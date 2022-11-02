Нуждаются в представлении: почему новые регионы не направили сенаторов в Совфед

Руководство новых регионов пока не представило в Совет Федерации своих сенаторов. Об этом «Известиям» заявили представители власти присоединившихся к РФ территорий . При этом в ЛНР с кандидатами уже определились, но местное руководство не обозначило период их утверждения. В Совфеде рассчитывают на пополнение палаты регионов до конца года. Вице-спикер СФ Константин Косачев рассказал «Известиям», что для работы представителей от четырех субъектов в парламенте уже всё готово . Однако, по мнению опрошенных политиков, местные власти не торопятся с назначением сенаторов из-за сложностей в обсуждении кандидатур, а также в связи с военными действиями на территориях.

Поднять флаги

Традиционному заседанию верхней палаты парламента предшествовало торжественное событие: 2 ноября в фойе Совета Федерации на Большой Дмитровке прошла церемония установки флагов новых субъектов России — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Посмотреть на событие собралось не менее ста человек, среди которых сенаторы, журналисты и гости пленарки. Солдаты роты почетного караула установили знамена в галерею флагов, которая теперь состоит из 89 официальных символов регионов.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко на церемонии назвала символичным ее проведение в преддверии Дня народного единства , который объединяет жителей многонациональной страны. По ее словам, воссоединение Донбасса, Запорожья и Херсонщины с Россией «на века войдет в летопись истории отечества, как очень важное, радостное и долгожданное событие». При этом спикер призвала коллег оказать полное содействие новым регионам .

« Работы много , и к ней нужно отнестись максимально внимательно, ответственно и неформально. И принимать ее не как дополнительную служебную нагрузку, а как выполнение нашего морального долга . Это касается и законодательной деятельности, и интеграции в правовую систему, и гуманитарной помощи людям», — сказала она.

Нуждаются в представлении Председатель Совфеда Валентина Матвиенко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Однако за установкой флагов новых российских регионов не менее важное событие — объявление сенаторов — не последовало . Хотя ранее парламентарии и местные власти в разговоре с «Известиями» предполагали, что имена представителей новых субъектов станут известны еще 19 октября во время пленарного заседания СФ.

Справка «Известий» Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ 5 октября после подписания Владимиром Путиным четырех федеральных конституционных законов об их принятии, а также после ратификации международных договоров. Врио глав регионов, которые должны определить сенаторов, были назначены 30 сентября: врио главы ДНР остался Денис Пушилин, ЛНР — Леонид Пасечник, врио губернатора Запорожской области — Евгений Балицкий, Херсонской области — Владимир Сальдо.

Сенаторы в пути

По закону о формировании Совфеда от каждого российского субъекта в палату должно войти по два сенатора : от законодательного и исполнительного органов власти. Глава региона подписывает указ о наделении своего представителя сенаторскими полномочиями. Свою кандидатуру также определяет и местный парламент. Затем на одном из пленарных заседаний спикер Совфеда вручает представителю от регионов удостоверение и нагрудный знак сенатора РФ.

Нуждаются в представлении Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Однако в отношении новых регионов сделают небольшую корректировку: если от республик будет представлено, как и положено, по два сенатора, то от областей пока по одному . Как пояснил в разговоре с «Известиями» вице-спикер Совфеда Константин Косачев, в Запорожской и Херсонской областях еще не сформированы органы законодательной власти, поэтому представители от местных парламентов будут назначены позже. Таким образом, Совет Федерации ожидает прибытие шести сенаторов в ближайшее время .

— По моей информации, никто не собирается с этим процессом затягивать. Это произойдет совершенно точно в ближайшее время. Мы здесь, в Совете Федерации, к этому готовы : с юридической стороны, с практической стороны организации работы новых сенаторов уже сделано всё. Они могут приступать к своей работе в любой момент, когда будут приняты соответствующие решения, — сказал Константин Косачев.

Впрочем, по словам вице-спикера, информация о новых представителях регионов пока в Совфед не поступала. Как пояснил «Известиям» источник в администрации одной из новых территорий, кандидатуры сенаторов в верхнюю палату действительно не представлены.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, прошедшая аналогичную процедуру, также сказала, что парламентарии от новых субъектов присоединятся к работе «в ближайшее время» . Представитель от ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что о сроках представления регионами своих кандидатур пока говорить нельзя, однако в Луганской Народной Республике с ними уже определились.

Нуждаются в представлении Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

При этом глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, комментируя «Известиям» длительность ожидания кандидатур, сказал, что сроков наделения полномочиями сенатора для новых регионов нет . Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков, назначенный на пост крымским парламентом, предположил, что такая «неспешность» с назначением, скорее всего, связана с обсуждением кандидатур внутри самих регионов. Кроме того, нельзя не учитывать и проходящие на территории военные действия , добавил политик.

— Всё идет с учетом той ситуации, которая есть на сегодняшний день: нет торможения и нет спешки. Это же связано не только с тем правом, которое получили регионы по назначению сенатора. Существует определенная напряженность с восстановлением этих республик, с решением проблем внутри областей , — сказал он «Известиям».

По его словам, новые сенаторы уже могут прибыть в Москву «через две недели, через месяц, но во всяком случае до Нового года». Однако, как предположил в разговоре с «Известиями» собеседник в верхней палате, такое «торможение» может быть связано и с военным положением, которое введено в четырех регионах.