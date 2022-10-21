Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские артиллеристы подавили минометные батареи боевиков в зоне СВО
Происшествия
Взрослые и дети погибли при обстреле переправы в Херсоне
Мир
Постпред Ульянов предрек возвращение США и Ирана к переговорам по ядерной сделке в ноябре
Мир
ВОЗ заявила о снижении числа случаев заболеваемости оспой обезьян в мире
Мир
Разведывательный дрон заснял драку украинских боевиков на передовой
Мир
Посол Антонов призвал США отказаться от безответственной ядерной риторики
Мир
Конгрессмен США заявил о разрушении оборонно-промышленной базы страны
Происшествия
Губернатор Белгородской области сообщил о пострадавшем от дрона ребенке
Экономика
Банки смогут выдавать электронные закладные на несколько объектов недвижимости
Мир
Премьер Израиля и глава украинского МИДа обсудили ситуацию на Украине
Спорт
Роналду отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом» и покинул стадион
Мир
В Белом доме заявили о возможности применения новых санкций против РФ и Ирана

Украина вывезла 7,8 млн т зерна по линии Черноморской сделки

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны Турции
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина смогла вывести 7,8 млн т зерна по линии «Черноморской зерновой инициативы». Об этом в интервью «Известиям» 21 октября рассказал директор московского отделения Продовольственной организации ООН (ФАО) Олег Кобяков.

Пшеничный демпинг: зерно с Украины затопило европейский рынок
Фермеры в Польше, Болгарии и Франции взбунтовались против обрушившей цены сельхозпродукции

«В рамках так называемой «Черноморской зерновой инициативы» с начала августа Украина возобновила отгрузку зерна из трех своих портов, и на сегодня по этому каналу вывезено порядка 7,8 млн т», — отметил он.

Согласно данным ООН, сухогрузы из украинских портов направлялись в основном в Турцию, а также в Китай и Индию, а в Африке — в Египет, Сомали и Джибути, подчеркнул Кобяков.

«Порядка 100 судов покинули украинские порты. Примерно 30% имели своим конечным пунктом назначения страны с низким и ниже среднего уровнем дохода. ФАО считает, что поступление этого объема зерна на мировой рынок способствовало снижению цен и повышению доступности продовольственного импорта, в том числе и для развивающихся стран», — заявил директор московского отделения ФАО, отметив важность продолжения взаимодействия в рамках сделки.

При этом, по его словам, продовольственный кризис разразился или, вернее, приобрел угрожающие масштабы задолго до событий на Украине.

Заместитель генерального директора ФАО Маурицио Мартина в одном из интервью разъяснил, что еще до этого конфликта почти 200 млн человек в 53 странах страдали от острой нехватки продовольствия. Сегодня здоровые пищевые рационы экономически недоступны 3,1 млрд наших соседей по планете, подчеркнул собеседник.

В интервью «Известиям» Олег Кобяков также оценил возможность РФ закрыть потребности в зерне нуждающихся стран и рассказал о роли санкций в продовольственном кризисе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Продовольственный кризис приобрел угрожающие масштабы до событий на Украине

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022