Чикаго на Оби: что поесть и посмотреть в Новосибирске

Новосибирск — город с московской энергетикой. Уложив в 130 лет достижения, к которым некоторые города идут многие столетия, он и сегодня не сбавляет обороты. Что посмотреть и попробовать в столице Сибири и вокруг нее, корреспондент «Известий» выяснял вместе с проектом «Медиаразведка» сервиса «Туту.ру».

Посетить НОВАТ и Зоопарк

Статус будущей административной и транспортной столице Сибири тогда Ново-Николаевск, а сегодня Новосибирск перехватил еще в XIX веке у процветающего купеческого Томска. Тогда здесь не побоялись строительства железнодорожного моста через реку Обь, положившего начало современной Транссибирской магистрали и со временем превратившего скромный тогда Ново-Николаевск в «сибирский Чикаго» — прозвище, которое по легенде городу дал Анатолий Луначарский.

В XX веке, довольно говорят новосибирцы, здесь «обогнали» Томск второй раз, согласившись принять в своем пригороде амбициозный проект Академгородка, которым не заинтересовались в Томске. Так наука, инновации и движение вперед стали определяющими характеристиками для всей истории города.

В самом Новосибирске можно найти два главных смысловых центра, вокруг которых сосредоточена большая часть активностей, способных заинтересовать туристов.

Начинается все, конечно, с набережной, по которой можно не только прогуляться вдоль Оби, но и увидеть первый пролет того самого, первого железнодорожного моста, определившего судьбу не только всего города, но и, возможно, всей Сибири. Сейчас, впрочем, этот участок находится на реконструкции, так что посмотреть на него можно только со стороны.

Набережная реки Обь в Новосибирске осенью Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Вторая точка связана с монументальным Новосибирским театром оперы и балета (НОВАТ). Это самое большое здание театра в мире, в 1930-х задуманное как монументальный Дворец науки, но, по иронии судьбы, к 1940-м перепрофилированное под храм искусств. Изюминка здания — узнаваемый огромный купол, высота которого составляет 35 метров, а ширина — около 60 метров. С площади перед театром бурлящая жизнь перетекает на прилегающую улицу Ленина и Красный проспект.

Новосибирский академический театр оперы и балета (НОВАТ)

Сегодня НОВАТ входит в тройку ведущих российских театров, так что попасть туда стоит как на экскурсию, для знакомства с уникальным зданием, так и на спектакль — кстати, билеты на постановки с участием московских и петербургских звезд здесь обойдутся существенно дешевле.

Постановка на Большой сцене Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Правда, есть и еще одна смыслообразующая достопримечательность, без посещения которой из города уехать нельзя, особенно семьям с детьми — Зоопарк им. Р.А. Шило (улица Тимирязева, 71/1), один из самых больших в России. На тенистой, засаженной соснами территории в 65 га обитают около 12 тыс. животных, более 300 из которых занесены в Международную Красную книгу. Особое внимание стоит уделить вольерам с кошачьими и куньими — их коллекция является гордостью зоопарка (достаточно вспомнить новости о пополнении в семействе манулов, облетевшие все СМИ в начале лета). Живет на территории зоопарка даже белоснежный бенгальский тигр.

Самка манула с котятами в вольере зоопарка им. Р.А. Шило Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Всегда оживленно у вольеров с белыми медведями, где самка — Герда — как раз воспитывает пополнение. А впрочем, с таким количеством обитателей каждый сможет найти себе что-то по душе. Главное — хорошо рассчитать время, потому что на подробное знакомство со всей территорией уйдет не меньше четырех часов.

Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Пройтись от Академгородка до Обского моря

Сердце и один из современных символов Новосибирска — Академгородок. Расположен он примерно в часе езды от города, но путешествие того стоит. В одном из главных центров российской науки, по предварительной договоренности, с экскурсией можно посетить, например, адронный коллайдер (рекордсмен в своем классе) и территорию Института ядерной физики СО РАН; посмотреть на мышей, с которыми работают в Институте цитологии и генетики, и обязательно нужно заглянуть в уютный, пронизанный лирическим духом 1960-х Интегральный музей-квартиру Академгородка (ул. Правды, 4), оформленный как жилье ученого.

Стенд проекта «Академгородок 2.0» в Новосибирске Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Лучше всего посещать музей-квартиру в сопровождении одного из ее создателей — Анастасии Близнюк, которая выросла здесь в семье ученых, пошла по стопам родителей и стала программистом, но карьеру в международном IT-секторе в итоге предпочла сохранению истории о золотых временах Академгородка.

По соседству находится и Музей вычислительной техники Дмитрия Бачило (улица Лаврентьева, 6) — здесь можно найти работающие компьютеры разных лет и целую коллекцию приставок, на которых при желании можно даже поиграть.

Музей вычислительной техники Дмитрия Бачило Фото: t.me/retro_museum

Завершить визит в городок можно посещением Технопарка «Гуси», названного так из-за необычной формы двух составляющих его небоскребов.

Технопарк «Гуси» Фото: commons.wikimedia.org/Андрей Сивенок

Справка «Известий» Любителям природы стоит иметь в виду, что возле Академгородка расположен и ближайший к Новосибирску пляж Обского моря. Говорят, что именно соседство с большой водой, вокруг которой стоят сосновые леса, стало одним из ключевых факторов, по которым академик Михаил Лаврентьев, создатель этого научного центра, выбрал именно эту локацию.

К огромному Обскому (ударение на второй слог, строго поправят новосибирцы) морю, образовавшемуся при строительстве местной ГЭС, приезжают отдохнуть на пляже, покататься на катерах или сапах и пообедать на свежем воздухе.

Те, кто предпочитает оставаться вблизи города, могут воспользоваться одним из прогулочных теплоходов, которые каждый день ходят от Речного вокзала (так здесь называют набережную с серией причалов). Для романтиков предусмотрен даже вечерний маршрут с живой музыкой.

В несезон или в черте города освежиться можно в местном аквапарке «Аквамир» (улица Яринская, 8) — самом большом в Сибири и одном из самых крупных в России. Правда, бронировать билеты лучше заранее. Как правило, они раскуплены на несколько месяцев вперед, предупреждают местные.

Аквапарк «Аквамир» Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Познакомиться с конструктивизмом

Если вернуться в центр, к театру оперы и балета, то прямо перед ним можно найти Новосибирский краеведческий музей (Красный проспект, 23) — расположен он в здании, которое являет собой блестящий и не теряющий изящности пример сибирского модерна.

Новосибирский государственный краеведческий музей Фото: commons.wikimedia.org/A.Savin

С осколками эпохи императорской России здесь соседствуют символы времени совсем другого — революционного. Новосибирск гордится своей коллекцией памятников конструктивизма. Что, наверное, неудивительно, учитывая, что город весь формировался в постоянном стремлении вперед, к прогрессу.

— Когда меня попросили помочь составить карту новосибирского конструктивизма, я подумал, ну, несколько десятков, наверное, наберу, — смеется гид Евгений Дубровин. — В итоге в Новосибирске набралось более 100 памятников конструктивизма.

Программа минимум — это Дом с часами (Красный проспект, 11), Дом Советов (Красный проспект, 18) и соседствующий с ним Стоквартирный дом (Красный проспект, 16), признанный лучшим жилым домом в 1938 году (не совсем памятник конструктивизма, но точно — прощания с ним). Среди других достопримечательностей: Дворец труда (улица Щетинкина, 33), Дом культуры им. Октябрьской революции (улица Ленина, 24) и, конечно, здание главного вокзала, в котором, несмотря на существенные изменения, еще можно усмотреть черты устремленного на восток локомотива, задуманного авторами.

Здание главного железнодорожного вокзала в Новосибирске Фото: РИА Новости/Юрий Кавер

Кстати, один из не самых стандартных способов посмотреть город — проехаться на новосибирском метро, самом восточном в стране. На то, чтобы на нем объехать весь Новосибирск, уйдет около двух часов.

Зайти в «Трамвай №13» и Музей смерти

За театром примостился один из маленьких центров неформального Новосибирска — «Трамвай №13». Украшенный уютной иллюминацией списанный трамвай (по слухам — самый аварийный в городе) когда-то стал первой точкой буккроссинга. А сегодня здесь можно найти небольшую библиотеку и, если повезет, послушать музыкантов.

«Трамвай № 13» Фото: t.me/nsk_postcards

Тем, кто предпочитает классические музеи, нельзя пропустить визит в Музей смерти, где рассказывают о мировой погребальной культуре.

Музей мировой погребальной культуры Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Учитывая историю Новосибирска, накрепко связанную с историей российских железных дорог, о бязательно нужно посетить хотя бы один из тематических музеев, расположенных в столице Сибири. Например, Музей истории Западносибирской железной дороги или его филиал, Музей железнодорожной техники (расположен в пригороде, на станции Сеятель, так что визит туда удобно совместить с выездом в Академгородок).

Если же соберетесь выезжать за город, выделите время на посещение Сузун-завода — туристического комплекса с интерактивными экспозициями, посвященного медеплавильному делу и чеканке «особливой» сибирской монеты. Расположен он почти в 200 км от Новосибирска, в городке Сузун, где чеканить местную монету начали еще во второй половине XVIII столетия.

Постоять над излучиной Берди

Если решитесь на более далекий выезд, можно добраться до Бердских скал — прогуляться по экотропе «Зверобой», познакомиться с некоторыми из населяющих местные леса краснокнижных животных и растений и посмотреть с высоты птичьего полета на крутую излучину реки Бердь.

Экотропа «Зверобой» Фото: t.me/mpr_nso

Или отправиться к Абрашинскому карьеру, также известному как Мраморное озеро. Именно этот камень здесь когда-то добывали, а теперь место славится невероятно чистой голубой водой и особым микроклиматом. Путь туда от Новосибирска займет около 3-4 часов.

По дороге, при наличии времени, посетите музей в селе Ложок (сегодня — часть города Искитим), устроенный рядом со святым источником, на месте бывшего искитимского лагеря, известного своей жестокостью. Музей относительно новый, открыт он был по инициативе местных жителей и настоятеля храма, заинтересовавшихся печальной историей этих мест. Его камерная экспозиция, расположенная при местном храме, посвящена истории местных заключенных и репрессированных священнослужителей.

А за настоящим сибирским опытом можно отправиться в расположенную в черте города баню «Жихарка», в которой всех желающих познакомят с местными традициями парения, бережно совместив теорию и практику.

Попробовать Сибирь на вкус

Город продолжает жить активной жизнью даже ночью, особенно на улице Ленина, буквально испещренной барами и ресторанами, и в ее окрестностях. Так что, приехав сюда из столицы, можете быть уверены, что не почувствуете разницы с привычными скоростями. Гастроценителям и любителям городских прогулок обязательно стоит заглянуть на Гастрономическую улицу, где собрано сразу несколько небольших ресторанов, баров и фудтраков. Найти ее можно поблизости от Первомайского сквера (м. «Площадь Ленина»).

Впрочем, в первую очередь лучше все-таки отправляться за местными деликатесами — сибирскими породами рыбы и мясом диких животных — лося, кабана, марала, медведя и даже бобра. Пробовать их лучше всего в сопровождении местных дикоросов — папоротника, соусов и варений из лесных ягод или шишек, заедая крепкими таежными боровиками.

За настоящей сибирской кухней обязательно нужно заглянуть в ресторан Puppen Haus (улица Чаплыгина 65/1). Здесь вы найдете целую энциклопедию блюд из разных сибирских регионов, бережно собранную и воссозданную автором концепции ресторана Владимиром Бурковским. Местные гастрономические сокровища тут можно дегустировать под аккомпанемент тщательно подобранных к блюдам настоек. Приятный бонус в теплое время года — терраса, расположенная на крыше трехэтажного ресторана.

Бронировать столик лучше заранее, Puppen Haus давно обрел статус местной легенды, так что по вечерам здесь полная посадка. А если захотите максимального погружения в процесс, обязательно забронируйте спектакль гастрономического театра, чтобы попробовать специально собранный сет под рассказы об истории сибирской кухни.

Ресторан Puppen Haus Фото: vk.com/puppenhaus_resto

Однако Сибирь щедра и широка, а если вам хочется именно местных специалитетов, характерных для Новосибирской области, стоит посетить мастер-класс в местном «Гастроинкубаторе» (Красный проспект 17/1).

— Слышали что-нибудь про новосибирскую кухню? Я тоже не слышал два с половиной года назад, — кивает шеф-повар Николай Ильин.

Именно тогда он вместе с единомышленниками задумал проект, в рамках которого уже несколько лет собирает по деревням местные рецепты, а затем, в рамках собственной кулинарной школы, учит не только шеф-поваров ресторанов и отелей, но и обычных любителей секретам местной кухни.

На мастер-классе вы сможете, например, узнать, как готовят «тещу из Карасука» или что общего между немецким супом айнтопф и селом Степногутово, а затем попробовать все изученное на вкус, заедая бездрожжевым тогучинским капустным хлебом.

Если же все-таки почувствуете, что вам не хватает ночной жизни, можно зайти в «Блаблабар» (улица Депутатская, 26) — на площадку, объединившую под одной крышей 14 баров. Если соберетесь весело провести вечер, имейте в виду, что там есть дресс-код.