушительных рекордов. Благо, резервы для этого у страны практически безграничны