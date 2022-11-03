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Расчетный подсчет: новые территории потребуют 900 млрд наличных рублей

Отразится ли эмиссия этих денег на инфляции
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Новые территории для организации расчетов на них потребуют 900 млрд наличных рублей. Такую цифру «Известиям» назвали в Ассоциации банков России. По словам ее вице-президента Алексея Войлукова, средства могут туда доставить в течение нескольких месяцев. В Промсвязьбанке, который уже работает в новых субъектах, рассказали, что по мере необходимости оперативно подкрепляют сеть наличными средствами. Деньги для использования на присоединившихся к РФ территориях могут быть напечатаны, допустили опрошенные эксперты. Однако, по их мнению, поскольку средства предназначены для новых граждан России и будут распределены между ними, значимого вклада в инфляцию такая эмиссия не внесет.

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Для финансового обеспечения новых регионов России потребуется 0,9 трлн рублей. Такой оценкой с «Известиями» поделился вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. Он пояснил, что в начале 2022 года в РФ проживало 145,5 млн человек. Тогда сумма наличных денег в обращении составляла порядка 14 трлн рублей — в это число входят банкноты на руках у населения, деньги в кассах финансовых организаций, у предприятий и магазинов, уточнил Алексей Войлуков. Таким образом, в среднем — прямо или косвенно — на одного человека приходится порядка 100 тыс. наличных рублей.

Если учитывать, что численность населения присоединенных территорий — около 6 млн человек, то спрос на наличные составит примерно 500–600 млрд рублей. Однако пока в этих регионах слабо развита платежная инфраструктура, мало банкоматов и терминалов для безналичной оплаты. Поэтому наличных там потребуется больше примерно в полтора раза — порядка 0,9 трлн рублей, — разъяснил вице-президент АБР.

Расчетный счет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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По его словам, эти деньги нужно направить на новые территории для организации там расчетов. Средства могут доставить в течение нескольких месяцев, предположил Алексей Войлуков.

Технически эти купюры, скорее всего, уже были эмитированы — обычно в хранилищах есть достаточно большие объемы денежных запасов, рассказал вице-президент АБР. Однако, как он полагает, с бухгалтерской точки зрения это новые деньги — они выпущены в обращение специально под нужды новых регионов. Впрочем, на инфляции такая эмиссия вряд ли серьезно отразится, поскольку наличные предназначены непосредственно для новых граждан РФ, считает Алексей Войлуков.

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В Промсвязьбанке, который уже открыл в новых субъектах 170 отделений, «Известиям» заявили, что недостатка в наличной ликвидности нет. При необходимости банк оперативно подкрепляет сеть «живыми» деньгами. В кредитной организации добавили: среди услуг, которые доступны физическим и юридическим лицам в офисах ПСБ, — открытие текущих, накопительных счетов и депозитов, оформление банковских карт «Мир», проведение оплаты услуг поставщиков.

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Оценить спрос

По данным Банка России на 1 октября 2022 года, с которыми ознакомились «Известия», общая сумма наличных денег в обращении составляла 15,2 трлн рублей. Этот показатель постепенно растет из года в год. В 2022-м всплески спроса на «живые» деньги наблюдались дважды: в феврале (до 15,8 трлн) и сентябре (до 15,2 трлн), писали ранее «Известия». Как сообщали тогда в ЦБ, россияне склонны увеличивать спрос на наличные в период экономической неопределенности.

Сейчас происходит поэтапное включение новых территорий в структуру денежно-кредитного обращения России, отметил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. По его мнению, в этих условиях говорить о необходимости печатать 0,9 трлн рублей в моменте не приходится.

Расчетный счет
Банкноты паспорт ДНР

Клиент в мобильном офисе Центробанка ДНР в Мариуполе

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

К тому же, напомнил эксперт, до 31 декабря 2022 года в новых регионах при расчетах в наличной и безналичной формах будет допускаться обращение украинской гривны. В начале октября об этом заявлял глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он уточнил, что в целом после присоединения новых территорий денежной единицей на них будет рубль.

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Идет достаточно быстрое развитие безналичных платежей, уже есть возможность снятия наличных с карт «Мир», постепенно банки развивают кредитование в новых республиках. Спрос на наличные будет компенсироваться развитием безналичных способов оплаты. Существенного влияния на инфляцию этот процесс не окажет, — полагает Ярослав Кабаков.

Деньги для финансовой деятельности на новых территориях, по всей видимости, будут эмитированы, поскольку изымать их из оборота нет смысла, предположил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. При этом, по его словам, крайне важно корректно оценить спрос на наличные в новых регионах с учетом того, как предприятия, точки торговли и услуг там функционируют. Кроме того, до сих пор неизвестны точные границы, численность населения на этих территориях с учетом эвакуированных граждан, их занятость и доход.

Если в новые регионы поступит разумное количество рублей, на инфляции этот процесс ни в коей мере не отразится, подчеркнул Георгий Остапкович. Он напомнил, что, помимо эмиссии, у ЦБ есть функция изъятия денег в случае, если регулятор поймет, что в регионе есть излишек наличности.

По мнению эксперта, 900 млрд рублей — завышенная оценка потребности новых территорий. Он пояснил, что в этих субъектах так или иначе работают безналичные платежи, поэтому денег для оборота потребуется значительно меньше.

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