Колосс вопроса: что нужно знать о зерновой сделке

Действие зерновой сделки решено продлить на 120 дней — до середины марта. Гарантами выполнения инициативы остались ООН и Турция. Однако в России напоминают, что вывоз зерна с Украины — только одна часть сделки. А реализация второй части, в которой речь идет об экспорте российских продуктов и удобрений, по-прежнему вызывает вопросы. Что такое зерновая сделка и о чем именно договаривались стороны, разбирались «Известия».

Как и почему появилась зерновая сделка

Россия и Украина входят в пятерку главных экспортеров зерна на мировые рынки. Основу зернового экспорта составляет пшеница, также спросом у покупателей пользуются кукуруза и ячмень. На долю России приходится около 20% мировых поставок пшеницы, Украина обеспечивает до 12%. Зерно экспортируют в большинство стран Африки, на Ближний Восток и в некоторые страны ЕС и Азии.

Однако еще в феврале Россия ограничивала экспорт зерна, а с началом российской спецоперации на Украине и введением санкций временно обнулила квоты. Киев также в марте сократил экспорт зерновых и мяса. Российский экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя возобновился только в сентябре. Украина разрешила вывозить злаки в середине июля, когда и была подписана зерновая сделка.

Закрытие портов стало одним из основных факторов роста цен на зерно. Отсутствие российских и украинских зерновых на мировых рынках усилило продовольственный кризис, и так назревавший в последнее десятилетие . Как пояснил «Известиям» директор московского отделения Продовольственной организации ООН (ФАО) Олег Кобяков, на сегодня 3,1 млрд человек, то есть больше трети, не имеют доступа к здоровой пище, голодает около миллиарда человек. В основном это жители Африки, Азии и Латинской Америки. Заместитель генерального директора ФАО Маурицио Мартина заявлял, что еще до конфликта на Украине почти 200 млн человек в 53 странах страдали от острой нехватки продовольствия. Зерновая сделка была призвана вернуть украинские и российские продукты на рынок и облегчить продовольственный кризис.

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Сегодня вывоз зерна по Черному морю технически осложняют сотни дрейфующих мин, установленных украинскими военными. Во время штормов их сорвало с якорей, и мины дошли даже до Босфора. В ноябре на одной из них подорвался турецкий рыбацкий катер.

Зерновая сделка — что это

Зерновая сделка, которую также называют продуктовой сделкой, была подписана в Стамбуле 22 июля. Документ подписали четыре стороны, однако Россия и Украина заключили соглашения с Турцией и ООН по отдельности.

Часть, посвященная экспорту зерновых с Украины, заключена на 120 дней с возможностью продления. Она предусматривает создание морских коридоров для вывоза зерна из трех украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Россия гарантирует, что не будет препятствовать вывозу зерна. Первые 120 дней истекают 18 ноября. Сделка была продлена до середины марта 2023 года. Вторая часть сделки заключена на три года — до 2025 года. Она подразумевает содействие в экспорте российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. С реализацией именно этой части возникли вопросы.

По данным на 16 ноября, с Украины было вывезено более 10 млн т зерна . Для сравнения, в 2021 году суммарный экспорт составил 51 млн т. Причем 40% злаков, вывезенных по черноморскому коридору, поступило не в беднейшие страны мира, а в ЕС, то есть в страны, которые ввели против России санкции. Еще около 70 украинских судов были задержаны за контрабанду.

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При этом экспорт российских злаков и удобрений всячески тормозили и ограничивали. В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин назвал верхом цинизма отказ Евросоюза отправлять российские удобрения беднейшим странам Африки и Латинской Америки. Он подчеркнул, что желание не дать заработать российским компаниям понятно, но инициативы бесплатной передачи удобрений бедным странам также были проигнорированы. Еще одним пунктом сделки было подключение Россельхозбанка к системе SWIFT.

Почему Россия вышла, а потом вернулась в зерновую сделку

В середине октября ФСБ констатировала, что взрывчатка для подрыва Крымского моста была доставлена морским путем, то есть по черноморскому коридору. Вместе с тем российские удобрения по-прежнему оставались арестованными в портах Европы. В результате 29 октября Россия объявила о выходе из зерновой сделки и контроле украинских судов в Черном море.

Однако спустя три дня, 2 ноября, Москва вернулась к сделке, поскольку получила гарантии, что гуманитарный коридор будет использоваться только по назначению. Как пояснил «Известиям» замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, для России крайне важно, чтобы одна из частей стамбульских договоренностей, касающаяся вывоза зерна с Украины, сопровождалась прогрессом в другой части соглашения, затрагивающей вопрос экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. При этом тогда он отметил, что пока каких-то реальных изменений на втором треке в Москве не видят.

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11 ноября в ООН указали, что мир нуждается в российских зерне и удобрениях, поэтому все страны должны сотрудничать. 17 ноября в ООН снова подчеркнули, что организация выступает за устранение остающихся препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России. В ближайшее время из Нидерландов должен выйти первый корабль с российскими удобрениями. Других практических изменений в Москве пока не увидели.