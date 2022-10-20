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Захарова обвинила США в препятствиях для поставок продовольствия и удобрений

Захарова: РФ готова поставлять продовольствие и удобрения, однако США этому мешают
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Россия готова поставлять продовольствие и удобрения, чтобы продовольственная безопасность не подвергалась угрозам, однако США этому процессу мешают. Об этом 20 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Российская Федерация, будучи крупнейшей сельскохозяйственной державой, вносит существенный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности и осознает, какое значение имеет экспорт российского продовольствия для социально-экономического развития многих нуждающихся стран.

«Для этих целей не менее важны наши удобрения, без которых под угрозой окажется будущий урожай. Мы готовы поставлять и продовольствие, и удобрения, и все, что необходимо для того, чтобы продовольственная безопасность в мире не подвергалась угрозам, ударам», — указала Захарова на брифинге.

Представитель МИДа также сообщила, что США наносят удар по мировой продовольственной безопасности, когда блокируют экспорт российской агропродукции, делая невозможным совершение финансовых расчетов.

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Ранее, 19 октября, дипломаты посольства РФ в США заявили, что санкции Запада, которые препятствуют экспорту российской сельскохозяйственной продукции, сильнее всего вредят нуждающимся странам Африки, Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока. Дипломаты отметили, что в случае заинтересованности со стороны США и других стран Запада в решении продовольственных проблем «пора переходить от риторики к делу».

18 октября пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что США дали гарантии по выходу российских удобрений и продовольствия на мировой рынок. Калын также отметил, что Турция продолжает участвовать в переговорах по продлению зерновой сделки. Анкара хочет ее продолжения на шесть месяцев или на один год.

16 октября в Москве прошли переговоры с представителями Организации Объединенных Наций (ООН) по зерновой сделке. Целями переговоров были продление и расширение сделки и содействие экспорту российского зерна и удобрений. Россия в ходе консультаций с представителями ООН отметила необходимость пакетного выполнения данной сделки, заключенной летом в Стамбуле.

Ранее, 14 октября, заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель отметил, что нарушение зерновой сделки явилось бы большой проблемой. Он добавил, что любые разговоры о возможности нарушения договоренности означают то, что «люди должны платить за еду больше».

3 октября глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан отмечала, что почти 48% зерна, экспортируемого с Украины по Черному морю, идет в развитые страны, а 52% — в развивающиеся. По ее словам, невозможно точно узнать, каков конечный пункт назначения экспорта зерна.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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