Путешествие из Донецка в Крым: как работает сухопутный коридор до полуострова

После теракта на Крымском мосту 8 октября особую важность для безопасности России приобрел так называемый «крымский сухопутный коридор». Эта сеть дорог, которая идет по территории Донбасса и недавно вошедших в состав РФ Херсонской и Запорожской областей. «Известия» проехали по всему коридору — от Донецка до крымского Чонгара и увидели, как работает дорога, какие на ней есть проблемы и как идет модернизация это важнейшей транспортной артерии.

Путь на Крым

Крымский сухопутный коридор проходит через Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. Дорога идет мимо Мариуполя на Мангуш и дальше в сторону Бердянска. Далее коридор идет в обход Мелитополя, а затем на юг в сторону Чонгара.

У коридора два места старта. Первый — это контрольно-пропускной пункт «Матвеев Курган». Следующие через него автомобили проезжают Харцызк, затем Донецк и только потом уже идут в сторону Мариуполя. Второй — это контрольно-пропускной пункт «Новоазовский». Оттуда фуры почти сразу и по прямой дороге попадают в Мариуполь.

После принятия освобожденных областей в состав России на контрольных пунктах уже не функционирует таможня. Но всё равно — водители и пассажиры проходят паспортный контроль, а часть транспорта досматривается.

Путешествие из Донецка в Крым Контрольно-пропускной пункт «Матвеев Курган» Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

До недавнего времени основной поток транспорта шел через «Матвеев Курган». Грузовые автопоезда проходили через КПП днем и ночью. Зачастую водителям приходилось ждать своей очереди несколько суток, а линии из фур вытягивались на километры.

Но сейчас ситуация изменилась. Не так давно российские строители завершили ремонт участка автомобильной дороги, которая идет от КПП «Новоазовск» до Мариуполя. Поэтому основной поток грузового транспорта сейчас идет по этому маршруту. Мы проезжаем «Матвеев Курган» в районе полуночи. Обычно даже в такое время весь контрольный пункт забит грузовиками и фурами. Но сейчас пропускной пункт практически пустой.

«Ребята, будьте осторожны»

Из Донецка мы выезжаем рано утром. Российские дорожные службы уже завершают ремонт трассы между столицей народной республики и Мариуполем. Дорожное полотно не только восстановили, но и серьезно расширили. Одним из самых проблемных мест здесь был так называемый «чертов мост», который находится в районе Новотроицкого. Еще в начале СВО он был подорван и всем автомобилям приходилось проезжать под его развалинами. Сейчас мост полностью восстановлен.

Путешествие из Донецка в Крым Мост, разрушенный Вооруженными силами Украины, в районе Новотроицкого села Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Уже в районе Мангуша автомобильный трафик становится очень плотным. Нам навстречу едут десятки грузовых автомобилей и фур. Больше всего машин — из Крыма, Ростовской, Воронежской областей и Ставропольского края. Встречаются грузовики и длинномерные — из Адыгеи, Чечни, Подмосковья и даже из Томской области.

Между Запорожской и Донецкой областями расположился контрольно-пропускной пункт. На нем бойцы военной полиции ДНР проверяют документы и грузы. За несколько минут перед ним скапливаются десятки автопоездов . Мы замеряем по навигатору длину очереди — получается, что она растянулась на три километра.

Надо признать, что контрольно-пропускные пункты серьезно замедляют движение транспорта. При малейшей заминке перед ними сразу возникают очереди. Видно, что сейчас идет оптимизация КПП. Так, на участке от Бердянска до Мелитополя мы встречаем несколько уже закрытых блок-постов. Но из-за вопросов безопасности полностью избавиться от них не получается.

Путешествие из Донецка в Крым Фото: РИА Новости

— Ребята, будьте осторожны. Бывает, что украинские диверсанты шарятся по «зеленке», — говорит нам мобилизованный военнослужащий из Донецка. Именно донецкие и луганские «мобики» несут службу на блок-постах. На более ответственных участках стоят бойцы Росгвардии, а на въездах в города — сотрудники недавно сформированных управлений МВД по Запорожской и Херсонской областям.

Застрявшие в вечности

Сухопутный коридор в Крым идет по территории бывших украинских Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. И первое, что удивляет при попадании на эту дорогу, — это то, что она абсолютно такая же, какой она была девять лет назад.

Ничуть не изменились ларьки и рыночки вдоль трассы, родом из 90-х, которые смотрелись как анахронизм уже в нулевые. По всей части трассы, проходящей через Запорожскую область, небольшие старые заправки, облицованные сверху профнастилом. На одном из перекрестков — большой мотель, который стоял в виде долгостроя десятилетиями и так и не был закончен.

Такая инфраструктура не может полноценно обслуживать возросший грузовой автомобильный трафик, который идет по «крымскому коридору». Количество заправочных станций, а также их оборудование явно недостаточно, чтобы обеспечить полноценную заправку.

Не хватает и специальных мест отдыха с паркингами. Мы насчитали несколько площадок, которые уже были построены «с нуля» российскими строителями. Но даже на них водителям приходится парковаться максимально плотно. И до комфорта зон отдыха на трассе М-4 «Дон» или М-11 «Нева» — пока далеко.

Путешествие из Донецка в Крым Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Самый новый участок находится между Бердянском и Мелитополем. Примечательно, что на этом направлении российские дорожные строители даже развернули мобильный завод по производству строительных материалов. Самая же плохая ситуация — между Чонгаром и Мелитополем. По какой-то причине российские специалисты обновили там всего несколько участков трассы.

Главная проблема, которая серьезно затрудняет ремонт дорог — это разница между ГОСТами Украины и России. Украинские дороги фактически строятся по нормативам, утвержденным еще в Советском Союзе. Понятно, что за 30 лет эти требования серьезно устарели. По сравнению с новыми российским стандартами, украинские дороги гораздо уже и на них практически нет обочин.

Поэтому контраст с местами, где поработали дорожные строители из РФ, просто потрясающий. Российские дороги в полтора раза шире, гораздо безопаснее и ровнее. Во многих местах украинскую дорогу просто не возможно привести к нашим стандартам, ее приходится раскапывать до основания и буквально строить заново.

Путешествие из Донецка в Крым Ремонт участка автомобильной дороги Мелитополь–Бердянск Фото: РИА Новости

Зато вдоль дорог стоят ветряные электростанции, построенные Киевом на гранты по зеленой энергетике ЕС. А на обочинах еще не отремонтированных участков, представляющих собой одну сплошную яму, стоит несколько новых знаков с предупреждениями о штрафах за загрязнение окружающей среды. На этом «европейская цивилизация» в понимании украинских властей заканчивается.

Российские дорожные службы обновляют также остановки и даже места для пассажиров. Так, на обновленных пешеходных переходах установлено автономное освещение с солнечным и ветровым питанием.

Достаточно специфична ситуация на дорогах «коридора». Значительная часть машин с украинскими номерами — это старые модели, которые зачастую тяжело встретить на дорогах РФ. К примеру, одни из самых массовых моделей на дорогах Запорожья и Херсона — выпущенные еще в Советском Союзе «восьмерки» и «девятки». По трассам они едут медленно и серьезно снижают скорость потока.