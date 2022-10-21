СЭЗ компромиссов: в новых регионах могут появиться специальные экономические зоны
В Госдуме сформируют законопроект, который легализует на новых территориях специальную экономическую зону со льготным налоговым режимом. Об этом 20 октября заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече депутатов с бизнесом — парламентарии и предприниматели обсуждали перспективы развития четырех новых присоединенных регионов. Для компаний, которые решат развиваться в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, будут предусмотрены механизмы компенсации. Уже сейчас предприниматели могут взять во внешнее управление крупнейшие предприятия этих регионов.
Поля деятельности
Речь идет о создании специальной экономической зоны (СЭЗ), которая позволит бизнесу развиваться в условиях налоговых, таможенных и других льгот. Более того, предпринимателям будут доступны механизмы компенсации, если они попадут под санкции. Об этом Леонид Слуцкий рассказал на совещании с бизнесом, где обсуждались перспективы присоединенных территорий.
— Наша конечная цель — организовать все процессы так, чтобы люди жили по-человечески, — добавил председатель ЛДПР.
Помимо Госдумы вопросом развития регионов также занимается правительство — уже готовится отдельная государственная программа, заметил Леонид Слуцкий. «Известия» направили запрос в пресс-службу кабмина.
— В начале октября президент подписал законы о присоединении к России новых территорий, по сути, открыта новая глава в российской истории, — напомнил лидер ЛДПР. — Мы приросли колоссальной территорией — более 100 тыс. кв. км, нас стало на 7 млн больше. Это огромное поле для развития. По оценкам Минэкономразвития, присоединение новых регионов позволит обеспечить прирост ключевых российских показателей: по металлургии — на 20%, по углю — на 6%, по производству зерновых — более чем на 10%.
Зампред партии Алексей Диденко добавил: на новых территориях планируют сделать исключительные меры поддержки — вплоть до отмены налогов, отрицательных кредитов — под минус проценты (заемщики получают средства от банка в долг, но не вносят за это проценты, наоборот — банк доплачивает должникам за то, что те пользуются деньгами. — Ред.). Плюс к этому, масштабируют специальную экономическую зону, преференции получат и прибрежные земли.
— Новые регионы разрушены после военных действий, и необходимы беспрецедентные меры экономической поддержки. Совершенно точно, что фискальная система будет ослаблена, например, могут полностью обнулить налоги. Возможно, останутся локальные сборы на благоустройство или на минимальные потребности городов. Плюс к этому, сейчас правительство готовит конкретные инструменты поддержки, единые для всех четырех регионов, — заверил он.
В четыре смены
В ЛДПР добавили, что новые регионы постараются сделать максимально привлекательными с экономической точки зрения, чтобы бизнес стремился прийти туда. Для этого власти готовы создавать специальные условия, подчеркнул парламентарий Владимир Кошелев. Уже сейчас ведомства готовы предоставить крупнейшие промышленные объекты во внешнее управление, отметил депутат Андрей Луговой. Важно возобновить их работу и защитить объекты от разрушения. Для развития можно получить, например, предприятия химической и железнодорожной промышленности.
— Нам необходимо восстанавливать экономику, сейчас к этому есть все предпосылки, — добавил первый зампред правительства Луганской Народной Республики Владислав Кузнецов.
Он подчеркнул, что регион готов к тому, чтобы двигаться в РФ: «У нас есть угольная промышленность, металлургия, мы сильно приросли в сельскохозяйственных территориях». Например, ЛНР уже готова перешагнуть внутренний спрос с тем, чтобы экспортировать в РФ зернобобовые и масляничные культуры.
В «Опоре России» отметили, что развитие в новых регионах постепенно начинается. К примеру, деловая организация уже создает на этих территориях свое отделение. Офисы открывает и Промсвязьбанк, заметил его представитель.
Исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко отметил, что у компании уже есть опыт восстановления разрушенных территорий. Например, сейчас госкорпорация перенастроила себя на увеличение производства техники для армии. Он заметил, что это только «первое приближение».
— Мы сосредоточены на работе в три-четыре смены для того, чтобы разогнать кооперацию — облегчить задачи нашим войскам, — добавил Олег Евтушенко.
В регионе важно не только восстановить территории после разрушительных действий, например, организовать ремонтные работы, создать рабочие места на промышленных предприятиях, но и наладить обучение детей, подчеркнул Леонид Слуцкий. Для этого в регионы необходимо направлять учителей и учителей-психологов, добавил он.