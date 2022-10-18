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Турция получила гарантии от США по выходу российской агропродукции на рынок

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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США дали гарантии по выходу российских удобрений и продовольствия на мировой рынок. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

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«Санкций против российской агропродукции, удобрений нет. Корабль может выйти, прочти через Черное море и проливы. Но страховые компании боятся санкций, поэтому не хотят участвовать в процессе. В беседах с нашими американскими говорили, что необходимо дать гарантии. Они сказали, что такие гарантии дают. Мы предложили обнародовать это как ООН, так и РФ, чтобы снять вопросы», — сказал он в интервью Haber.

Калын также отметил, что Турция продолжает участвовать в переговорах по продлению зерновой сделки. Анкара хочет ее продолжения на шесть месяцев или на один год.

13 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что вторая часть зерновой сделки, которая касается российского экспорта, не выполняется. По его словам, из-за этого не удается реализовать 300 тыс. т российских удобрений.

Ранее, 27 сентября, президент РФ Владимир Путин сообщил, что экспортные поставки зерна и удобрений из России по-прежнему затруднены, что грозит мировым продовольственным кризисом. Он отметил, что санкции против России грозят обернуться дальнейшим ухудшением ситуации.

6 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад не выполняет своих обещаний в рамках меморандума России с ООН по доступу российской сельхозпродукции на мировые рынки.

Зерновая сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений РФ на мировые рынки. В то же время украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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