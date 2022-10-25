Принять и отпустить: в ГД предложили амнистировать жителей новых территорий

Действие российского Уголовного кодекса распространят на новые территории страны : ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. При этом их жители получат амнистию, если в российском законодательстве не будет оснований для наказания . Это, к примеру, коснется людей, осужденных по украинским статьям за сотрудничество с Россией . Как выяснили «Известия», в ближайшее время группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесет в Госдуму соответствующий законопроект. Они подчеркивают: амнистия не будет распространяться на осужденных за тяжкие преступления . В «Единой России» сообщили, что сейчас законодательства РФ и присоединившихся территорий синхронизируются.

Подпадут под амнистию

К внесению в Госдуму подготовлен законопроект «О применении положений Уголовного кодекса РФ и Уголовно-процессуального кодекса РФ на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей» (документ имеется в распоряжении «Известий»). Новыми нормами фракция ЛДПР предлагает установить на вошедших в состав России территориях единое с ней правовое пространство .

«Проектом закона устанавливается, что преступность и наказуемость деяний, совершенных на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей до 30 сентября 2022 года , а также иные уголовно-правовые последствия этих деяний определяются в соответствии с нормами уголовного законодательства РФ », — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, при квалификации преступления и назначении уголовной ответственности вводится запрет на более тяжкое наказание по российскому УК.

Принять и отпустить Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

« В случае, если деяние по уголовному законодательству РФ не является преступлением, а также при отсутствии оснований принимается решение об отказе в возбуждении уголовного дела в соответствии со статьей 148 УПК РФ », — отмечается в документе.

Кроме того, для осужденных вводится право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела, которое не было предусмотрено в украинском УПК.

— Этот законопроект, по сути, вводит амнистию для тех, кто осужден или проходил по уголовным делам в соответствии с УК Украины, которые в РФ не имеют уголовных составов. Например, за получение российского паспорта или осужденные по статьям за сотрудничество РФ. Также будут пересмотрены сроки отбывания наказания в соответствии с УК РФ , — пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта депутат Госдумы Сергей Леонов.

По его словам, при этом речь не идет об амнистии за тяжкие преступления, например за убийство или изнасилование . Парламентарий уточнил, что аналогичный закон Госдума приняла для Крыма, когда он вошел в состав России.

Принять и отпустить Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

«Известия» направили запрос в Минюст с предложением оценить перспективы поддержки законопроекта.

Системная задача

Сейчас ведется очень внимательная работа над синхронизацией законодательства присоединенных территорий с российским , отметил в беседе «Известиями» зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

— Такую задачу поставил председатель Госдумы Вячеслав Володин, — пояснил он.

Справка «Известий» Документы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Владимир Путин подписал 30 сентября. Главным отличием пока еще действующего уголовного законодательства новых территорий остается разрешение на смертную казнь за особо тяжкие преступления. Как ранее сообщали в Госдуме, теперь она будет заменена на пожизненный срок.

По его словам, когда законопроект будет внесен в Госдуму, партия его внимательно изучит и даст свою оценку.

Принять и отпустить Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов, напротив, считает, что разработкой единых с новыми территориями норм должно заниматься правительство , а не депутаты Госдумы.

— Это какой-то мелкий вопрос. Пусть правительство этим занимается. Более важным сейчас для нас является принятие федерального бюджета на 2023 год , который надо поправить, так как он ориентирован на мирное время. Как нам изменить денежные потоки? Вот это надо обсуждать, — сказал «Известиям» парламентарий.

В КПРФ воздержались от комментариев, поскольку с текстом законопроекта пока не знакомы.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев считает законопроект правильным, но немного запоздалым.

Принять и отпустить Фото: РИА Новости

— Во-первых, российское законодательство и так пришло на новые территории после их включения в состав РФ. Что касается заключенных по украинским законам, то их нахождение в местах лишения свободы теперь на территории России незаконно. Они не нарушали закон в РФ. Но выпускать всех преступников было бы опасно и опрометчиво . Вот этот вопрос надо срочно урегулировать. К тому же, конечно, многие приговоры могут и должны быть оспорены. По всей видимости, для этого должна быть создана специальная комиссия, которая должна внимательно изучить все уголовные дела и отпустить людей, не представляющих опасность для общества , — пояснил он «Известиям».

Политолог Дмитрий Фетисов назвал новые нормы логичными и политически важными, поэтому, по его оценкам, законопроект вскоре будет принят.