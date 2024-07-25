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Вильфанд сообщил о понижении температуры в Москве с 29 июля

Вильфанд: температура в Москве с 29 июля понизится на 6-7 градусов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве понизится температура воздуха с понедельника, 29 июля, на 6-7 градусов. Об этом 25 июля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В понедельник произойдет резкое изменение циркуляции. <...> Температура понижается заметно по сравнению с субботой и воскресеньем, на 6-7 градусов ниже — температура будет около +20 — +18...+22 градуса», — сказал он в беседе с «Интерфакс».

По словам Вильфанда, до конца текущей недели погода ожидается комфортной. Температура воздуха в субботу и воскресенье, 27-28 июля, поднимется до +26...+28.

Он отметил, что с понедельника следующей недели понизится атмосферное давление на 4-5 мм ртутного столба от нормы в 747-748 мм, а потом на 3-4 мм. Также с 29 июля ожидаются осадки.

«Будет облачная погода. Воздушные массы, которые будут поступать в Москву, будут нетеплые, они сформировались над Северным Ледовитым океаном», — сказал Вильфанд.

Также он уточнил, что в первые дни августа температура воздуха будет +19...+24.

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Ранее, 22 июля, Вильфанд сообщил, что в столичном регионе закончился период интенсивных дождей, что не исключает локальных сильных осадков.

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