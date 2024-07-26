Контрольный запрос: мораторий на проверки общепита и ритейла могут частично снять
Мораторий на проверки общепита, ритейла и пищевиков могут частично снять в ближайшее время. Роспотребнадзор сможет выезжать на те предприятия, которые так и не уведомили службу о начале своей деятельности. Такие поправки в действующее регулирование уже подготовило Минэкономразвития, узнали «Известия». Ранее о своем старте работы не сообщил регулятору изготовитель фасоли для салатов «Савон К», что впоследствии обернулось массовой вспышкой ботулизма.
Выездной контроль
Роспотребнадзор сможет приходить с проверкой на те предприятия, которые не уведомили о начале своей деятельности. Сейчас это обязаны делать заведения общепита, предприятия по производству продуктов, торговые сети и так далее. Минэкономразвития уже разработало поправки в действующее регулирование, которые позволяют это осуществлять на практике. «Известия» ознакомились с документами ведомства. Речь идет о корректировке постановления правительства № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля».
Ранее «Общественная потребительская инициатива» обратилась в Минэкономразвития с предложением частично снять мораторий на проверки на фоне ситуации с ботулизмом. Ведомство ответило общественникам, что работа по этому направлению уже идет.
В июне более 400 человек в 11 регионах отравились ботулотоксином, двое скончались. Люди ели салаты с фасолью, которую поставляла компания «Савон К», она не уведомила Роспотребнадзор о старте своей работы.
— Изменения в постановление № 336 подготовлены в рамках плановой работы Минэкономразвития с Роспотребнадзором, — отметили «Известиям» в МЭР. — Ее проводили на протяжении последних нескольких месяцев.
В Роспотребнадзоре воздержались от комментариев, отметив, что разработчиком документов является Минэкономразвития.
Как ранее писали «Известия», в Госдуме уже находится законопроект о так называемом первом чеке. Согласно документу, вскоре ФНС получит право передавать Роспотребнадзору информацию о месте регистрации кассового аппарата и пробитом на нем чеке. Это позволит службе оперативно получать фактуру от налоговиков о тех компаниях, которые начали работать, но не предупредили регулятора об этом. То есть на практике две новые нормы смогут комплексно работать на обеление рынка. ФНС сообщит Роспотребнадзору о нарушителях, а служба сможет выехать к ним с проверкой.
Санитарная безопасность
Проверка при открытии бизнеса должна быть обязательной, так Роспотребнадзор на начальном этапе сможет оценивать санитарную безопасность предприятий общепита, сказала «Известиям» глава ресторанной консалтинговой фирмы Restcon Елена Перепелица. Но целью надзора должно быть все-таки не наказание, а подтверждение того, что опасность для людей сведена к минимуму, отметила она.
— В этом случае можно сделать обязательным страхование рисков профессиональной деятельности. Одним из оснований получения страховки может быть прохождение регулярных контрольных мероприятий такого типа, — добавила эксперт.
Проверки предприятий, которые не уведомили Роспотребнадзор о начале своей деятельности, — важный инструмент контроля за соблюдением санитарных норм и защиты здоровья потребителей, считает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
— Такой контроль помогает выявить недобросовестных игроков и предотвратить инциденты, которые могут угрожать здоровью населения, — уверен эксперт. — Помимо усиления надзора также важна и просветительская работа, особенно для малого бизнеса в индустрии общепита и производства готовых продуктов. Например, это могут быть регулярные тренинги, обучающие семинары, которые позволят узнать бизнесу об актуальных стандартах и санитарных нормах производства.
«Известия» направили запрос в Федерацию рестораторов и отельеров.
Новые поправки МЭР поддержали и в «Руспродсоюзе», сказал «Известиям» предправления ассоциации Дмитрий Леонов. Если компания не уведомила о начале деятельности, то это считается нарушением. Поэтому возможность выявлять недобросовестных участников рынка будет способствовать предупреждению массовых отравлений, отметил эксперт.
Компании, которые не уведомляют о старте свой работы, должны сталкиваться с серьезными последствиями, считает глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. Прежде всего, следует полностью отменить срок давности для привлечения к ответственности, отметил он. Сейчас наказать предпринимателя в этом случае можно лишь в течение трех месяцев. Более того, нужно установить запрет для банков открывать счета и оказывать услуги тем, кто не уведомил о своем старте работы, резюмировал эксперт.