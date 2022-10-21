Украина вывезла 7,8 млн т зерна по линии Черноморской сделки

Украина смогла вывести 7,8 млн т зерна по линии «Черноморской зерновой инициативы». Об этом в интервью «Известиям» 21 октября рассказал директор московского отделения Продовольственной организации ООН (ФАО) Олег Кобяков.

«В рамках так называемой «Черноморской зерновой инициативы» с начала августа Украина возобновила отгрузку зерна из трех своих портов, и на сегодня по этому каналу вывезено порядка 7,8 млн т», — отметил он.

Согласно данным ООН, сухогрузы из украинских портов направлялись в основном в Турцию, а также в Китай и Индию, а в Африке — в Египет, Сомали и Джибути, подчеркнул Кобяков.

«Порядка 100 судов покинули украинские порты. Примерно 30% имели своим конечным пунктом назначения страны с низким и ниже среднего уровнем дохода. ФАО считает, что поступление этого объема зерна на мировой рынок способствовало снижению цен и повышению доступности продовольственного импорта, в том числе и для развивающихся стран», — заявил директор московского отделения ФАО, отметив важность продолжения взаимодействия в рамках сделки.

При этом, по его словам, продовольственный кризис разразился или, вернее, приобрел угрожающие масштабы задолго до событий на Украине.

Заместитель генерального директора ФАО Маурицио Мартина в одном из интервью разъяснил, что еще до этого конфликта почти 200 млн человек в 53 странах страдали от острой нехватки продовольствия. Сегодня здоровые пищевые рационы экономически недоступны 3,1 млрд наших соседей по планете, подчеркнул собеседник.

В интервью «Известиям» Олег Кобяков также оценил возможность РФ закрыть потребности в зерне нуждающихся стран и рассказал о роли санкций в продовольственном кризисе.

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Продовольственный кризис приобрел угрожающие масштабы до событий на Украине