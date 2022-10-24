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В СКЦ обеспокоились затянувшимся досмотром судов по линии зерновой сделки

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Фото: Global Look Press/The Presidential Office of Ukraine
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Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле выразил обеспокоенность в связи с задержкой в досмотре судов, участвующих в «Черноморской зерновой инициативе». В настоящее время очереди находятся 113 кораблей, сообщили в СКЦ.

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Как говорится в сообщении, помимо 113 зарегистрированных для проверки судов, еще 60 ожидают присоединения к «Черноморской зерновой инициативе» в территориальных водах Турции. В связи с этим в СКЦ выразили обеспокоенность, что задержки могут привести к сбоям в цепочке поставок и работе портов.

В этот же день, 24 октября, глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с генсеком Организации исламского сотрудничества Хисейном Бразимом Тахой заявил, что перед продлением зерновой сделки должны быть решены все юридические вопросы Москвы по ней.

21 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в настоящее время нет препятствий, чтобы продлить зерновую сделку, срок действия которой завершается 19 ноября. По данным на 20 октября, в рамках инициативы черноморского зернового коридора 363 судна доставили на мировые рынки 8 млн т зерна и другого продовольствия, рассказал он.

Днем ранее представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что США наносят удар по мировой продовольственной безопасности, когда блокируют экспорт российской агропродукции. Она отметила, что Россия готова поставлять продовольствие и удобрения, чтобы продовольственная безопасность не подвергалась угрозам, однако Вашингтон этому мешает.

16 октября в Москве прошли переговоры с представителями Организации Объединенных Наций (ООН) по зерновой сделке. Целями переговоров были продление и расширение сделки и содействие экспорту российского зерна и удобрений. Россия в ходе консультаций с представителями ООН отметила необходимость пакетного выполнения данной сделки, заключенной летом в Стамбуле.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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