Сибирская Швейцария: что посмотреть в Кузбассе

Кемеровская область — один из наиболее важных регионов России. Богатая на ресурсы земля здесь сочетается с мощным территориально-производственным комплексом, а местная природа поражает даже повидавших виды туристов. Сердце области — это Кузнецкая котловина, которая хранит в своих недрах обширные запасы каменного угля. Именно от Кузнецкого угольного бассейна и было образовано второе официальное название региона — Кузбасс. «Известия» подробно изучили гордость Западной Сибири в рамках проекта «Медиаразведка» сервиса «Туту.ру» и при содействии Агентства по туризму Кузбасса.

Две столицы

Как ни странно, внутренняя кухня Кузбасса очень понятна жителям Москвы и Санкт-Петербурга. Дело в том, что за звание главного города региона идет постоянная борьба между Кемерово — официальной столицей — и Новокузнецком . Хронологически первым на карте России появился именно острог Кузнецкий, возникший в 1618 году. Вскоре был образован Кузнецкий уезд, а местная крепость стала мощным форпостом в оборонительной цепи юго-востока русской Сибири. История же Кемерово остается предметом споров: в советское время точкой отсчета признавался 1918 год, когда из села Щеглово был образован уездный город. Однако первое упоминание о поселении относится еще к началу XVIII века.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Олег Михайлов

Сегодня именно Кемерово считается главным административным центром, в то время как Новокузнецк ассоциируется прежде всего с промышленностью и носит статус рабочего города. И хотя судьба двух столиц сложилась по-разному, у них есть много общего, и главное — непосредственная связь с советской индустриализацией, с которой и начался период их бурного развития.

Немецкий след

Молодая Страна Советов форсированными темпами выстраивала свою промышленность. Необходимо было активно осваивать новые территории и создавать инфраструктуру в местах, где она зачастую отсутствовала прежде. В этих условиях ставка была сделана на массовую типовую застройку. Так началось возведение соцгородов — специальных поселений для рабочих местных предприятий и их семей.

Множество подобных населенных пунктов обязаны своим рождением проектам немецких инженеров, в том числе Эрнста Мая . В 1920-е годы он обрел известность как главный архитектор Франкфурта-на-Майне, где наглядно продемонстрировал утилитарные преимущества принципов Нового строительства: за пять лет были отстроены свыше 10 тыс. новых жилых домов. Единое клише позволяло буквально штамповать недвижимость, затрачивая минимально возможные ресурсы. Такое сочетание максимально соответствовало нуждам большой советской стройки, и Мая выписали из Германии. В числе его главных реализованных проектов — Магнитогорск, а также Кемерово и Новокузнецк.

Город Новокузнецк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Олег Михайлов

Современный облик исторической части Новокузнецка во многом повторяет оригинальный план 1930-х годов : улицы здесь выстроены в ровные линии, вдоль которых симметрично расположены бывшие бараки, а во дворах обязательно есть много зелени. На фоне преимущественно трех-четырехэтажных зданий выгодно выделяется 11-этажное общежитие на улице Кирова, которое местные называют первым небоскребом Сибири. С его высоты открывается красивый вид на весь город.

Здесь же, буквально через дорогу, можно познакомиться с Новокузнецким драматическим театром. Это первое здание в Сибири, которое изначально закладывали именно как театральное помещение, и в его создании принял участие архитектор Герхард Козель — еще один немецкий новатор, который в дальнейшем будет восстанавливать послевоенный Берлин и станет замминистра строительства ГДР. И всё же, несмотря на сильное влияние иностранцев, ключевой объект Новокузнецка спроектирован и построен по-русски .

Город металлургов

В Новокузнецке сосредоточено свыше 1,2 тыс. промышленных предприятий, но главная роль, несомненно, принадлежит «Евразу» . Эта металлургическая и горнодобывающая компания входит в список крупнейших мировых производителей стали и обладает широкой сетью филиалов, однако в основе ее лежит местный Кузнецкий металлургический комбинат.

Планы по созданию КМК возникли сразу после Октябрьской революции, но к делу приступили лишь в конце 1920-х годов. Масштабная стройка была завершена в рекордные сроки: на возведение одного из главных промышленных объектов страны ушла ровно тысяча дней. Успехи Кузнецкстроя неразрывно связаны с именем Героя Социалистического Труда Ивана Павловича Бардина — одного из руководителей проекта и его идейного вдохновителя.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Олег Михайлов

Сегодня здесь располагается металлургический комбинат полного цикла . Это значит, что производство включает в себя все возможные этапы: от добычи ресурсов до создания готовой продукции для строительной и железнодорожной отраслей и промышленности. Недра Кузбасса обеспечивают рельсами всю Россию . Метрополитен в мегаполисах, трамвайные линии в отдаленных городах и железнодорожные магистрали в дикой местности — практически везде «под ногами» будут выходцы из Новокузнецка.

Один из самых интересных и зрелищных этапов производства — металлопрокат. Он начинается с появления на свет заготовки. Сплавы 4 часа находятся в печи при температуре до 1250 ℃, после чего их извлекают и помещают на конвейер. Раскаленные полосы прогоняют через несколько этапов закалки водой и воздухом в пределах 10 минут, а затем отправляют остывать под специальные вентиляторы, где температура уже опускается до 70 градусов. На выходе заготовки составляют в длину около 105 м, их выправляют вертикально и горизонтально на специальном аппарате и режут, исходя из целей.

Интересно, что технология производства остается без существенных изменений с 1930-х годов , хотя большая часть процессов теперь автоматизирована: весь тяжелый физический труд за человека выполняет техника, которой управляют операторы. В отдельных помещениях еще можно встретить, например, аутентичные клещи, но они служат скорее живыми экспонатами. Почувствовать атмосферу одной из главных кузниц страны и оценить ее истинный масштаб можно собственными глазами — с этого года завод принимает посетителей и проводит подробные экскурсии.

Каменные верблюды

Богатство Кузбасса сводится далеко не только к развитой промышленности и региональным центрам. Настоящее достояние Кемеровской области — ее природа. Главным магнитом для туристов здесь считается Шерегеш . Этот горнолыжный курорт изначально возник как площадка для проведения советских спартакиад, а сегодня превратился в современный развитый кластер. На его территории расположено 15 лыжных трасс, для гостей открыты десятки гостиниц и отелей, действуют 22 подъемника различных типов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Олег Михайлов

В последние годы Шерегеш адаптируют для отдыха и в теплое время года . Основным развлечением становятся турпоходы в горы. Пиковая точка Шерегеша — гора Мустаг, или Ледяная гора, ее вершина достигает в высоту 1570 м. Рядом с ней «протекает» каменная река: горные породы постепенно сходят по склону вниз, образуя своеобразные каналы из булыжников. Неподалеку возвышается над лесным массивом и другая достопримечательность — каменные верблюды, которых вполне можно оседлать. Эти горы напоминают по форме горбы, за что и получили свое прозвище.

Драйва прогулкам добавляют хвостатые проводники. Туристам предлагают открыть Шерегеш в компании дружелюбных хаски. Для них дог-трекинг — полезная тренировка перед зимним сезоном, когда собаки участвуют в спортивных соревнованиях и беге в упряжках. Выбрать себе компаньона можно из 50 обитателей специального питомника. Для тех, у кого опыт общения с животными ограничивается лишь интернет-мемами, подберут самых спокойных и воспитанных, а любители активного отдыха могут попробовать укротить и местных альфа-самцов.

Тайга и люди

Шерегеш — изюминка, но лишь малая часть Горной Шории. Чтобы узнать настоящую тайгу, нужно добраться до Шорского национального парка на самом юге Кемеровской области. Классический маршрут начинается из поселка Усть-Кабырза в Таштагольском районе . В его окрестностях можно заглянуть в гости к настоящему шорскому шаману, который проведет традиционный обряд благопожелания с огнем и очистит от негативных мыслей и переживаний перед долгой дорогой.

Добравшись до Усть-Кабырзы, придется сменить транспорт и сплавиться по реке Мрассу на моторной лодке до древнего поселения Усть-Анзас . На пути обязательно встретится священная гора Медная, из которой яркими потеками выделяется настоящий медный купорос. Кроме того, в лесах скрывается водопад Сага. Его знают все местные проводники, так что найти его не составит труда.

Шорский шаман Фото: Дмитрий Ярощук

Сегодня Усть-Анзас представляет собой маленькую деревушку, население которой составляет около 100 человек. Как и во всем Шорском национальном парке, здесь полностью отсутствует сотовая связь. Зато работает этнографический музей «Тазгол», в котором можно познакомиться с оригинальным бытом шорцев и узнать из первых уст, как живут настоящие люди Сибири . А еще попробовать пельмени с кедровым орехом и уху из свежей рыбы.

Местный охотник Сергей Топаков рассказывает, что основным промыслом летом служит сбор кедровых орехов. Все шишки собираются вручную и без специальных приспособлений. За день можно наполнить 10 ведер шишек, из которых получится примерно два ведра очищенных орехов. В пиковый месяц на кедровых орехах можно заработать до 300–400 тыс. рублей, но деревья плодоносят не каждый год. У любого охотника есть собственный кедровый стан, где «шибарит» только он.

Из скота у жителей — коровы и лошади. Последних до сих пор используют для передвижения вместо автомобилей. У Сергея три коня, но сейчас они ушли вместе с остальными в укрытие: в разгар лета насекомые особенно активны и могут буквально свести с ума лошадей. Как только похолодает, все животные сами вернутся к хозяевам.

Сергей и другие мужчины уходят в тайгу на охоту. Иногда это занимает несколько недель. В местных краях полно диких зверей, в гости иногда заглядывают и медведи, поэтому ружье здесь — простая необходимость.

Для связи с большой землей установлен спутниковый таксофон, есть даже одна точка Wi-Fi. Но, к примеру, скорую помощь придется ждать часа три. До ближайшего крупного города — Таштагола — каждый понедельник можно добраться на вертолете, для местных жителей действуют специальные льготные тарифы. Обратно проще возвращаться уже на попутке, хотя обойдется это в несколько тысяч рублей.

Рукотворный оазис

В Таштагольском районе спрятано место, которое символизирует тесную связь сибирской природы и промышленности. Недалеко от поселка Темиртау находится Голубое озеро , но каких-то 30 лет назад здесь был Темирский рудник. С распадом СССР выработку прекратили, остался карьер, который благополучно заполнился водой и превратился в курорт.

Голубое озеро Фото: ИЗВЕСТИЯ/Олег Михайлов

Голубое озеро славится чистотой воды, а еще здесь запрещен вылов рыбы. Всё это сочетается с глубиной до 110 м, что очень привлекает дайверов. Специально для них в озере затоплены грузовик и небольшой офис. Кроме того, помимо традиционных лодок и бананов гости могут попробовать себя во флайбординге. Диаметр озера в 300 м оставляет большое пространство для отдыха.