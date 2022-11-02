Нуждаются в представлении: почему новые регионы не направили сенаторов в Совфед
Руководство новых регионов пока не представило в Совет Федерации своих сенаторов. Об этом «Известиям» заявили представители власти присоединившихся к РФ территорий. При этом в ЛНР с кандидатами уже определились, но местное руководство не обозначило период их утверждения. В Совфеде рассчитывают на пополнение палаты регионов до конца года. Вице-спикер СФ Константин Косачев рассказал «Известиям», что для работы представителей от четырех субъектов в парламенте уже всё готово. Однако, по мнению опрошенных политиков, местные власти не торопятся с назначением сенаторов из-за сложностей в обсуждении кандидатур, а также в связи с военными действиями на территориях.
Поднять флаги
Традиционному заседанию верхней палаты парламента предшествовало торжественное событие: 2 ноября в фойе Совета Федерации на Большой Дмитровке прошла церемония установки флагов новых субъектов России — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Посмотреть на событие собралось не менее ста человек, среди которых сенаторы, журналисты и гости пленарки. Солдаты роты почетного караула установили знамена в галерею флагов, которая теперь состоит из 89 официальных символов регионов.
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко на церемонии назвала символичным ее проведение в преддверии Дня народного единства, который объединяет жителей многонациональной страны. По ее словам, воссоединение Донбасса, Запорожья и Херсонщины с Россией «на века войдет в летопись истории отечества, как очень важное, радостное и долгожданное событие». При этом спикер призвала коллег оказать полное содействие новым регионам.
«Работы много, и к ней нужно отнестись максимально внимательно, ответственно и неформально. И принимать ее не как дополнительную служебную нагрузку, а как выполнение нашего морального долга. Это касается и законодательной деятельности, и интеграции в правовую систему, и гуманитарной помощи людям», — сказала она.
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко
Однако за установкой флагов новых российских регионов не менее важное событие — объявление сенаторов — не последовало. Хотя ранее парламентарии и местные власти в разговоре с «Известиями» предполагали, что имена представителей новых субъектов станут известны еще 19 октября во время пленарного заседания СФ.
Сенаторы в пути
По закону о формировании Совфеда от каждого российского субъекта в палату должно войти по два сенатора: от законодательного и исполнительного органов власти. Глава региона подписывает указ о наделении своего представителя сенаторскими полномочиями. Свою кандидатуру также определяет и местный парламент. Затем на одном из пленарных заседаний спикер Совфеда вручает представителю от регионов удостоверение и нагрудный знак сенатора РФ.
Однако в отношении новых регионов сделают небольшую корректировку: если от республик будет представлено, как и положено, по два сенатора, то от областей пока по одному. Как пояснил в разговоре с «Известиями» вице-спикер Совфеда Константин Косачев, в Запорожской и Херсонской областях еще не сформированы органы законодательной власти, поэтому представители от местных парламентов будут назначены позже. Таким образом, Совет Федерации ожидает прибытие шести сенаторов в ближайшее время.
— По моей информации, никто не собирается с этим процессом затягивать. Это произойдет совершенно точно в ближайшее время. Мы здесь, в Совете Федерации, к этому готовы: с юридической стороны, с практической стороны организации работы новых сенаторов уже сделано всё. Они могут приступать к своей работе в любой момент, когда будут приняты соответствующие решения, — сказал Константин Косачев.
Впрочем, по словам вице-спикера, информация о новых представителях регионов пока в Совфед не поступала. Как пояснил «Известиям» источник в администрации одной из новых территорий, кандидатуры сенаторов в верхнюю палату действительно не представлены.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, прошедшая аналогичную процедуру, также сказала, что парламентарии от новых субъектов присоединятся к работе «в ближайшее время». Представитель от ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что о сроках представления регионами своих кандидатур пока говорить нельзя, однако в Луганской Народной Республике с ними уже определились.
При этом глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, комментируя «Известиям» длительность ожидания кандидатур, сказал, что сроков наделения полномочиями сенатора для новых регионов нет. Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков, назначенный на пост крымским парламентом, предположил, что такая «неспешность» с назначением, скорее всего, связана с обсуждением кандидатур внутри самих регионов. Кроме того, нельзя не учитывать и проходящие на территории военные действия, добавил политик.
— Всё идет с учетом той ситуации, которая есть на сегодняшний день: нет торможения и нет спешки. Это же связано не только с тем правом, которое получили регионы по назначению сенатора. Существует определенная напряженность с восстановлением этих республик, с решением проблем внутри областей, — сказал он «Известиям».
По его словам, новые сенаторы уже могут прибыть в Москву «через две недели, через месяц, но во всяком случае до Нового года». Однако, как предположил в разговоре с «Известиями» собеседник в верхней палате, такое «торможение» может быть связано и с военным положением, которое введено в четырех регионах.