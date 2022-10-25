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Принять и отпустить: в ГД предложили амнистировать жителей новых территорий

Кого это может коснуться и какие составы преступлений новая инициатива не затронет
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Действие российского Уголовного кодекса распространят на новые территории страны: ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. При этом их жители получат амнистию, если в российском законодательстве не будет оснований для наказания. Это, к примеру, коснется людей, осужденных по украинским статьям за сотрудничество с Россией. Как выяснили «Известия», в ближайшее время группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесет в Госдуму соответствующий законопроект. Они подчеркивают: амнистия не будет распространяться на осужденных за тяжкие преступления. В «Единой России» сообщили, что сейчас законодательства РФ и присоединившихся территорий синхронизируются.

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Подпадут под амнистию

К внесению в Госдуму подготовлен законопроект «О применении положений Уголовного кодекса РФ и Уголовно-процессуального кодекса РФ на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей» (документ имеется в распоряжении «Известий»). Новыми нормами фракция ЛДПР предлагает установить на вошедших в состав России территориях единое с ней правовое пространство.

«Проектом закона устанавливается, что преступность и наказуемость деяний, совершенных на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей до 30 сентября 2022 года, а также иные уголовно-правовые последствия этих деяний определяются в соответствии с нормами уголовного законодательства РФ», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, при квалификации преступления и назначении уголовной ответственности вводится запрет на более тяжкое наказание по российскому УК.

Принять и отпустить
тюрьма
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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«В случае, если деяние по уголовному законодательству РФ не является преступлением, а также при отсутствии оснований принимается решение об отказе в возбуждении уголовного дела в соответствии со статьей 148 УПК РФ», — отмечается в документе.

Кроме того, для осужденных вводится право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела, которое не было предусмотрено в украинском УПК.

— Этот законопроект, по сути, вводит амнистию для тех, кто осужден или проходил по уголовным делам в соответствии с УК Украины, которые в РФ не имеют уголовных составов. Например, за получение российского паспорта или осужденные по статьям за сотрудничество РФ. Также будут пересмотрены сроки отбывания наказания в соответствии с УК РФ, — пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта депутат Госдумы Сергей Леонов.

По его словам, при этом речь не идет об амнистии за тяжкие преступления, например за убийство или изнасилование. Парламентарий уточнил, что аналогичный закон Госдума приняла для Крыма, когда он вошел в состав России.

Принять и отпустить
тюрьма
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

«Известия» направили запрос в Минюст с предложением оценить перспективы поддержки законопроекта.

Системная задача

Сейчас ведется очень внимательная работа над синхронизацией законодательства присоединенных территорий с российским, отметил в беседе «Известиями» зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

— Такую задачу поставил председатель Госдумы Вячеслав Володин, — пояснил он.

Справка «Известий»

Документы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Владимир Путин подписал 30 сентября. Главным отличием пока еще действующего уголовного законодательства новых территорий остается разрешение на смертную казнь за особо тяжкие преступления. Как ранее сообщали в Госдуме, теперь она будет заменена на пожизненный срок.

По его словам, когда законопроект будет внесен в Госдуму, партия его внимательно изучит и даст свою оценку.

Принять и отпустить
тюрьма
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов, напротив, считает, что разработкой единых с новыми территориями норм должно заниматься правительство, а не депутаты Госдумы.

— Это какой-то мелкий вопрос. Пусть правительство этим занимается. Более важным сейчас для нас является принятие федерального бюджета на 2023 год, который надо поправить, так как он ориентирован на мирное время. Как нам изменить денежные потоки? Вот это надо обсуждать, — сказал «Известиям» парламентарий.

В КПРФ воздержались от комментариев, поскольку с текстом законопроекта пока не знакомы.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев считает законопроект правильным, но немного запоздалым.

Принять и отпустить
тюрьма
Фото: РИА Новости
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— Во-первых, российское законодательство и так пришло на новые территории после их включения в состав РФ. Что касается заключенных по украинским законам, то их нахождение в местах лишения свободы теперь на территории России незаконно. Они не нарушали закон в РФ. Но выпускать всех преступников было бы опасно и опрометчиво. Вот этот вопрос надо срочно урегулировать. К тому же, конечно, многие приговоры могут и должны быть оспорены. По всей видимости, для этого должна быть создана специальная комиссия, которая должна внимательно изучить все уголовные дела и отпустить людей, не представляющих опасность для общества, — пояснил он «Известиям».

Политолог Дмитрий Фетисов назвал новые нормы логичными и политически важными, поэтому, по его оценкам, законопроект вскоре будет принят.

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