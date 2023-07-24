С ветерком: как быстро и безопасно добраться до Крыма

Крым остается популярным курортом у россиян. Сегодня на полуостров можно попасть как на личном автомобиле, так и на автобусе или поезде. Согласно прогнозу Ассоциации туроператоров России, в 2023 году на курортах Тавриды отдохнет более 4 млн россиян. Сложности туристов не пугают. В том, как добраться в Крым летом 2023 года, разбирались «Известия».

Что происходит в Крыму

Крымский полуостров открыт для туризма, сезон продолжается. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), полуостров остается массовым направлением и примет до 4,5 млн туристов в 2023 году. Как пояснил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин, в Крым едут отдыхать любители этого полуострова, они понимают те проблемы, с которыми столкнулась республика. В туроператорских компаниях сообщают о восстановлении ранее аннулированных броней.

За половину лета 2023 года Крым пережил несколько ЧП, которые повлияли на транспортную доступность полуострова. После атаки на Крымский мост 17 июля автомобильное движение удалось восстановить лишь частично.

Утром 24 июля из-за атаки беспилотников на несколько часов останавливалось движение на трассе Джанкой – Симферополь. В середине дня трассу вновь открыли для проезда автомобилей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Как добраться в Крым на автомобиле через Мариуполь и Джанкой

В июне 2022 года материковую часть России и полуостров связала новая скоростная магистраль. Она проходит вдоль побережья Азовского моря от Ростова-на-Дону, через Таганрог, Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. Если не хочется заезжать в Ростов-на-Дону, добраться до Мариуполя можно через столицы республик Донбасса — Луганск и Донецк. Этот маршрут быстрее, чем вдоль побережья.

Для москвичей новая трасса оказалась немного короче: если путь через Крымский мост до Ялты занимает 1860 км, до дорога через Мелитополь и Джанкой — 1813 км.

На пути действуют два АПП: Весело-Вознесенка рядом с хутором Максимов в Ростовской области и АПП Джанкой в Крыму. Оба пункта пропуска работают круглосуточно, и пока что пробок на этом маршруте практически нет. Кроме того, на территории ДНР на каждые 50 км установлены дополнительные пункты проверки: здесь могут попросить документы. Для водителей, которые едут по сухопутному маршруту, организованы придорожные места отдыха — это небольшие парковки, где можно купить воду и перекусить.

«Известия» подготовили репортаж о том, как в июле 2023 года выглядит дорога из Москвы в Крым и карту с маршрутом проезда.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Для поездки в Крым с собой необходимо иметь все документы на автомобиль, российский паспорт, а для детей — свидетельство о рождении. Страховой полис ОМС действителен на всей территории РФ, то есть и в Крыму.

Как добраться в Крым на автомобиле через Крымский мост

С 18 июля движение автомобилей по мосту было ограничено. Машины проезжают по одной полосе в реверсивном режиме. Администрация Краснодарского края запустила для туристов Telegram-канал «Главный мост», где всё происходящее освещается в прямом эфире . Известно, что утром 24 июля ожидание на КПП со стороны Тамани не превышало трех часов. Дорога из Крыма была полностью свободна. По данным портала, наиболее свободно на мосту бывает со вторника по четверг в ночные часы (с 2:00 до 5:00).

На мост временно пропускают автомобили весом не более 3 т. Тяжеловесные джипы весом до 3,5 т могут развернуть, поэтому лучше либо пользоваться альтернативным маршрутом, либо отправляться в путешествие на легковушке.

Керченская паромная переправа неподалеку от Крымского моста работает в штатном режиме. По данным РИА-Крым, паромы и большие десантные корабли перевозят фуры с провизией (в первую очередь речь идет о скоропортящихся грузах) и пассажиров автобусов. Также могут переправить легковые автомобили, но приоритет все-таки за грузовиками и автобусами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Как добраться в Крым на электричке

Ежедневно из Анапы в Керчь отправляется «Ласточка». Время в пути занимает 2 часа 50 минут. Из Анапы электричка стартует трижды в день: в 9:14, 12:25 и 19:33 мск. Обратно из Керчи можно уехать «Ласточками» в 06:25, 14:33 и 18:53 мск. Стоимость проезда составляет 489 рублей. Также можно добраться на проходящих поездах, однако билетом стоит озаботиться заранее.

Как добраться в Крым на автобусе

Помимо «Ласточек», из Анапы в Керчь можно было добраться на автобусе. Время поездки без ожидания на КПП занимает 2 часа 15 минут. Билет стоит от 549 до 1,2 тыс. рублей. Всего есть четыре рейса, в 07:38, 9:30, 10:10 и 15:40. Билеты нужно приобрести заранее. Сейчас движение автобусов по Крымскому мосту временно прекращено, автобусы отправляют на паромную переправу.

Кроме того, автобусы дальнего следования отправляются к черноморскому побережью из Москвы, Ростова-на-Дону, Белгорода, Воронежа и других городов. До недавнего времени маршрут пролегал через Крымский мост, однако с 18 июля автобусы чаще едут по новой скоростной трассе через Мариуполь и Джанкой.

Фото: ТАСС/Павел Колядин

Пусть из Ростова-на-Дону до Севастополя занимает в среднем 13 часов, билет на автобус стоит от 1,8 тыс. до 2,5 тыс. рублей. При выезде из Москвы путешествие обойдется в 4,7–5,7 тыс. рублей с человека. В среднем дорога занимает 28–30 часов.

Как добраться в Крым на поезде

С «большой землей» полуостров связывают много поездов, есть прямые маршруты, а есть с пересадкой. На поезде в Симферополь можно добраться из Москвы, Санкт-Петербурга, Кисловодска, Омска, Екатеринбурга, Уфы, Челябинска, Кирова и других городов.

Самый популярный — прямой поезд «Таврия». Это обозначение составов транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс», которые следуют из материковой части России в Крым — Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко