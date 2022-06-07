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Шойгу объявил об открытии автомобильного сообщения с Крымом по материку

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Фото: РИА Новости/Александр Полегенько
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об открытии автомобильного сообщения между материковой частью России и Крымом.

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«Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым», — сказал Шойгу на селекторном совещании.

Ранее попасть в Крым на автомобильном транспорте можно было только по Крымскому мосту через Керченский пролив. Кроме того, глава военного ведомства заявил, что возобновлена беспрепятственная подача воды по Северо-Крымскому каналу на Крымский полуостров.

Также Шойгу рассказал о перспективах железнодорожного сообщения основной территории России с Крымом. По его словам, Минобороны и РЖД создали условия для связи страны с полуостровом, восстановив 1200 км железнодорожных участков.

Министр отметил, что уже началась доставка грузов по железной дороге в Мариуполь, Бердянск и Херсон.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. В начале марта Херсонская область, граничащая с Крымом, перешла под российский контроль.

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