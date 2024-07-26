Плывут по стечению: россияне стали чаще бронировать отели у озер и рек

Популярность внутреннего морского туризма в России в этом сезоне снизилась, а вот интерес к поездкам на реки и озера стал расти. Об этом «Известиям» рассказали в сервисах бронирования билетов и путешествий. Например, спрос на Калужскую область увеличился на 115% по сравнению с прошлым годом, а востребованность Алтая — на 120%. При этом туристы останавливаются не только в гостиницах, но и в квартирах — за первые три недели июля по всей России забронировали на 160% больше посуточного жилья около пресных водоемов, чем за тот же период в прошлом году. Отдых у воды особенно актуален для коротких путешествий недалеко от дома, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты.

Интерес перетек

Россияне стали чаще бронировать отели у озер и рек, сообщили «Известиям» в сервисах бронирования. В этом летнем сезоне заметно вырос спрос на объекты у воды в неморских регионах. Так, в Калужской области доля бронирований выросла на 115%, рассказали в «Яндекс Путешествиях». Воронежская область прибавила 94%, а Республика Алтай — 120%.

— В этом сезоне у туристов стала популярна для прохладительных поездок и Республика Адыгея, где доля бронирований в гостиницах и загородных домах у воды выросла в пять раз по сравнению с прошлым годом, — отметили в компании.

В сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip «Известиям» подтвердили, что по сравнению с прошлым летом россияне действительно стали чаще ездить к рекам и озерам.

— Вырос спрос на объекты размещений в Астрахани, Ростове-на-Дону, Челябинске, Иркутске и Самаре — рассказали там. — Кроме того, относительно лета 2023 года увеличился интерес к кемпингам и глэмпингам на 50%, а также к загородным домам и базам отдыха — на 5%.

По данным «Авито Путешествий», всего с 1 июня по 24 июля 2024 года туристы забронировали посуточно квартиры по всей России более 1,3 млн раз, что на 160% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

— В топ городов, где квартиры бронировали чаще всего, также попали: Казань, Сочи, Краснодар, Новосибирск и Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Волгоград, — рассказал руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин. — Среднее время бронирования посуточных квартир в России — три ночи, а средняя стоимость за сутки составила 3470 рублей.

По количеству бронирований отелей и апартаментов у воды, как и в летнем сезоне 2023 года, лидируют морские направления — Краснодарский край, Республика Крым, добавили в «Яндекс Путешествиях».

Повышение интереса к пресноводным направлениям внутри России подтверждают и данные сервиса путешествий МТС Travel.

— В число лидеров вошли сразу четыре города, расположенные на побережьях рек: Красноярск, Казань, Пермь и Москва, — добавили там. — В Красноярске, куда приезжают отдохнуть на главной реке Сибири — Енисее, по сравнению с первой половиной лета в прошлом году число бронирований выросло на 18%.

Популярность Казани, одной из главных точек маршрутов по Волге, год к году выросла на 16%. Такая же динамика по числу бронирований, сделанных самостоятельными путешественниками, наблюдается в Перми, расположенной на берегу самого крупного притока Волги — реки Камы. В столице, по сравнению с прошлогодним сезоном, стало на 13% больше бронирований.

Зарубежный отток

В то же время количество проданных билетов в Сочи в 2024 году выросло практически в два раза, рассказали в сервисе «Купибилет». Этот город-курорт остался безусловным лидером среди внутренних направлений.

По данным отельных бронирований на лето от OneTwoTrip, самым популярным направлением в жаркий сезон, не считая Москвы и Санкт-Петербурга, также стал Сочи. На него приходится 7,8% заказов. В десятку наиболее востребованных локаций также входят Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Краснодар, Калининград и Новосибирск.

Кроме того, среди самых популярных городов для отдыха в пределах России — Махачкала, Минеральные Воды, Екатеринбург, Самара и Мурманск, добавили в «Купибилет».

За пределами России россияне в 2024 году предпочитают отдыхать в таких городах, как Стамбул, Алматы, Анталья, Тбилиси, Ереван, Батуми, Минск, Астана, Ташкент и Баку.

— Эти направления сохраняют свою привлекательность благодаря богатому культурному наследию, доступным ценам и удобной транспортной доступности, — пояснила директор по маркетингу сервиса «Купибилет» Екатерина Долгих. — В 2024 году мы наблюдаем устойчивую тенденцию к увеличению интереса к внутренним курортам и изменению предпочтений россиян в пользу внутреннего туризма.

При этом спрос на билеты в Анталию уменьшился на 42% по сравнению с предыдущим годом, а в Дубай — на 38%.

— В 2024 году предпочтения россиян по отдыху претерпели значительные изменения, спрос на отдых у рек и озер значительно вырос, — добавила эксперт. — Тем не менее, по нашим данным, россияне все еще ездят на море, хоть и наблюдается заметное падение спроса на зарубежные морские направления.

Вечный доступ

Отдых у водоемов часто выбирают для коротких поездок, рассказали «Известиям» эксперты. Например, для путешествий выходного дня. Они стали трендом в последние несколько лет, отметил вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

— Это стоит недорого, можно поехать без особых усилий: буквально 5-6 часов — и вы на месте отдыха, — пояснил он.

Кроме того, цены на проживание возле пресных водоемов — рек, озер, прудов — дешевле, чем на море.

— Отдых на пресных водоемах стоит в среднем вдвое дешевле, чем на море. Причем это касается не только проживания, но и питания, — добавил эксперт.

Наличие водоема становится одним из важных факторов при планировании краткосрочных поездок на отдых, согласен вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

— Например, москвичи ездят на озеро Сенеж, на Истринское водохранилище. Те, кто готов проехать около 100 км, выбирают Волгу. Все эти направления в хорошую погоду наполняются туристами, — пояснил он.

Кроме того, такие поездки к водоемам можно совершать несколько раз за теплый сезон.

— Если в Сочи, например, летят раз в год, то на Истру можно ездить каждые выходные. Многим это нравится, — добавил Сергей Ромашкин.

Путешествия к ближайшим водоемам, по его словам, получаются бюджетными. Более того, почти всегда есть возможность отменить их или перенести в случае плохой погоды, что не всегда удается сделать с заранее купленными турами к морю.