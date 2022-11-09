Турецкий катер подорвался на украинской мине в Черном море

Турецкий рыбацкий катер подорвался на дрейфующей украинской мине в Черном море. Об этом 9 ноября сообщил телеканал Tele1.

По его данным, инцидент произошел в северо-западном регионе Турции Кыркларели. В результате лодка потеряла ход.

«Рядом находившиеся лодки привязали катер веревкой, чтобы он не затонул», — говорится в сообщении.

Поврежденную лодку доставили на ремонт в порт Игнеада. Пострадавших в результате инцидента не было.

6 ноября издание «Страна.ua» написало, что в Одессе прогремел взрыв. Как уточнили украинские военные, на берег вынесло якорную мину, которую взорвали саперы.

27 октября суда с зерном не вышли из портов Украины из-за поиска мин. Проверка показала, что мин в водах нет.

Накануне сообщалось, что в гуманитарный коридор в Черном море для проверки информации об обнаружении мины выйдут буксир Sapfir и поисково-спасательное судно SAR-02.

31 мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что выходу судов с зерном из украинских портов препятствуют мины, установленные Киевом. Он добавил, что существует необходимость в очищенном от мин коридоре.