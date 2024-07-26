Россияне стали чаще путешествовать к рекам и озерам

Летний сезон 2024 года показал заметный спрос на объекты у воды в неморских регионах, рассказали «Известиям» в сервисах бронирования. Например, таких, как Калужская область (доля бронирований выросла на 115%), Воронежская область (+94%) и Республика Алтай (+120%), сообщили «Известиям» в «Яндекс Путешествиях».

«У туристов стала популярна для прохладительных поездок Республика Адыгея, где доля бронирований в гостиницах и загородных домах у воды выросла в пять раз по сравнению с прошлым годом. При этом по количеству бронирований отелей и апартаментов у воды, как и в летнем сезоне 2023 года, лидируют морские направления: Краснодарский край, Республика Крым, а также Ленинградская область», — указали там.

По данным сервиса путешествий МТС Travel, в пятерку лидеров вошли сразу четыре города, расположенные на побережьях рек: Красноярск, Казань, Пермь и Москва.

«В Красноярске, куда приезжают отдохнуть на главной реке Сибири Енисее, по сравнению с первой половиной лета в прошлом году число бронирований выросло на 18%. Популярность одной из главных точек маршрутов по Волге — Казани — год к году выросла на 16%», — рассказали аналитики.

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