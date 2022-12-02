Расти-расти, лепесток: государство поддержит экспорт сельхозпродукции на 12,6 млрд рублей

Государство запланировало новый пакет помощи аграрно-промышленному комплексу. Однако рассчитывать на экспортную поддержку смогут только сельхозпроизводители — участники программ федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Деньги направят на реструктуризацию кредитов, рост оборотных средств и снижение валютных рисков. Это, в свою очередь, поможет добиться увеличения экспорта российской сельхозпродукции. Благодаря поддержке в 2023 году сектор реализует проекты на 34 млрд рублей, в 2024-м — уже на 68 млрд рублей. Какие перспективы есть у АПК, получат ли помощь малые производители и как инициатива повлияет на российскую экономику — рассуждают эксперты, опрошенные «Известиями».

Не любую проблему решат деньги

Дополнительные 12,6 млрд рублей, которые правительство направит в уставный капитал РСХБ, пойдут на поддержку аграрного экспорта , отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

— Таким образом, банк сможет использовать полученные средства для финансирования экспортеров и при необходимости — для реструктуризации выданных ранее кредитов , — говорит она.

Расти-расти_3 Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Впрочем, эксперт сомневается в эффективности такой поддержки.

— Главным ограничением для российских экспортеров сельскохозяйственной продукции в этом году стали проблемы с международными расчетами, фрахтом (платой за перевозку грузов. — Ред.), страхованием грузов. И эти проблемы только финансированием не решаются , — подчеркивает собеседница.

Некоторые надежды АПК связаны с сообщениями в СМИ о том, что Евросоюз может рассмотреть вопрос о снятии санкций с РСХБ, и его переподключением к SWIFT. Об этом недавно в беседе с «Известиями» заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано.

Как отмечает Ольга Беленькая, в ООН недавно сообщили о «прорыве» в вопросе поставок сотен тысяч тонн российских удобрений, которые были ранее заблокированы в европейских портах.

— Решение этих вопросов представляется не менее важным для отрасли, чем финансовая поддержка, — подытожила эксперт.

Дипломатическая задача

На фоне рекордного урожая в стране, с одной стороны, и ограничений на экспорт по ряду направлений (в частности, через европейские порты), с другой стороны, в стране возник риск перезатоваривания на продовольственном рынке , полагает эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

— Осложняет экспорт и относительно высокий курс рубля, снижающий его конкурентоспособность и прибыльность. На первый взгляд, для граждан это сулит низкий уровень продовольственной инфляции. Но уже в перспективе года может отразиться снижением производства продовольствия, закрытием части предприятий. Так что решение о поддержке экспорта является правильным, — считает эксперт.

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По его мнению, аграрный сектор в последнее десятилетие интенсивно развивался, так что для него критически важно найти сейчас новые рынки сбыта (в первую очередь в Азии), а также занять освободившиеся ниши на внутреннем рынке в области глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, которые раньше контролировали иностранные компании.

— Если эти задачи удастся реализовать, перспективы у отрасли хорошие, особенно в свете того, что экспорт тех же удобрений сократился, значит, есть возможность снизить их стоимость на внутреннем рынке. Но остается ряд серьезных проблем, которые всё еще требуют решения. В частности, необходимо обеспечить замещение поставок семенного материала, специфических лекарств для растений, — говорит Артем Клюкин.

По мнению собеседника, ключевой вопрос сегодня — обеспечить транспортировку российской продукции, которая сейчас осложняется запретами на страхование грузов и опасениями компаний-перевозчиков.

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— Причем в силу санкций эти суда не должны быть связаны с Россией, — уточняет эксперт. — Вторая важная проблема — поиск компаний, которые пойдут на страхование этих судов, не опасаясь западных санкций. Ну и, наконец, решение вопросов с платежами за российское продовольствие вне западных банковских структур.

По словам Артема Клюкина, в последние годы в сельхозсекторе шли активные процессы укрупнения. Но малый бизнес может осваивать ниши в переработке продовольствия, полагает он.

Мимо маленьких

Сельское хозяйство — одна из самых разнородных отраслей экономики , считает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

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— Встречаются как убыточные крупные хозяйства и процветающие небольшие производители, так и наоборот. При этом основную поддержку получают как раз крупные компании: им охотнее одобряют кредиты, для них работают экспортные программы развития, гранты и субсидии, они покупают технику в лизинг. По статистике РАНХиГС, на 100 крупнейших агрокомпаний, что составляет 0,5% от всех предприятий отрасли, приходится свыше половины (57,5%) выданных кредитов. Именно поэтому важно помогать небольшим хозяйствам : изготовление продукции и продажа в регионе — это экологично, а продукция зачастую качественнее товаров, привезенных издалека, — отмечает эксперт.

По словам собеседницы «Известий», восемь из десяти небольших фермерских хозяйств никогда не получали и не получат помощи от государства.

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— Поддержка правительства звучит весомо — 19 млрд рублей выделено только в 2021 году. На 2023 год выдали 12,6 млрд рублей дополнительно. Претендентов выберут из участников программы федерального проекта, куда в силах подать заявки только крупные игроки . Между тем нельзя сказать, что о мелких хозяйствах ничего не известно или они где-то прячутся: тот же Россельхозбанк выпустил сервис «Свое», где можно найти перечень маленьких семейных ферм, которые производят фрукты, ягоды, мед, грибы и так далее. Возможно, есть смысл включить такие предприятия в программу развития с отдельным бюджетом, а заявки рассматривать менее формально. Кроме того, возможно предоставить налоговые льготы агростартапам хотя бы в первые несколько лет, — резюмирует Екатерина Косарева.

Сбалансировать отрасль

Выделение дополнительных средств на поддержку аграрного экспорта — позитивное, но не выходящее за пределы проводимой аграрной политики событие, утверждает ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский.

— На поддержку этого направления в федеральном бюджете в 2023 году предусмотрено порядка 51 млрд рублей. Это значительная сумма, но она на четверть ниже финансирования в текущем году . Вероятно, на выравнивание уровня поддержки и направлены выделяемые средства, эффект от использования которых будет заметен в будущем году, — отметил он.

По оценке специалиста, российский аграрный сектор успешно решает задачи увеличения объемов экспорта, цели федерального проекта уверенно достигаются.