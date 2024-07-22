Чисто там: санэпидэкспертизу на старте работы общепита хотят сделать обязательной

Санитарно-эпидемиологическую экспертизу хотят сделать обязательной на старте работы общепита. Общественники просят Роспотребнадзор вернуть такие проверки для кафе и ресторанов, говорится в протоколе по итогам совещания двух общественных организаций с Роспотребнадзором. Сейчас общепит обязан уведомлять службу только о начале своей деятельности. Хотя до 2009 года регулятор оценивал гигиену на объектах на старте их работы.

В бодрый путь

Совместное совещание общественного совета при Роспотребнадзоре и консультативного совета по защите прав потребителей состоялось еще в конце июня. На нем эксперты подробно обсудили меры, которые могли бы оградить людей от отравлений опасными возбудителями.

Речь шла о том, что необходимо вернуть внезапные проверки пищевого бизнеса, контрольные закупки со стороны Роспотребнадзора, а также быстро принять так называемый законопроект «О первом чеке», когда финансовая информация после старта работы таких точек автоматически направляется из ФНС в Роспотребнадзор.

Также было предложение вернуть санэпидэкспертизу в качестве обязательного условия начала деятельности кафе и ресторанов, следует из протокола совещания. Автор инициативы — Всероссийское научно-практическое общество эпидемиологов, микробиологов и паразитологов. Глава организации Александр Мельцер рассказал «Известиям», что до 2009 года регулятор придерживался такой системы: весь общепит на старте проходил санитарно-эпидемиологическую проверку. Но позже их отменили, чтобы упростить жизнь бизнесу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— С тех пор предприятия должны были уведомлять Роспотребнадзор о начале своей работы, регулятор заносил заведения в одноименный реестр. На его основе составляли расписание плановых проверок. Но в 2022 году на этот вид надзора ввели мораторий, — рассказал он.

В организации уверены, что надзорная служба перед открытием заведения должна удостовериться, что у кафе есть проточная вода, необходимый инвентарь и созданы условия для «чистой» работы.

«Известия» направили запросы в Роспотребнадзор и Минпромторг.

Справка «Известий» Действующие СанПиН для организаций общепита регулируют отрасль с 2020 года. Они предусматривают различные правила соблюдения гигиены, которые защищают потребителей от воздействия внешней среды, микробов и патогенов, химических и физических факторов, а также многих других. Например, предприятия должны иметь отдельные водоснабжение и водоотведение, персонал — быть здоровым, работать в перчатках и использовать разные разделочные доски, системы хранения для готовой и сырой продукции и так далее. Также кафе и ресторанам предписано иметь специальные гигиенические журналы для сотрудников, для замера температуры холодильного оборудования плюс бракеража готовой пищи и другие документы.

Необходимый контроль

Проверка при открытии предприятия общественного питания нужна, считает глава компании ресторанного консалтинга Restcon Елена Перепелица.

— Но делать ее как раньше — просто утверждать готовый проект — смысла нет. Такую проверку следует проводить по ограниченному чек-листу, который следует разработать совместно с профессиональным сообществом, — полагает эксперт. — Этот контроль можно проводить непосредственно перед открытием, когда инспектор «проходится» по чек-листу, либо в первый месяц после старта. При нарушении компаниям выдают предписание исправить его, а не назначают штраф.

Даже несмотря на то что после проверки общепит может нарушать правила гигиены, такой контроль важен для отрасли, уверен председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ. Регулятор сможет убедиться в том, что кафе исполняют основные нормы: например, у них есть проточная вода, что встречается далеко не всегда.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Тем более сейчас практически нет никакого порога для выхода на этот рынок, сказал «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

— Это приводит к появлению множества точек, владельцы и сотрудники которых не имеют даже малейшего представления о правилах безопасного хранения и приготовления продуктов. Это приводит к многочисленным инцидентам и жертвам, — отметил он. — Процедура санитарно-эпидемиологической оценки поможет прежде всего самому предпринимателю ознакомиться с перечнем действующих санитарных правил и до открытия кафе привести свою деятельность в соответствие с ними, после чего он получит заключение от Роспотребнадзора.

Эту меру необходимо расценивать не как административный барьер, а как весомый фактор профилактики нарушений, направленный на повышение качества и безопасности услуг общественного питания, уверен эксперт.

Введение моратория на плановые проверки расслабило бизнес, сказала «Известиям» директор центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Наталья Колганова.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

— Есть и другие причины: отсутствие контроля со стороны руководства заведений, несоблюдение принципов ХАССП — это международная система безопасности на производствах (речь идет об организации на предприятиях дополнительных точек контроля пищи, чтобы соблюсти ее качество) и многие другие. Все они ведут к таким плачевным результатам, — пояснила эксперт.

Восстановление плановых проверок и отмена моратория, по ее мнению, помогли бы Роспотребнадзору оценивать ситуацию — видеть реальную картину производства «на местах».