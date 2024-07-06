Столичные штучки: как провести выходные в Ярославле

Лето — лучшее время для путешествий по родной стране. Чтобы открывать всё новые ее уголки, совсем необязательно ждать полноценного отпуска. Это можно делать по выходным. Главное — поставить перед собой цель и всё спланировать заранее. «Известия» продолжают исследовать самые интересные направления для коротких поездок. В нашем новом обзоре — Ярославль.

На берегу великой реки

От Москвы до Ярославля около 270 км. Ехать нужно по трассе М-8. На машине или автобусе это займет примерно пять часов. На скоростном поезде получится сэкономить часа полтора. Однако, если у вас в запасе всего пара дней, это существенно. По прибытии лучше сразу оставить вещи в отеле, там же взять карту и налегке отправиться на прогулку.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Ярославль — столица Золотого кольца, здесь точно есть на что посмотреть. Первый день можно посвятить знакомству с богатейшей историей города , основанного, как считается, Ярославом Мудрым в период его ростовского княжения, т.е. не позднее 1010 года. От XI века, к сожалению, ничего не осталось, но зримых свидетельств более поздних эпох сохранилось предостаточно. И вся эта роскошная «каменная летопись» доступна туристам. По Ярославлю очень удобно ходить пешком. Почти всё самое интересное сосредоточено в довольно компактном историческом центре — между Волгой, Московским проспектом, бульварным полукольцом и улицей Красный Съезд. С екатерининских времен в исторической части города понятная регулярная планировка, организованная вокруг Советской площади и разбегающихся от нее лучами улиц.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

В этих кварталах расположено много жилых и административных зданий, а также церквей XVI–XIX веков с оригинальным убранством, уникальной фресковой живописью и роскошными иконостасами. Церкви Ильи Пророка, Николы Надеина, Рождества Христова, Спасо-Преображенский собор в одноименном монастыре и другие шедевры древнерусского зодчества — главные объекты притяжения для миллионов туристов. На стрелке у впадения в Волгу Которосли некогда располагался самый настоящий кремль. Сегодня здесь благоустроенное общественное пространство для проведения массовых мероприятий, а еще излюбленное место прогулок местных жителей и туристов.

Храм Ильи Пророка в Ярославле Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Для полноты впечатлений непременно стоит посмотреть на эту часть города с воды — внизу на набережной есть небольшой речной вокзал, откуда отходят прогулочные катера и круизные теплоходики. По желанию можно заказать обзорную экскурсию в сопровождении опытного гида, полюбоваться закатом, поужинать на воде и даже потанцевать на ночной дискотеке.

Живое и живом

Ярославские храмы щедро украшены не только фресковой живописью, но и изразцами, что сразу бросается в глаза. В XVII веке в городе сложилась оригинальная школа этой разновидности керамического искусства . Ее шедевры по сей день зримо присутствуют в городской архитектуре, а самым впечатляющим памятником такого рода считается церковь Иоанна Предтечи. Сегодня традиции ярославской керамики заботливо возрождаются энтузиастами.

Так, в стенах Ярославской керамической мануфактуры и студии Classceramica любой желающий может познакомиться с секретами древних мастеров. Гостям предлагают самостоятельно вылепить изображение или по крайней мере расписать уже готовый образец . Затем его обожгут в специальной печи и вышлют по нужному адресу. На поверку роспись оказывается чрезвычайно увлекательным и на редкость познавательным занятием, равно интересным взрослым и детям. Обычный сеанс под руководством опытных мастеров длится полтора-два часа, но время пролетает незаметно. На выходе же помимо необычного опыта гости получают по-настоящему оригинальный сувенир, сделанный собственными руками.

Фото: РИА Новости/Олег Смыслов

Возрождение традиций древнего керамического искусства не единственный пример того, как в городе стремятся сохранить живую ткань истории. Ярославль считается родиной профессионального русского театра. Ведь именно здесь 29 июня 1750 года в большом каменном амбаре на задворках купеческой усадьбы своего отчима дал первое публичное театральное представление Федор Волков — фигура для отечественной театральной сцены, без преувеличения, легендарная. Через полгода он уже возведет деревянный театр на берегу Волги, где будет с успехом ставить доступные для широкой публики спектакли и сам играть в них, еще через год по личному распоряжению императрицы Елизаветы Петровны переедет в Петербург, а в 1756-м учредит Русский для представления комедий и трагедий театр — будущую знаменитую Александринку. Волкова в Ярославле любят и чтут, а местный Государственный академический театр драмы носит его имя. Труппа ярославского драмтеатра считается одним из лучших театральных коллективов страны, так что в один из вечеров непременно стоит сходить на одну из его постановок.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Впрочем, для туристов у театра найдутся и другие, не менее увлекательные предложения. Например, днем здесь проводятся замечательные экскурсии по театральному закулисью — с его гримерками, складом декораций, пультом помрежа, противопожарным железным занавесом, репетиционной сценой с крохотным фитнес-уголком и многими другими вещами, недоступными взору обычного зрителя . Словом, редкая возможность познакомиться изнутри с жизнью этого удивительного творческого организма, а заодно и с устройством здания, которое считается одним из символов города. Кстати, все экскурсии проводят ведущие актрисы театра, неформальное общение с которыми само по себе ценно.

История со вкусом

Гастрономия — еще один весомый повод посетить Ярославль. За последнее время в городе открылось немало достойных внимания заведений самого разного формата. Среди демократичных, например, IZI Kitchen, расположенное по соседству со стадионом «Шинник». Здесь подают вителло тоннато с бородинской крошкой, уху из копченого сома, бефстроганов из мраморной говядины с тартаром из огурца, стейк бавет с тигровыми креветками и сливочным муссом и брауни с халвой.

Вителло тоннато с бородинской крошкой, IZI Kitchen Фото: IZI Kitchen

Если хочется чего-то более сложного и, если угодно, концептуального, стоит заглянуть в «Агапу», где с большим уважением относятся к локальной гастрономии, но вместе с тем внимательно следят за трендами. Только нужно иметь в виду, что с 16:00 до 17:00 здесь перерыв, соответственно, действует строго два меню — для бранчей и вечернее. В первом стоит обратить внимание на горячую лепешку с козьим камамбером и нектарином, тыквенный суп с креветками и окуня с пюре и биском. Во втором — на копченого сома с печеным баклажаном и горгонзолой, судака с томатами, стейк с лесными грибами и мороженое с щавелем.

Горячая лепешка с козьим камамбером и нектарином, «Агапа» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

В самом конце июня буквально в сотне метров от драмтеатра открылся ресторан «Бирукка» (в переводе с санскрита «медведь»), который имеет все шансы стать главным городским гастрономическим проектом для парадных выходов в свет . Заведение венчает собой четырехэтажное здание. Из панорамных окон открывается роскошный вид на площадь Волкова. На просторной террасе, расположенной прямо на крыше, в скором времени планируют оборудовать зимний сад. В интерьере много дерева, керамики, живых цветов и сухоцветов. А еще здесь есть уютная детская комната, что только добавляет бонусов этому месту.

Фото: пресс-служба ресторана «Бирукка»

За кухню отвечает молодой и талантливый шеф-повар Николай Куропаткин , консультирует и поддерживает его опытнейший Андрей Жданов, много лет работавший с Адрианом Кетгласом, а ныне возглавляющий столичный Modus. Меню получилось лаконичным, но взвешенным и хорошо продуманным. Оно опирается на европейские гастрономические традиции, но строится на широком использовании локальных и сезонных продуктов .

Жареный язык с фуа-гра и печеным картофелем, «Бирукка» Фото: пресс-служба ресторана «Бирукка»

Подают, например, несладкие эклеры с крабом и разной икрой, круглозерненый рис с крабом, кабачками и цитрусовой росой, судака с дикой пшеницей, овощами и облаком из козьего сыра, печеную утку с разной гречкой и бастурмой, жареный язык с фуа-гра и печеным картофелем и фисташковый рулет с малиной.

Несладкие эклеры с крабом и разной икрой, «Бирукка» Фото: пресс-служба ресторана «Бирукка»

Отдельного упоминания заслуживает изящная, продуманная до мелочей подача каждого блюда . К слову, в ресторане открытая кухня. Так что гости могут наблюдать весь процесс приготовления и сервировки, довольно увлекательный и сам по себе.

Паштет из птицы с зеленым яблоком и домашней бриошью, «Бирукка» Фото: пресс-служба ресторана «Бирукка»

На заметку: «Бирукка» место хоть и новое, но ярославцы его уже распробовали. Так что столик имеет смысл бронировать заранее.