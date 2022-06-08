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Маршрут из Москвы в Крым по материку. Карта

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7 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил об открытии автомобильного сообщения между материковой частью России и полуостровом. Это стало возможным благодаря освобождению населенных пунктов ДНР, ЛНР и областей Украины.

Добраться из Москвы на южный берег Крыма на автомобиле можно будет по трассе М4 «Дон» до Ростова-на-Дону, через Таганрог, Мариуполь, Бердянск и Херсонскую область. Таким образом, расстояние от Москвы до Ялты составит 1813 км. Альтернативный план поездки — через столицы республик Донбасса — Луганск и Донецк.

«Известия» подготовили карту с маршрутом проезда из Москвы в Крым по материку.

За ходом спецоперации России по защите жителей Донбасса следите в нашей онлайн-трансляции и на телеканале «Известия».

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