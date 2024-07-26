Контрольный запрос: мораторий на проверки общепита и ритейла могут частично снять

Мораторий на проверки общепита, ритейла и пищевиков могут частично снять в ближайшее время. Роспотребнадзор сможет выезжать на те предприятия, которые так и не уведомили службу о начале своей деятельности . Такие поправки в действующее регулирование уже подготовило Минэкономразвития, узнали «Известия». Ранее о своем старте работы не сообщил регулятору изготовитель фасоли для салатов «Савон К», что впоследствии обернулось массовой вспышкой ботулизма.

Выездной контроль

Роспотребнадзор сможет приходить с проверкой на те предприятия, которые не уведомили о начале своей деятельности. Сейчас это обязаны делать заведения общепита, предприятия по производству продуктов, торговые сети и так далее . Минэкономразвития уже разработало поправки в действующее регулирование, которые позволяют это осуществлять на практике. «Известия» ознакомились с документами ведомства. Речь идет о корректировке постановления правительства № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Ранее «Общественная потребительская инициатива» обратилась в Минэкономразвития с предложением частично снять мораторий на проверки на фоне ситуации с ботулизмом . Ведомство ответило общественникам, что работа по этому направлению уже идет.

В июне более 400 человек в 11 регионах отравились ботулотоксином, двое скончались . Люди ели салаты с фасолью, которую поставляла компания «Савон К», она не уведомила Роспотребнадзор о старте своей работы.

— Изменения в постановление № 336 подготовлены в рамках плановой работы Минэкономразвития с Роспотребнадзором , — отметили «Известиям» в МЭР. — Ее проводили на протяжении последних нескольких месяцев .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В Роспотребнадзоре воздержались от комментариев, отметив, что разработчиком документов является Минэкономразвития.

Как ранее писали «Известия», в Госдуме уже находится законопроект о так называемом первом чеке. Согласно документу, вскоре ФНС получит право передавать Роспотребнадзору информацию о месте регистрации кассового аппарата и пробитом на нем чеке . Это позволит службе оперативно получать фактуру от налоговиков о тех компаниях, которые начали работать, но не предупредили регулятора об этом . То есть на практике две новые нормы смогут комплексно работать на обеление рынка. ФНС сообщит Роспотребнадзору о нарушителях, а служба сможет выехать к ним с проверкой.

Справка «Известий» Ситуация с ботулизмом — не единственная громкая история с отравлением этим летом. В начале июля в Бурятии 75 человек отравилось роллами из кафе — у них подтвердили сальмонеллез. В это же время похожие ЧП произошли в Дагестане и Санкт-Петербурге. Все эти события подтолкнули «Известия» организовать собственное исследование продукции сервисов доставки готовой еды. В середине июля в гослаборатории редакция исследовала 16 блюд восьми компаний — это были Level kitchen, Grow food, «Яндекс Лавка», «Самокат», «ВкусвВилл», «Перекресток», «Тануки» и «Шоколадница». В итоге 62,5% еды оказалось непригодной для употребления из-за нарушения обязательных требований. В 10 из 16 образцов обнаружили превышение по содержанию бактерии группы кишечной палочки (колиформы) и по КМАФАнМ (общее микробное число).

Санитарная безопасность

Проверка при открытии бизнеса должна быть обязательной, так Роспотребнадзор на начальном этапе сможет оценивать санитарную безопасность предприятий общепита , сказала «Известиям» глава ресторанной консалтинговой фирмы Restcon Елена Перепелица. Но целью надзора должно быть все-таки не наказание, а подтверждение того, что опасность для людей сведена к минимуму , отметила она.

— В этом случае можно сделать обязательным страхование рисков профессиональной деятельности. Одним из оснований получения страховки может быть прохождение регулярных контрольных мероприятий такого типа , — добавила эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

Проверки предприятий, которые не уведомили Роспотребнадзор о начале своей деятельности, — важный инструмент контроля за соблюдением санитарных норм и защиты здоровья потребителей , считает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

— Такой контроль помогает выявить недобросовестных игроков и предотвратить инциденты, которые могут угрожать здоровью населения, — уверен эксперт. — Помимо усиления надзора также важна и просветительская работа, особенно для малого бизнеса в индустрии общепита и производства готовых продуктов. Например, это могут быть регулярные тренинги, обучающие семинары , которые позволят узнать бизнесу об актуальных стандартах и санитарных нормах производства.

«Известия» направили запрос в Федерацию рестораторов и отельеров.

Новые поправки МЭР поддержали и в «Руспродсоюзе», сказал «Известиям» предправления ассоциации Дмитрий Леонов. Если компания не уведомила о начале деятельности, то это считается нарушением. Поэтому возможность выявлять недобросовестных участников рынка будет способствовать предупреждению массовых отравлений , отметил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков