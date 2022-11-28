Злаки внимания: ЕС изучит просьбу РФ по Россельхозбанку

ЕС услышал просьбу России снять санкции с Россельхозбанка и переподключить его к системе SWIFT в рамках зерновой сделки. Сейчас в объединении изучают эту возможность. Об этом «Известиям» сообщил представитель Еврокомиссии Петер Стано. По его словам, любая поправка к мерам ЕС потребует единогласного решения всех государств-членов Совета ЕС. В Российском зерновом союзе (РЗС) «Известиям» заявили, что положительного эффекта от возобновления зерновой сделки аграрные компании РФ не ощутили, так как ООН до сих пор не добилась выполнения своей части соглашения. Там также отметили: сделки в сфере сельского хозяйства и продовольствия проходят через банки третьих стран, в частности, Турции. Но в последнее время эти банки опасаются санкций, что сильно затруднило транзакции для российских аграриев.

Нужен консенсус

Евросоюз ввел санкции и отключил Россельхозбанк (РСХБ) от финансовой системы SWIFT в начале июня в рамках шестого пакета ограничений.

В интервью «Известиям» в середине ноября замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва будет требовать исключения РСХБ из санкционных списков, поскольку это — главный российский банк по финансированию аграрных сделок.

«Мы достаточно четко сформулировали свои условия: при подключении к SWIFT РСХБ будет заниматься транзакциями, связанными только с продовольствием и удобрениями, и даст необходимые гарантии, что именно так оно и будет», — заметил Вершинин.

Официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано уточнил в беседе с «Известиями», что ЕС услышал позицию Москвы — ее просьбу восстановить Россельхозбанк в системе SWIFT, и рассмотрит эту возможность.

Дипломат подчеркнул: санкции ЕС приняты в ответ на действия России в рамках СВО, но «не нацелены на торговлю сельскохозяйственной и пищевой продукцией, включая пшеницу и удобрения, между третьими странами и Россией».

Злаки внимания Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Мы должным образом приняли к сведению претензии России относительно роли Россельхозбанка в сделках, связанных с продовольствием и сельским хозяйством, а также предполагаемые трудности, вызванные его отключением от SWIFT. Хотя это делает транзакции более дорогими и медленными, платежи по-прежнему возможны, — заявил дипломат, подчеркнув: любая поправка к мерам ЕС потребует единогласного решения государств-членов Совета.

Петер Стано также отметил: «достаточное количество платежных каналов остается открытым, поскольку большинство российских банков не подпадают под санкции и не отключены от SWIFT, включая крупные финансовые институты, такие как «Газпромбанк». Последний не попал под санкции, поскольку стал главным оператором для сделок в нефтегазовой сфере.

— Кроме того, меры ЕС прямо предусматривают отступление [от санкций], позволяющее операторам Евросоюза иметь дело с российскими банками, находящимися под санкциями, для сделок в сфере продуктов питания и удобрений, — уточнил представитель ЕК.

15 ноября Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США и Евросоюз не намерены возвращать РСХБ доступ к SWIFT, но помогут установить корреспондентские отношения с американскими банками. Ситуацию для РСХБ облегчает тот факт, что в отличие от ряда других российских банков, против него не были введены блокирующие санкции США и ЕС.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications — Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи) — это сервис защищенного обмена сообщениями о финансовых операциях между банками. Он действует с 1977 года, им пользуются более 11 тыс. финансовых учреждений во всем мире, включая ЦБ и инвесткомпании.

До марта 2022 года от SWIFT отключали только две страны: Иран и Северную Корею. Предполагая подобный сценарий, Банк России еще в 2014 году создал Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Аналогичная национальная система есть и в КНР — она называется CIPS и была запущена в 2015-м.

Проблема не только в SWIFT

РСХБ не играет столь большого значения для российских аграрных компаний, однако сделки через другие банки, в том числе турецкие, проходят с большим трудом из-за санкций, пояснил «Известиям» президент РЗС Аркадий Злочевский.

— Мы не получаем и не проводим через Россельхозбанк какие-либо платежи. В основном мы действуем через международные банки-посредники, например, турецкие. Но в последнее время они также опасаются вторичных санкций, что сильно затрудняет работу и транзакции для российских аграрных компаний, — добавил он.

Злаки внимания Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В конце сентября СМИ сообщили о растущем давлении США на финансовую систему Турции из-за сотрудничества с Россией, в частности, с российской платежной системой «Мир». После этого в течение месяца все пять турецких банков, принимавших «Мир», отказались от сотрудничества с этой системой.

Программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев пояснил «Известиям», что в санкциях ЕС и так есть исключение для проведения операций в гуманитарных сферах, куда относится и продовольствие.

— ЕС мог бы принять соответствующий закон об исключении Россельхозбанка из-под санкций, но особенность в том, что это исключение и так есть. Нет необходимости отдельно его отменять , — считает эксперт.

По его словам, проблема в том, что несмотря на это исключение, западные компании не хотят рисковать и проводить операции с подсанкционным банком.

— Аналогичная проблема возникнет и в том случае, если ЕС уточнит исключения или вообще выведет РСХБ из-под санкций, но его примеру не последуют США или Великобритания. SWIFT в таком случае вряд ли будет проводить акции для Россельхозбанка, так как будут сохраняться риски, — констатировал Иван Тимофеев.

Сделка пока без выгод

18 ноября РФ и Украина заявили об автоматическом продлении зерновой сделки еще на 120 дней — до конца февраля 2023 года.

Тем не менее президент РЗС Аркадий Злочевский заявил «Известиям», что российские компании пока не увидели выгоду от продления зерновой сделки.

— Ничего для наших фирм не поменялось, так как сделка всего лишь была продлена, все условия остались прежними. Могу сказать, что сделка пока негативно сказывается на российском рынке зерна, так как никакого облегчения от санкций не наступило, — сказал он.

По его словам, пока ООН не выполняет свою часть соглашения и не добилась снятия ограничений на экспорт российского продовольствия. Потому для РФ сделка остается невыгодной , так как «украинское зерно заместило российское на наших традиционных рынках сбыта, например, в Турции», заметил Аркадий Злочевский.

Злаки внимания Фото: REUTERS/Umit Bektas

«Известия» направили запрос в турецкое посольство в Москве, чтобы подтвердить информацию о поставках зерновых.

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал журналистам на саммите G20 в Индонезии, что генсек ООН Антониу Гутерриш заверил Россию: все обязательства по снятию ограничений в отношении вывоза российских удобрений и зерна будут выполняться. США и ЕС, по словам российского министра, дали письменные гарантии.

Генсек ООН пообещал, что «все экономические операторы, которые участвуют в обеспечении цепочки поставок российских удобрений и зерна, получают сигналы, успокаивающие их в том плане, что они не будут подвергаться санкциям, если станут взаимодействовать по реализации торговых сделок с нашим зерном, включая заход российских кораблей в европейские порты, заход иностранных судов в наши порты, обеспечение полноценной работы Россельхозбанка и, конечно же, обеспечение нормальных страховых ставок», — уточнил глава МИД РФ.

Сергей Вершинин ранее сообщил, что к середине ноября из украинских портов вывезено свыше 10 млн т зерновых, большей частью это не пшеница, а кукуруза.

«Из этого объема 51% судов направляется в развитые страны и только 3% — в те страны, которые ООН называет беднейшими. У нас это действительно вызывает серьезные вопросы, ведь все затевалось именно под лозунгами того, чтобы бороться с голодом и обеспечить продовольственную безопасность. А сейчас получается, что под эту сурдинку сельхозпродукция идет не в те страны, о которых на Западе говорилось с таким энтузиазмом в свое время, для того чтобы прийти к стамбульским соглашениям», — подчеркнул замглавы российского МИДа.

Примерно такую же статистику огласил и министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи. «60% из 10 млн тонн зерна, отправленного по зерновому коридору, отправились в Европу, 27% — в Азию и 13% — в африканские страны», — заявил политик.

В ответ на эти заявления 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале инициативы «Grain from Ukraine» («Зерно из Украины»). Она предполагает сбор средств для отправки украинского зерна в беднейшие страны Африки. По словам Зеленского, в рамках этой инициативы Украина отправит до 60 судов-зерновозов в африканские страны — она охватит свыше 5 млн человек.