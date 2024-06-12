«Раз гуляй, два гуляй»: как провести выходные в Перми

Пермь — город с самобытной историей, тесно связанной с важными для всей страны открытиями и промышленностью. А начавшаяся здесь в 2008 году «культурная революция» сделала из него центр притяжения для людей искусства и творческих личностей. О том, почему у пермяков «соленые уши», где познакомиться с роботом-буфетчицей или попробовать самые аутентичные блюда и чем вообще заняться в столице Прикамья на выходных, читайте в материале «Известий».

Под руку с историей

Фото: ТАСС/Анастас Яковлева

Столица Пермского края — одновременно третий по площади и по протяженности город нашей страны, поэтому обойти все интересные места пешком за несколько дней попросту не получится. Исторические памятники, центры культуры и новых технологий рассредоточились в семи районах Перми , а некоторые достопримечательности и вовсе находятся за пределами мегаполиса.

Который, кстати, прошлом году отметил свое 300-летие, и подготовка к празднованию значительно сказалась на внешнем виде города — здесь было отреставрировано больше сотни объектов культурного наследия. Чтобы изучить самые знаковые места и не заблудиться, путешественники могут купить билет на автобусный экскурсионный маршрут от железнодорожного и речного вокзалов. Особенность поездки — сопровождение в исполнении автоматического аудиогида , который расскажет не только о значимых памятниках, но и о личностях, творивших историю города.

Внутри транспорт оснащен мультимедийными панелями с архивными фотографиями и кадрами со старых кинолент, помогающими сравнить, как изменился пейзаж за окном. Участники экскурсии могут покинуть салон, чтобы осмотреть достопримечательности, а затем по тому же билету снова сесть в автобус в любой точке маршрута. Узнать его можно по символическому номеру «300Т».

Люди на праздничном концерте в честь 300-летия Перми Фото: РИА Новости/Андрей Никонов

Желающие изучать город самостоятельно, могут начать знакомство с Пермью с улицы Сибирской: именно здесь расположено большинство архитектурных памятников города. Исторический район в XVIII веке был самым престижным и главным местом города. Раньше здесь проходили массовые гуляния в праздничные и выходные дни, а сейчас можно посетить Музей пермских древностей или же первый в России мемориальный музей импресарио Сергея Дягилева. Особняк XIX века в стиле позднего русского классицизма сохранил уникальные коллекции, относящиеся к пермскому периоду жизни известного театрального деятеля, и составляет единый комплекс с гимназией № 11 имени С.П. Дягилева. Из-за этого попасть в музей не так-то просто: перед посещением необходимо договориться о визите по телефону или на сайте учреждения. Зато, если верить гидам, в качестве экскурсоводов могут выступить и сами ученики.

Культура прет

В доме Дягилева большое дружное семейство часто устраивало творческие вечера: здесь собирались представители творческой интеллигенции города, чтобы помузицировать и разыграть домашние спектакли. Неудивительно, что улица Сибирская стала пристанищем сразу нескольких театров — кукольного и ТЮЗа. Неподалеку, в Комсомольском сквере, можно заметить светлое здание в стиле позднего русского классицизма — Пермский театр оперы и балета, один из старейших музыкальных театров страны, к созданию которого приложил руку дед всемирно известного импресарио-реформатора.

Фото: Global Look Press/Aleksander Lyskin

Его труппа получила признание по всему миру и по сей день пользуется заслуженной популярностью. Рядом с ним расположилась бронзовая скульптура балерины, которая может представлять интерес для танцоров: у выпускников местного хореографического училища уже появилась традиция тереть пуанты девушки на удачу.

Другое интересное место для любителей драматургии — театр «У Моста», который нередко получает престижные награды и оказывается в рейтингах лучших. Именно его деятели стали для российского зрителя первооткрывателями постановок ирландца Мартина МакДонаха и впоследствии поставили все его пьесы. Несмотря на свою любовь к ярким и нестандартным спектаклям, это место остается верным традициям психологического театра и трепетно подходит к созданию костюмов и декораций. Если верить гидам, сюда следует идти и всем ценителями мистического — свою известность «У Моста» получил благодаря циклу гоголевских постановок.

Вообще, Пермь можно смело отнести к одному из культурных центров России. Этому поспособствовала, в том числе, и так называемая «пермская культурная революция». Проект, реализованный с помощью местных чиновников, бизнесменов и деятелей искусства, был направлен на трансформацию промышленного города в площадку для различных выставок, концертов, фестивалей и других мероприятий. Именно в его рамках на набережной Камы появился узнаваемый по всей стране арт-объект «Счастье не за горами», ставший одним из главных символов мегаполиса. Сейчас фотография на его фоне стала едва ли не обязательной для туристов.

Арт-объект на набережной Камы «Счастье не за горами» Фото: ТАСС/Донат Сорокин

«Счастье не за горами», по большей части, является наследием музея современного искусства PERMM , который тоже не обошли изменения: он переехал с бульвара Гагарина в здание бывшего Мерседес-Центра, а обновленный дизайн сделал выставочное пространство по-настоящему тематическим. Встречает посетителей «Гелендваген» Василия Кононова-Гредина, созданный для стенда на международной ярмарке Cosmoscow 2023. Вывернутый наизнанку автомобиль Mercedes-Benz G-Class 1984 года отражает трансформацию PERMM в результате реновации бывшего автоцентра.

Всего здесь представлено около 1,5 тысяч работ, представители первой постоянной экспозиции «И да и нет» являются частями отдельных крупных проектов художников, но собраны воедино по принципу бинарных оппозиций: на двух этажах центра выставка поделена на две части — «адскую» и «райскую». В музее довольно строгий отбор экспонатов — в коллекцию берут не все. Решение принимает внештатный, собираемый для каждого случая отдельно, научный методический совет. Без его согласия ни один предмет музей не примет даже в дар. На втором этаже центра располагается кафе «Улитка», в котором помимо привычного меню есть меню картин, так что во время перекуса можно заодно приобрести и произведения искусства.

Еще одно интересное место для любителей всего современного — парк имени Максима Горького, где находится кибер-кафе с роботом-буфетчицей Дуняшей. Помимо приготовления кофе, газированных напитков и мороженого, она развлекает посетителей она развлекает гостей анекдотами, сказками и музыкой. Всем поклонникам Atomic Heart обязательно к посещению.

Город изумрудный

По пути от музея современного искусства до Дуняши стоит посетить одно из самых заметных общественных пространств Перми — эспланаду. Она является местом проведения самых массовых городских мероприятий экспозиции, а в летние дни здесь хорошо освежиться возле фонтанов или отдохнуть во время прогулки.

Фото: Global Look Press/Elena Mayorova

Мегаполис действительно располагает к пешим путешествиям. Во-первых, здесь достаточно сложно заблудиться — он строился без учета рельефа местности, поэтому имеет идеальную сетку прямых и просторных пересекающихся улиц. Второй очевидный плюс — отсутствие большого количества электросамокатов из-за запрета парковать СИМ на несогласованных местах. И в-третьих, сами пермяки называют свой город «легкими России» из-за большого количества лесов на его территории — более 40% площади. Крупнейшая «зеленая зона», Чернявский лес, находится в западной части Перми и считается наиболее сохранившимся в близком к естественному состоянии лесным массивом. Даже в будние дни здесь можно встретить большое количество людей.

В 2022 году на территории леса заработал проект «Зеленое кольцо», благодаря которому здесь появились беговые, велосипедные и пешеходные маршруты, деревянные настилы и экологические тропы. Рядом с входными группами расположены пункты прокаты спортивного инвентаря , так что каждый желающий прокатиться по реликтовым песчаным дюнам, составляющим большую часть леса, сможет подобрать подходящую экипировку.

За живописными видами стоит оправиться в архитектурно-этнографический музей «Хохловка». Первый на Урале комплекс деревянного зодчества под открытым небом открыл свои двери для посетителей еще в 1980-м году и может похвастаться редкими экспонатами. Среди них — деревянные церкви и колокольня, возрастом больше 300 лет; шатровая ветряная мельница — редкость для Урала, где чаще встречались водяные механизмы. Именно здесь желающим окунуться в историю наглядно покажут и расскажут о жизни коми-пермяков, их быте, а также о том, какие обычаи и традиции они разделили с русскими.

Ближе к экспозиции, посвященной «Камскому морю», тематика музея сменяется промышленным производством — когда-то одно из крупнейших водохранилищ Европы служило местом добычи и производства соли. Воссозданные здесь с олепромышленный и сельскохозяйственный комплексы, в том числе и солеварня XVIII века, позволяют отследить полную цепочку — от момента добычи до получения готового продукта.

Памятник «Пермяк — соленые уши» Фото: Global Look Press/Elena Mayorova

Этот промысел стал одним из своеобразных символов края, подарив жителям присказку «пермяк – соленые уши». Прозвище закрепилось за работниками, таскавшими на своих плечах большие мешки с солью. При постоянном контакте вещества с ушами происходила аллергическая реакция, из-за которой они остановились большими и красными, впоследствии их можно было и вовсе лишиться. Отсылающий к промыслу памятник установили в 2006 году на Комсомольском проспекте — там туристы могут подставить свое лицо в скульптуру с огромными ушами и сделать забавную фотографию.

Вкус Урала

Погрузиться в историю Урала получится и с помощью местных традиционных блюд. Буквально в паре минут от памятника-«ушей» находится кафе коми-пермяцкой кухни «Чоскыт Керку», собравшее рецепты народов коми. На входе посетителей встречает монумент небольшим традиционным пирожкам, предлагающий выбрать правильный вариант их названия — «посекунчики» или «посикунчики». В заведении уверены — оба слова верны, просто имеют разное происхождение.

Блюдо, внешне похожее на вареники, распространено преимущественно в Пермском крае и встречается во многих ресторанах города. Чаще всего для начинки выбирают мясо, но в «Чоскыт Керку» ее готовят и из пистиков (побегов полевого хвоща), крапивы, рыбы или грибов. Наваристые супы, дичь и домашние морсы подаются интерьере старинного особняка, построенного на рубеже XIX-XX веков. Этот образец деревянного зодчества является одним из немногих деревянных зданий старой Перми, сохранившихся до наших дней.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Особняк XIX века заняла и другая гастрономическая новинка мегаполиса — «Дом Третьяковой», однако там решили разбавить старину трендами, выдерживая баланс между прошлым и настоящим. Это хорошо заметно в оформлении ресторана, где сохраненная в первозданном виде кирпичная кладка соседствует с новой дизайнерской плиткой, а дореволюционная барышня на портрете держит в руках смартфон.

Ресторатор Илья Заковырин решил не восстанавливать классические варианты блюд, а создал гармоничный фьюжн русских рецептов с заморскими акцентами. Например, суточные щи, которые действительно готовятся сутки. Время приготовления связано не только с долгим томлением, но и с кислотностью квашеной капусты, не позволяющей приготовиться мясу и другим продуктам. Суп разваривают на протяжении суток, чтобы эта кислотность переросла в своеобразную сладость и придала щам насыщенность и аромат. Сверху блюдо накрывают запеченной шапочкой из сыра и тонкого теста, которую можно использовать как хлеб. В дальнейшем в меню должны появиться такие отсылающие к национальной кухне изыски, как русский бургер с красной икрой и олениной. На втором этаже здания сейчас находится бар «Второй этаж» с настойками, коктейлями и закусками.

«Гастрономические традиции Европы и России без навязчивого национального колорита», если верить описанию, предлагает и ресторан «Карин », открытый на первом этаже отеля Holiday Perm. Летом здесь появляется сезонное меню, из которого можно заказать такие блюда, как окрошка с крабом и кефиром, свекольник или угольная рыба с кремом из лайма и сальсой из кабачка.

Еще один свежий взгляд на традиционную уральскую кухню можно найти и в «AurA Kitchen&Bar», объединившем локальные, русские и европейские блюда. Основа концепции заведения — просто, понятно, на каждый день, при этом акцент делает на разнообразии, элегантной подаче и использовании натуральных фермерских продуктов. Даже скрэмбл тут готовят с тимьяновыми креветками на чиабатте, а в меню английский и турецкий варианты завтрака соседствуют с «завтраком по-пермски».

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

За аутентичными десертами стоит отправиться в кафе «Пермские сласти», где каждое пирожное отсылает к какой-либо традиции, значимой для края личности и событию. Так, есть здесь есть свои «Две Павловы», созданные в честь пермских балерин. Название другого торта, «Танец с саблями», тоже тесно связано с Пермским театром оперы и балета и именем Надежды Павловой в том числе. Идея рассказывать историю через десерты началась с торта «Пермский» с ярко выраженными хвойными нотами и соленой карамелью, которая, очевидно, навевает мысли о соляных промыслах.

Добраться из Москвы до столицы Прикамья, чтобы самому попробовать местные деликатесы, можно в том числе на поезде или на самолете — полет займет всего около двух часов.