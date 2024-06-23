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Ползи, улика: девочка-детектив обошла конкурентов на фестивале «Пилот»

Почему на главном смотре сериалов в Иваново в глазах рябило от комедий
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Фестиваль «Пилот» в Иваново претендует на то, чтобы представить полноценный срез сериальной индустрии — в этом году здесь показали полтора десятка первых эпизодов и несколько десятков проектов, которые еще не готовы. Тренды очевидны: снижение стоимости производства при увеличении его объемов, ставка на документальный контент как менее затратный, а также преобладание комедий и детективов как малобюджетных жанров — никто не хочет рисковать деньгами. При этом победа досталась эскапистскому детскому сериалу о том, как влюбленная в криминалистику девочка применяет эти знания в жизни. «Известия» делятся впечатлениями от старейшего смотра сериалов в стране.

Ощущая действительность

Шестой по счету «Пилот» — на самом деле давно уже не столько фестиваль, сколько деловой форум. Сюда приезжают не профессиональные тусовщики, а действительно те, кто производит и показывает сериалы на онлайн-платформах и телевидении. И это не демонстрация концептуальных экспериментов, а подборка самого что ни на есть прайм-таймового контента.

О многом говорит такой факт: хотя на фестивале должны презентоваться пилотные эпизоды, из которых еще неизвестно что получится в перспективе, в этом году значительная часть конкурса — это первые серии уже полностью готовых шоу. Некоторые из них выйдут сразу после окончания «Пилота». То есть это не поиски на ощупь, а констатация факта: мы сделали продукт для широкого зрителя, так что можете ознакомиться с контентом перед премьерой. Скоро любой житель России сможет увидеть это онлайн, а потом и в телеэфире.

Сериалов много, они очень разные, но многое их объединяет. Авторы большей частью пишут истории как бы о нас с вами, потому что это как минимум дешевле снять.

фестиваль пилот 2024
Фото: Пресс-служба фестиваля «Пилот»

Поэтому на первом плане комедии и детективы, зато почти нет фантастики и фэнтези. На этом фоне выделяется «Последний богатырь: Наследие», который не показали, но проанонсировали. Хотя это скорее штучный продукт, который не может стать трендом. Репортаж со съемок сериала можно прочитать здесь.

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Рассказывать же истории как бы о нас с вами — задача в наше время непростая. Скорость, с которой развиваются события в стране и мире, не позволяет успеть за ними в режиме сериального производства, где от замысла до пилота проходят год-два, а иногда и больше.

Поэтому сценаристы прибегают к привычным шаблонам. Например, трем женщинам в руки попала сумка с деньгами, принадлежащая местным бандитам. Или популярные актеры в реальной жизни пытаются разрулить бытовые проблемы, которые странным образом перекликаются с их ролями. Или рекламщик разрывается между женой и любовницей, запутавшись во лжи и растратив деньги.

фестиваль пилот 2024
Фото: пресс-служба фестиваля «Пилот»

Или родители решают, что лучший способ сделать выросшего сына самостоятельным — отправить его в бабушкину квартиру в самое-самое отдаленное от цивилизации место. То есть в Реутов… А вот семья отправляется в Турцию в отпуск по модели «все включено» на деньги зятя-айтишника, в отеле муж безбожно пьет, а жена заводит роман с местным красавчиком. А потом надо понять, что делать с трупом в номере.

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В общем, порой ощущение дежавю довольно сильное. Например, очень точен и даже виртуозен Лев Зулькарнаев в образе юноши-аутиста (приз за лучшую мужскую роль), но молодые герои с РАС — тренд не новый, и после «Эпидемии» их было уже много.

Как ни странно (а может, и закономерно как раз), самые точные способы описания действительности на фестивале оказались не прямыми рассказами о современности, а развернутыми метафорами в необычной упаковке.

Тут стоит назвать «жЫЫЫзнь» — что-то вроде российских «Флинстоунов». На берегах одного озера живут доисторические племена, которые презирают друг друга и боятся.

фестиваль пилот 2024
Фото: пресс-служба фестиваля «Пилот»

Сценарий здесь явно сильнее грубоватого воплощения с Михаилом Галустяном в главной роли, но от многих шуток становится не по себе. Жюри «Пилота», кстати, наградило фильм за лучший сценарий.

Второе попадание в нерв времени — сериал режиссера Николая Хомерики и сценариста Александра Родионова «Чистые». Действие происходит в начале ХХ века, сериал подают как самый откровенный продукт в истории российских стримингов. По рекламе казалось, это что-то вроде «Ямы» Куприна, но замысел Родионова тоньше, сложнее и страшнее.

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Нам кажется, что мы видим вдову, гимназистку, простодушную барышню на прогулке и других «нормальных» женщин. А на самом деле они все — проститутки, которые отдают свой заработок жестокой Матушке. А та твердит им, что свобода не там, за пределами ее извращенного и лживого борделя, а здесь, в красных комнатах, заляпанных кровью жертв хозяйки. «Чистые» — самый амбициозный проект «Пилота», сериалу достался приз за лучший актерский ансамбль.

Настоящее время

На церемонии закрытия было объявлено, что в следующем году на «Пилоте» появится конкурс документальных сериалов, которые в большом количестве проанонсировали в деловой программе фестиваля.

Документальный контент — важная часть производства почти всех платформ сегодня. Речь тут скорее именно о контенте, документальных программах на разные темы. Чаще всего это спецрепортажи, научно-популярные циклы, документальные расследования.

«НМГ ДОК» тоже представил в Иваново свои проекты: «Легенды и мифы», «Великие», «Как устроена Вселенная» и другие. Более подробно об этом можно прочесть здесь. Среди других интригующих проектов док-контента — фильм о Децле, сделанный при участии его сына, «Киборг» о людях с инновационными протезами, красочное арктическое путешествие «Северный морской путь» или «Тайны Карениной» на базе документальной прозы Павла Басинского.

фестиваль пилот 2024
Фото: пресс-служба фестиваля «Пилот»

Пока отечественные стриминги не готовы вкладываться в подлинно документальное кино, например, снятое методом длительного наблюдения, поэтическое или в жанре эссе. То есть в художественную документалистику, которая сегодня существует в каком-то параллельном пространстве артхаусных фестивалей. Но если документальный контент будет производиться и смотреться, платформы заинтересуются и этим кинематографом — в этом сомнения нет.

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Главный же приз «Пилота», к удивлению публики, достался детскому сериалу «Любопытная Варвара», который кажется новым сезоном «Манюни», снят в той же ретростилистике и наполнен ностальгией по советскому прошлому — о влюбленной в криминалистику девочке, которая приезжает летом в деревню к бабушке и дедушке и начинает расследовать загадочные события вроде оживающего по ночам пугала.

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