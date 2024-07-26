Синоптики спрогнозировали в Москве до +27 градусов и отсутствие осадков 26 июля
Переменная облачность, преимущественно без осадков и до +27 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в пятницу, 26 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +25 до +27 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +11.
В Московской области днем прогнозируют от +22 до +27 градусов, ночью температура может снизиться до +8.
Ожидается северо-восточный и северный ветер со скоростью 5–10 м/с.
Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.
25 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве понизится температура воздуха с понедельника, 29 июля. По его словам, произойдет резкое изменение циркуляции — понижение температур составит 6–7 градусов.