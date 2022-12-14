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Со злаком плюс: на поддержку АПК выделят еще 5 млрд рублей

Какие сельскохозяйственные предприятия больше других нуждаются в льготных кредитах
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Правительство дополнительно выделит 5 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса. Деньги, которые внесут в уставный капитал Россельхозбанка, можно будет использовать для льготного кредитования российских предприятий отрасли. Можно ли считать эти меры достаточными для поддержки сельхозпроизводителей, какие сегменты больше всего нуждаются в поддержке и насколько помогает льготное кредитование в материале «Известий».

Пересечься с фермерами

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Минсельхозу поручено проконтролировать целевое использование выделенных средств. Первый отчет специалисты министерства должны представить уже до 1 августа следующего года.

Мера позволит сохранить доступ сельхозпроизводителей к льготным кредитам, которые можно будет потратить на текущую деятельность, модернизацию производства, проведение посевных работ. Предполагается, что кредитовать будут в том числе по льготным продуктам, к примеру, с субсидированием процентов за пользование кредитом от государства. Глобальная цель этой и других мер поддержки агропромышленного комплекса России — продовольственная безопасность.

Агропромышленный комплекс в России крайне неоднороден: есть крупные хозяйства, которые занимают десятки процентов рынка, и мелкие производители, у которых одна торговая точка в том же населенном пункте, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Со злаком плюс
мед
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Крупные агрохолдинги пользуются всеми привилегиями от государства: налоговые льготы, льготные кредиты, техника в лизинг и просто вливания по принципу грантов. Как показало исследование РАНХиГС, 100 предприятий АПК в России, а это 0,5% общей численности, пользуются заемными средствами — свыше половины всех выданных отрасли кредитов. Большую часть остальных кредитов «подбирают» средние компании. И это ощутимый перекос: за бортом господдержки остаются небольшие крестьянские и фермерские хозяйства. Речь не только о производстве молочной и мясной продукции, но и о тех, кто выращивает ягоды, фрукты, грибы, выпускает мед. Такая продукция в принципе выпускается в относительно небольших объемах, — добавляет эксперт.

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По мнению аналитика, наиболее уязвимые компании агросектора — именно фермеры.

— Как правило, это семейные предприятия. Мощное развитие — расширение территории, эффективная техника, технологии производства и даже IT — для них просто недоступно, — продолжает она. — И многие даже не в курсе, что о помощи вообще можно попросить. Так и существуют фермерские хозяйства параллельно с мерами поддержки АПК. Кроме того, для участия в грантах, конкурсах и чтобы сориентироваться среди многообразия программ поддержки, нужны элементарные юридические знания, умение собрать документы, оставить заявку. В больших компаниях этим занимаются целые отделы и специально выделенные сотрудники. Мелким производителям это порой кажется настолько сложным, что они даже не пытаются. И это проблема — найти точку соприкосновения небольших хозяйств с государством.

Таким образом, кроме раздачи денег в кредит, предприятиям часто бывает нужна консультативная поддержка, отмечает собеседница «Известий».

Со злаком плюс
фермер
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

— Из других мер поддержки эффективной кажется сдача земли в аренду под дополнительные мощности и посевы — в России множество бесхозных территорий сельхозназначения, оставшихся еще со времен СССР. Также можно обратить внимание на агростартапы и сделать упор на их поддержку, например установить налоговые каникулы на несколько первых самых трудных лет, — заключает Екатерина Косарева.

Не только аграрии

Россельхозбанк систематически получает бюджетные вклады в уставный капитал, и эти средства могут пойти на кредитование не только сельхозпроизводителей, но и других отраслей, утверждает доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Василий Узун.

Со злаком плюс
фермер
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

— Вклады государства считаются компенсацией Россельхозбанку потери эффективности из-за кредитования малого сельскохозяйственного бизнеса. Однако получить займы (особенно льготные) малому бизнесу всё еще гораздо сложнее, чем крупному. Доля кредитов, получаемых фермерами, в общей сумме кредитования сельхозпроизводителей сокращается, хотя их доля в валовой продукции растет, — говорит эксперт.

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Переработать и заместить

Выделенные деньги — это дополнительные средства для льготного кредитования предприятий сельхозсектора, поясняет эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Шахурин.

— Банк ведет эту работу уже много лет, и, судя по результатам развития сектора, успешно. В свете сложившейся ситуации с экспортом российского зерна и санкциями, введенными Западом против Россельхозбанка, правительство уже дважды в течение текущего года выделяло на эти цели дополнительные средства — в общей сложности более 350 млрд рублей. То есть дополнительный транш существенно на ситуацию не повлияет, — добавляет аналитик.

Согласно оценке аналитика, сейчас наибольшая поддержка требуется сегменту переработки сельскохозяйственной продукции.

Со злаком плюс
травы
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Помощь также нужна компаниям, которые будут закрывать освободившиеся с уходом западных компаний ниши, такие как производство семенного и посадочного материала, лекарственных препаратов для растений и животных, создание генетического материала для животноводства. Требуется обеспечить независимость нашего сельхозсектора от иностранных поставщиков, а также повышать уровень переработки, чтобы не быть заложниками ситуации на зерновом рынке, — рассуждает Шахурин.

Подтянуть знания

В 2022 году на субсидирование льготного кредитования АПК из федерального бюджета может быть направлено порядка 177 млрд рублей, полагает аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова.

— Если правительство закладывало сопоставимый уровень поддержки на 2023 год, то увеличение субсидирования на 5 млрд положительно, однако имеет несколько скромный характер в свете всего объема господдержки, — уточняет эксперт.

Со злаком плюс
капуста
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

По мнению собеседницы издания, недостаточность текущих компетенций в отечественной селекции может повлиять на объемы производства или финансовые результаты представителей сектора АПК.

Проблема снижения импортозависимости заключается в том, что сектору АПК не хватает компетенций в селекции семян и племенного поголовья. Развитие и возрождение компетенций селекции — длительный процесс, которому, вероятно, будут необходимы инвестиции, в том числе в образовательную систему, — резюмирует Анна Буйлакова.

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