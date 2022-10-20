Посольство РФ назвало санкции главным источником проблем рынка продовольствия

Санкции Запада, которые препятствуют экспорту российской сельскохозяйственной продукции, сильнее всего вредят нуждающимся странам Африки, Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока. Об в среду, 19 октября, заявили дипломаты посольства РФ в США.

«Санкции, препятствующие российскому сельхозэкспорту, никуда не делись. Из-за паутины хаотичных ограничений страдают, прежде всего, нуждающиеся страны Африки, Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока. При этом из Вашингтона льется обильный поток слов о необходимости проявить заботу о благополучии этих государств», — сказано в посте, размещенном в Telegram дипмиссии.

Дипломаты отметили, что в случае заинтересованности со стороны США и других страны Запада в решении продовольственных проблем, «пора переходить от риторики к делу».

«Россия остается надежным поставщиком продуктов питания и удобрений, готова к конструктивному и равноправному взаимодействию в агросфере», — резюмировали в посольстве РФ.

16 октября в Москве начались переговоры с представителями Организации Объединенных Наций (ООН) по зерновой сделке. Целью переговоров является продление и расширение зерновой сделки и содействие экспорту российского зерна и удобрений.

Ранее, 14 октября, заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель отметил, что нарушение зерновой сделки явилось бы большой проблемой. Он добавил, что любые разговоры о возможности нарушения данной договоренности означают то, что «люди должны платить за еду больше».

3 октября глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан отмечала, что почти 48% зерна, экспортируемого с Украины по Черному морю, идет в развитые страны, а 52% — в развивающиеся. По ее словам, невозможно точно узнать, каков конечный пункт назначения экспорта зерна.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.