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«Только вместе можно что-то сделать»: как в селах и малых городах Ленобласти меняют жизнь вокруг

Музей в старой колокольне, город рыбаков и другие секреты региона
Фото: из архива Фонда Тимченко
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Этим летом в Ленинградской области подвели итоги первого этапа необычного проекта, в рамках которого жители малых территорий могли получить небольшие гранты и необходимую подготовку для реализации своих инициатив. «Культурная мозаика малых городов и сел Ленинградской области» — совместный проект областного правительства и Фонда Тимченко и служит, в том числе, примером взаимодействия государства и благотворительных организаций в сфере развития малых территорий. «Известия» проехали по региону и познакомились с авторами инициатив-финалистов, чтобы понять, как краеведы-любители, мастера-ремесленники, простые рыбаки и бывшие сотрудники совхоза могут изменить жизнь в родных местах и что им для этого необходимо.

Свободная колокольня

Новая Ладога — небольшой по современным меркам город в Ленинградской области, население которого чуть-чуть не дотягивает до 10 тыс. человек, с большой историей. По решению Петра I, в устье реки Волхов в начале XVIII века появилась судостроительная верфь, а вскоре был основан и сам город. Отметился здесь в том числе и будущий генералиссимус Суворов, который в конце XVIII века командовал в этих местах полком.

Несколько столетий на берегах Волхова кипела торговля и город процветал, а затем неподалеку проложили железную дорогу — и жизнь стала затихать. Стряхнуть пыль с богатой истории Новой Ладоги взялись две женщины, краеведы-энтузиасты — Евгения и Татьяна.

колокольня
Фото: из архива Фонда Тимченко

Они начали работать в архивах и собирать сохранившиеся артефакты, связанные с прошлым города, а когда для размещения коллекции потребовалось дополнительное место, открыли в местной церкви «Музей в колокольне», в котором проводят тематические экскурсии для школьников и взрослых. Особенно активные с историей Новой Ладоги могут познакомиться во время познавательной велопрогулки.

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За прошлый год сюда приехали около 2 тыс. человек — и это только те, кого они посчитали, перечисляет Евгения — молодая женщина в тельняшке, бывшая домохозяйка, сама переехавшая в Новую Ладогу лишь несколько лет назад с мужем и детьми. Она уверенно проходит вдоль могил, кажется, немало не смущаясь.

— Да, но почему — на кладбище? — не выдерживаем мы.

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Фото: из архива Фонда Тимченко
Колокольня в Новой Ладоге

— Потому что была свободная колокольня, — улыбается Евгения. — Мы искали свободное пространство, об этом узнал наш батюшка и предложил это место. Мы согласились.

Батюшка, стоящий тут же, поблизости, только разводит руками: «Я-то думал, они помогут там прибраться, а они вон что устроили».

Церковь
Фото: из архива Фонда Тимченко

Музей состоит из четырех помещений — по числу пролетов на колокольне. В каждом пролете — свидетельства разных этапов жизни Новой Ладоги: от процветающего купеческого города до революции, а затем войны. Старинные кресты, расшитые одеяния священников, трогательные самодельные оклады для икон, особые «лагерные» деньги, старая вывеска советского периода. История страны, общая для тысяч таких небольших поселений и уникальная для каждого, читается легко и быстро. Ее можно даже потрогать — все экспонаты, в отличие от официальных краеведческих музеев, здесь дают подержать в руках.

колокольня
Фото: из архива Фонда Тимченко

Для аудитории старше 18 лет есть отдельный аттракцион — надписи на стенах, оставленные еще до революции мальчишками-звонарями. Там, признаемся, можно увидеть самые неожиданные сюжеты.

— Не сказать, чтобы новые ладожане как-то очень вовлеклись, но вот, например, они нашли старую вывеску и не в металлолом отдали, а нам, — молодцы, — отмечает Евгения.

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«Моряк дважды»

На чистой истории Евгения и Татьяна не остановились. Новая Ладога — поселение рыбацкое. Веками люди здесь жили не только торговлей, но и рыболовецким промыслом. Теперь по узкому Волховцу, соединяющему Волхов и суровое Ладожское озеро, снуют вышедшие с турбаз мощные надувные лодки, ощетинившиеся современными снастями, а пузатые рыбацкие суда дремлют вдоль травянистых берегов.

село рыбацкое
Фото: из архива Фонда Тимченко

Осознав, что традиции местного промысла вот-вот будут утрачены, Евгения и Татьяна отправились на берега Волхова — говорить со старожилами, собирать воспоминания и свидетельства. И, судя по уверенному тону Евгении, «вовлекались» здесь люди даже активнее, чем в сбор артефактов для старой колокольни: «Люди восприняли с интересом — многим ведь было обидно, что всё это было забыто».

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— Рыбак — он ведь моряк дважды. Моряку достаточно просто справляться с непогодой. А рыбак должен и за судном следить, и рыбу ловить — какая бы погода ни была, — вздыхает один из вышедших к гостям рыбаков, ходивший по Ладоге последние 50 лет.

Так на Ладоге, между турбазами и гостевыми домами, возник Город рыбаков — небольшой участок, где можно заглянуть в рыбацкий амбар, послушать рассказы старых рыбаков под уху и чай из самовара (а может быть, и что покрепче) и — если хватит смелости и позволит погода — принять участие в сплаве на сапах.

рыбацкий городок
Фото: из архива Фонда Тимченко

— Только большие, громкие компании к нам лучше не отправлять, — осторожно говорит создатель сап-станции Николай, оглядываясь турбазы вокруг, — у нас все-таки здесь всё рассчитано на семейный отдых, познавательный.

Пока туристы рассыпаются по двору, рассматривая старые снасти, ветераны Новой Ладоги стоят у стола, степенно отвечая на вопросы, — и кажется, что сомнений в том, что рано или поздно мастерство старых рыбаков оценят по достоинству, никогда у них не возникало.

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«То, что считают важным, там, где живут»

Часть средств, необходимых для развития своих проектов, Евгения и Татьяна получили в рамках проекта «Культурная мозаика малых городов и сел Ленинградской области». В основу совместного проекта Фонда Тимченко и правительства Ленобласти, который стартовал чуть больше года назад, легла модель конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел», который фонд проводит с 2014 года.

Одна из основных задач «Культурной мозаики» — дать жителям небольших поселений не только финансы, но и знания или умения, необходимые для реализации и, главное, дальнейшего развития своих инициатив. Главное условие — чтобы их идеи предусматривали участие соседей и в перспективе могли бы послужить благополучию всей территории.

Кайкино
Фото: из архива Фонда Тимченко

Проекты «Культурной мозаики» реализуются в 67 регионах России, но Ленобласть стала одним из первых субъектов, заинтересованных именно в развитии компетенций у участников, отмечают в благотворительной организации.

— Это один из первых субъектов, в котором встречен живой отклик и интерес не только в финансировании, но именно в сопровождении со стороны фонда, — поясняет Елена Коновалова, руководитель программ Фонда Тимченко.

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В правительстве области рассчитывают, что такой механизм позволит людям «на местах» воплощать свои идеи, но при этом снимет дополнительную нагрузку с местных администраций, и без того перегруженных задачами.

— Люди должны понимать, что у них есть возможность реализовать то, что они считают важным, там, где они живут, — подчеркивает Екатерина Путронен, председатель Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области.

Екатерина Путронен, председатель Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области

Председатель Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен

Фото: из архива Фонда Тимченко

Претендовать на грант объемом не более 400 тыс. рублей могли некоммерческие организации, муниципальные и государственные учреждения из сел и городов с населением не более 50 тыс. человек. Непосредственным организатором грантового конкурса, идейным и ресурсным центром, объединившим участников проекта, стала АНО по развитию индивидуального творчества и креативных отраслей «Творческие проекты Кайкино».

Кайкино
Фото: из архива Фонда Тимченко

Организация со сложным, казалось бы, названием в действительности находится в деревне и, по сути, представляет модель развития таких инициатив. «Творческие проекты Кайкино» создали еще в 2010 году супруги Ольга и Виктор Грачевы. Модельер и скульптор из Петербурга, они приняли решение перебраться за город, чтобы у Виктора было пространство для работы, а в итоге продали квартиру в Петербурге и так в деревне и остались.

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В какой-то момент, вспоминает Ольга, она задумалась, что полезного можно было бы сделать, и наткнулась на информацию о ресурсных центрах, которые объединяют начинания разных инициативных групп.

Кайкино
Фото: из архива Фонда Тимченко

Теперь центр в уютной небольшой деревне Кайкино объединяет уже 14 НКО и даже обзавелся собственным современным помещением — оно скрывается в тенистом яблоневом саду на участке Ольги и Виктора Грачевых, чуть в стороне от приземистого деревенского дома, с которого, собственно, и началась эта история.

Ремесло на границе

В каждом поселке, в каждом городе — разные люди, поэтому и мотивации тоже разные. Если в Новой Ладоге движущей силой стала история, то в Большой Пустомерже — деревне, расположенной на западе области, в Кингисеппском районе, отправной точка стала мечта о собственной мультипликационной студии.

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Детская мультипликационная студия, призванная решать острые социальные вопросы — такие, например, как мусор на новой детской площадке, — открылась на втором этаже пустомержской школы. Так и назвали ее — «Второй этаж».

Из архива Фонда Тимченко
Фото: из архива Фонда Тимченко

Первыми, что характерно, объединились даже не дети, а их родители. Когда узнали, что в их деревне создадут настоящую мультстудию, собрались и своими руками отремонтировали переданный для этого класс на втором этаже здания. Теперь там есть практически всё необходимое для обучения перекладной и кукольной анимации.

Дети же, судя по всему, смогли поверить в то, что в деревне откроется настоящая мультипликационная студия, только после визита в Петербург — в студию «Смешариков», — который тоже стал частью обучения.

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В то самое время, как в маленькой Пустомерже дети учились запускать к собственноручно сделанным звездам футуристические ракеты, в Ивангороде — закрытом приграничном городе, который смотрит прямиком на эстонскую Нарву, — зашли со стороны классического ремесла. Здесь, в мастерских «Верес», учат гончарному мастерству и работе с витражами детей с особенностями развития, воспитанников и выпускников местной школы-интерната.

Из архива Фонда Тимченко
Фото: из архива Фонда Тимченко

— Основная проблема детей с ОВЗ — это занятость. Существуют различные государственные программы, но таким детям всё равно очень сложно интегрироваться на новом месте, потому что там незнакомые люди. Здесь они сначала учатся, а потом работают с уже знакомыми людьми, — объясняет Виктор, руководитель мастерской «Верес».

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Сам он свой путь к гончарному промыслу объясняет так: «Вообще-то я художник по витражам, но как-то я работал в детском лагере, там привезли оборудование и сказали, что завтра я гончар». В студии он совмещает теперь две ипостаси — воспитанники учатся гончарному ремеслу, а некоторые участвуют в создании самых настоящих витражей, которые уже можно увидеть в музее Ивангородского замка.

из архива Фонда Тимченко
Фото: из архива Фонда Тимченко

— Я виделась с директорами других интернатов, они все Виктора знают. Говорят, он у нас тут делал что-то, там что-то делал, но не срослось. Я им сразу так и сказала: не удержали вы такой кадр, теперь не просите, не отдам, — смеется директор Лесобиржской школы-интерната Инна Пименова.

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В теплое время года ремесленные ряды работают прямо под стенами замка — там можно купить продукцию студии, там же занимаются и дети. Вместе с воспитанниками интерната приходят те, кого называют трудными подростками. Их, объясняет Виктор, он привлекает к работам на территории замка — дети помогают обустраивать ее, учатся работать руками и получают за это небольшую плату.

Из архива Фонда Тимченко
Фото: из архива Фонда Тимченко

«Группа компаний» бывшего совхоза

А вот люди в деревне с нежным названием Пеники, расположенной недалеко от Петербурга, на возвышенности, с которой открывается впечатляющая панорама на Финский залив и на Кронштадт, просто хотели хорошо жить у себя дома.

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Когда-то здесь работал ягодный совхоз, теперь совхоза нет, и в какой-то момент стало понятно: надо или разъезжаться по другим населенным пунктам, или собираться и делать что-то самим, чтобы жить нормально, рассказывает Вячеслав Кныш, местный житель и автор проекта «Ягодный берег».

Пеники
Фото: из архива Фонда Тимченко

Так в Пениках появился сначала шахматный клуб, затем новый Дом культуры (его строили на федеральные и областные деньги) и благоустроенная площадь перед ним, а еще то, что в «Ягодном береге» шутя зовут «группой компаний» — целое собрание различных инициатив и мини-предприятий. Учитывая расположение Пеников, от которых легко добраться и до побережья, и до многих дворцов, ставку сделали на туристический потенциал и «ягодное» наследие совхоза.

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Теперь производители натуральных травяных чаев здесь соседствуют с производителями зефиров, которые и вовсе уже могут конкурировать между собой. Не забыли и про ветеранов местного совхоза, с которых, кстати, начиналась инициативная группа.

зефир и чай
Фото: из архива Фонда Тимченко

— Вот там, видите, внизу участки, есть красивые дома, а есть маленькие домики, — показывают нам с живописной крыши нового ДК на застроенное поле, которое катится вниз, к Финскому заливу. — Маленькие домики — это то, что давали когда-то ветеранам совхоза. У людей здесь сады, но время идет, часть растений выродились, а у пожилых и одиноких денег на новые саженцы нет.

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Тогда в Пениках подумали и — помимо всех проектов и грантовых конкурсов — собрали на краудфандинговой платформе деньги, чтобы отвезти стариков в хорошие садоводческие питомники, где каждый смог бы выбрать себе растения по душе.

Собственно, всё так, как и сказала одна из участниц «группы компаний», создательница проекта «Душевные чаи Ягодного берега» Ольга Дудорова, отвечая на вопрос о потенциальной конкуренции: «Ну а как, тут только вместе можно что-то сделать».

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