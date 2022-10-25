В СКЦ проверят информацию о мине в гуманитарном коридоре в Черном море

Буксир Sapfir и поисково-спасательное судно выйдут в гуманитарный коридор в Черном море для проверки информации об обнаружении мины. Об этом сообщили 25 октября в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле.

«СКЦ разрешил выход из порта Одессы буксира Sapfir и поисково-спасательного судна SAR-02 для проведения предварительной инспекции похожего на мину объекта в морском гуманитарном коридоре», — говорится в заявлении.

Накануне в СКЦ выразили обеспокоенность задержкой в досмотре судов, участвующих в «Черноморской зерновой инициативе». Там отметили, что в настоящее время помимо 113 зарегистрированных для проверки судов, еще 60 ожидают присоединения «Черноморской зерновой инициативе» в территориальных водах Турции.

По данным СКЦ на 22 октября, из 8,3 млн т экспортированного продовольствия в рамках стамбульских договоренностей 49% грузов отправлены в страны со средним и низким уровнем доходов, 50% — с высоким.

21 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в настоящее время нет никаких препятствий, чтобы продлить зерновую сделку, срок действия которой завершается 19 ноября.

При этом накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона готова поставлять продовольствие и удобрения, чтобы продовольственная безопасность не подвергалась угрозам, однако США препятствуют этому процессу.

Ранее, 16 октября, сообщалось, что Россия начала переговоры с представителями Организации Объединенных Наций (ООН) по зерновой сделке.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.