Русалки летних ночей: какие фестивали пройдут на открытом воздухе

Впереди еще много недель, позволяющих провести активный досуг на свежем воздухе. Благодаря музыке, кино, арт-объектам, всевозможным шоу и мастер-классам российские фестивали в формате open air имеют широкую популярность у любителей событийного туризма. Среди самых заметных мероприятий — «Архстояние» и «Бессонница» в Калужской области, «Ветер Сибири» в Новосибирске, «Шукшинские дни» на Алтае, фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» в Калининградской области и другие. «Известия» публикуют свой топ наиболее популярных и интересных событий.

«Бессоница»

«Бессонница» ― фестиваль анимационного кино, проходящий вне города в формате большого опен-эйра. В 2024 он состоится в двенадцатый раз. Ожидается, что в этом году «Бессонницу» посетят 18 тыс. человек. Мероприятие пройдет с 18 по 22 июля в Юхновском районе Калужской области, недалеко от деревни Рыляки.

На конкурсную программу фестиваля было прислано 1400 работ аниматоров со всего мира. 200 самых-самых фильмов будут показаны на трех экранах во время фестиваля.

— Мы хотим создавать и поддерживать пространство, в котором человек может существовать в роли непривычной по форме, но очень близкой по своему внутреннему ощущению — роли человека празднующего, радующегося и открытого другим, — говорит Антон Стружков, продюсер «Бессонницы». — В этом пространстве каждый вправе ожидать ответной улыбки, вправе быть принятым и понятым, даже если ведет себя необычно.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

«Бессонницу» украсят несколько десятков арт-объектов и инсталляций. Среди них будут представлены работы победителей конкурса арт-объектов «Затмение», главная цель которого — превратить в арт-объекты утилитарные фестивальные строения.

Гостей «Бессонницы» ждет обширная музыкальная программа: концерты, джемы и импровизация. Лайнап традиционно объявят за пару недель до фестиваля. Вечером субботы, 20 июля, организаторы обещают устроить карнавал, который стал визитной карточкой фестиваля, — большое костюмированное шествие под живую музыку, с барабанами и трубами. Завершит фестиваль 21 июля ночное мультпати с танцами под лучшие анимационные музыкальные клипы со всего света.

«Архстояние»

Международный фестиваль ландшафтных объектов пройдет 26–28 июля 2024 года в арт-парке Никола-Ленивец (Калужская область). В этом году Никола-Ленивец обращается к коллективному «мы». Сообщества, сформировавшиеся вокруг арт-деревни, и взаимодействия между ними станут основной зоной исследования «Архстояния». Пространство фестиваля будет устроено как приключенческий квест.

— «Архстояние» в этом году исследует взаимодействия между людьми и сообществами. Новые арт-объекты помогут увидеть эти взаимодействия так, как мы не могли и предположить, — говорит Антон Кочуркин, куратор фестиваля. — Например, благодаря «Домам Земли» можно будет попасть в гости к сообществам птиц, животных и насекомых, с которыми коммуникация до этого не складывалась. В «Бане-форуме» можно будет решать мировые вопросы без напряжения, а завершающий фестиваль спектакль-променад поможет «найти своих» в бескрайнем поле индивидуумов — гостей «Архстояния».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Хедлайнером станет легендарный Николай Полисский — художник и основатель парка Никола-Ленивец. Он представит арт-объект «Баня-форум» — собранный из орешника павильон, похожий на античные руины, где разместится одновременно фестивальный лекторий и действующая баня. Во время лекций благодаря печам внутри будут поддерживать разную температуру — от слегка теплой до банной. Второй хедлайнер — художник Андрей Сяйлев. Он возведет сразу три объекта для общения с природой «Дома Земли» — одновременно коммуны, храмы и дома дружбы народов, которые служат не только реальными жилищами для насекомых, птиц или растений, но и помогают человеку вернуться к природе. Имена остальных участников пока держатся в секрете.

Также в программе — проекты, созданные в рамках резиденций самыми заметными арт-институциями из Москвы, Самары, Норильска, Тюмени, Магнитогорска, Новосибирска, Твери и других городов. Впервые на «Архстоянии» будут работать кэмпы — места встреч для сообществ, объединенных одним делом, от архитектуры и музыки до саморазвития и любви к природе. В свою очередь гости фестиваля смогут стать участниками программы, предложив свой арт-проект, направленный на совместные действия с другими людьми. Музыкальная программа, как и прежде, развернется в самых необычных локациях, а артисты предстанут в нетипичном для себя амплуа. Также все три дня — большая театральная и образовательная программы.

Шукшинские дни

В 2024 году Россия отмечает 95-летие со дня рождения знаменитого писателя, режиссера и актера Василия Шукшина. В июле в его родном регионе пройдет фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», главным событием которых традиционно станет кинофестиваль. Шукшинские дни начнутся с Малых Шукшинских чтений в Барнауле — в этом году 23 июля, а завершатся масштабным гуляньем на горе Пикет 27 июля.

Фото: РИА Новости/Андрей Каспришин

В рамках заключительных мероприятий в селе Сростки состоится выставка-ярмарка мастеров «Чудики», на которой можно будет найти изделия народных ремесленников в нетрадиционных техниках и материалах, которые хоть и не вписываются в каноны профессионального искусства, но зато созвучны духу творчества Шукшина.

«Форт Новорок»

Фестиваль «Форт Новорок» в 2024 году пройдет с 4 по 7 августа рядом с Краснодаром, на живописном берегу реки Псекупс близ хутора Молькино, в парке «Мечта». «Форт Новорок» заменил собой крупнейший рок-фестиваль на юге страны — популярное событие «Тамань — полуостров Свободы». Участники фестиваля: Кипелов, «Ария», Radio Tapok, «Слот», Jane Air, Йорш, «План Ломоносова».

Фото: vk.com/fortnovorock

— Фестиваль изобилует местными свежими фруктами, кубанскими арбузами, кавказскими шашлыками, по желанию знакомим с продукцией местных многочисленных виноделен и пивоварен, — рассказали организаторы мероприятия.

«Ветер Сибири»

В 2024 году со 2 по 4 августа пройдет Второй международный музыкальный фестиваль «Ветер Сибири». Площадка аэродрома «Мочище» (Новосибирск) на три дня станет столицей русскоязычной рок-музыки.

На двух сценах фестиваля выступят более 30 музыкальных коллективов из России и Казахстана, от молодых местных исполнителей до легенд отечественной рок-сцены.

Фото: vk.com/fest_veter_sibiri/Winsent

Кроме хорошей музыки, гостей фестиваля ждет множество возможностей для активного отдыха и развлечений, еда на любой вкус, ЗАГС и многое другое. Фестиваль открывает двери для гостей с 12:00 четверга и закрывается в 12:00 понедельника.

Эльфы в Подмосковье

В арт-резиденции «Гуслица» с 12 по 14 июля пройдет фестиваль «Эльфийская дача». В программе музыкальная и поэтическая сцены, театральные мистерии, чемпионат по плетению венков, интерактивные сказки у костра, показ фэнтезийной коллекции одежды, массовое варение варенья, аромалаборатория «Эфирный Сад».

Фото: vk.com/guslitsa



Гостей также будет ждать сосновый лес, горячая баня, домашняя еда и проживание на выбор: в домиках, номерах, хостеле или в кемпинге.

Фестиваль пройдет на территории бывшей ткацкой мануфактуры XIX века, где в настоящий момент расположена арт-резиденция «Гуслица».