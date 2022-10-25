Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден не будет инициировать возможный диалог с Путиным на саммите G20
Общество
Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге достигла 12 тыс. кв. м
Мир
США заявили о получении от РФ уведомления о стратегических учениях
Мир
Штайнмайер пообещал передать Украине новые гаубицы и системы Mars II
Мир
Генсек НАТО призвал Италию увеличить поставки военной помощи Украине
Общество
Писатель Иван Черных умер в возрасте 95 лет
Мир
Британцы осудили Сунака за слова про влияние Путина на экономику страны
Мир
Байден назвал возможное применение ядерного оружия на Украине «серьезной ошибкой»
Общество
В ГД внесли законопроект об освобождении докторов и кандидатов наук от мобилизации
Общество
«Аэрофлот» временно приостановит онлайн-регистрацию на рейсы 26 октября
Интернет
Массовый сбой WhatsApp объяснили технической ошибкой
Мир
Bloomberg узнало о планах Маска закрыть сделку по покупке Twitter 28 октября

В СКЦ проверят информацию о мине в гуманитарном коридоре в Черном море

СКЦ проверяет информацию о мине в морском гуманитарном коридоре в Черном море
0
Фото: РИА Новости/Минобороны Турции
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Буксир Sapfir и поисково-спасательное судно выйдут в гуманитарный коридор в Черном море для проверки информации об обнаружении мины. Об этом сообщили 25 октября в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле.

Зерно-то уже кончилось: РФ и Эфиопия будут решать проблему с продовольствием
Как Африка поддержала Россию в санкционной борьбе с Западом

«СКЦ разрешил выход из порта Одессы буксира Sapfir и поисково-спасательного судна SAR-02 для проведения предварительной инспекции похожего на мину объекта в морском гуманитарном коридоре», — говорится в заявлении.

Накануне в СКЦ выразили обеспокоенность задержкой в досмотре судов, участвующих в «Черноморской зерновой инициативе». Там отметили, что в настоящее время помимо 113 зарегистрированных для проверки судов, еще 60 ожидают присоединения «Черноморской зерновой инициативе» в территориальных водах Турции.

По данным СКЦ на 22 октября, из 8,3 млн т экспортированного продовольствия в рамках стамбульских договоренностей 49% грузов отправлены в страны со средним и низким уровнем доходов, 50% — с высоким.

21 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в настоящее время нет никаких препятствий, чтобы продлить зерновую сделку, срок действия которой завершается 19 ноября.

При этом накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона готова поставлять продовольствие и удобрения, чтобы продовольственная безопасность не подвергалась угрозам, однако США препятствуют этому процессу.

Ранее, 16 октября, сообщалось, что Россия начала переговоры с представителями Организации Объединенных Наций (ООН) по зерновой сделке.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022