Мораторий на проверки общепита намерены частично снять

Роспотребнадзор сможет приходить с проверкой к тем предприятиям, которые не уведомили о начале своей деятельности. Сейчас это обязаны делать заведения общепита, производства продуктов, торговые сети и так далее.

Минэкономразвития (МЭР) уже разработало поправки в действующее регулирование, которые позволяют это осуществлять на практике, «Известия» ознакомились с документами ведомства, в которых сказано об этом. Речь идет о корректировке постановления правительства № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля».

Ранее «Общественная потребительская инициатива» обратилась в МЭР с предложением частично снять мораторий на проверки на фоне ситуации с ботулизмом. Напомним, в июне более 400 человек в 11 регионах заболели ботулизмом, двое скончались. Они отравились салатами с фасолью, которую поставляла «Савон К», она не уведомила Роспотребнадзор о старте своей работы. Поэтому Минэкономразвития и ответило общественникам, что работа по этому направлению уже идет.

Как ранее писали «Известия», в Госдуме уже находится законопроект о так называемом первом чеке. Согласно документу, вскоре ФНС получит право передавать Роспотребнадзору информацию о месте регистрации кассового аппарата и пробитом на нем чеке. Это позволит службе оперативно получать фактуру от налоговиков о тех компаниях, которые начали работать, но не предупредили регулятора об этом.

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Контрольный запрос: мораторий на проверки общепита и ритейла могут частично снять