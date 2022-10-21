СЭЗ компромиссов: в новых регионах могут появиться специальные экономические зоны

В Госдуме сформируют законопроект, который легализует на новых территориях специальную экономическую зону со льготным налоговым режимом. Об этом 20 октября заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече депутатов с бизнесом — парламентарии и предприниматели обсуждали перспективы развития четырех новых присоединенных регионов. Для компаний, которые решат развиваться в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, будут предусмотрены механизмы компенсации. Уже сейчас предприниматели могут взять во внешнее управление крупнейшие предприятия этих регионов.

Поля деятельности

Речь идет о создании специальной экономической зоны (СЭЗ), которая позволит бизнесу развиваться в условиях налоговых, таможенных и других льгот. Более того, предпринимателям будут доступны механизмы компенсации, если они попадут под санкции. Об этом Леонид Слуцкий рассказал на совещании с бизнесом, где обсуждались перспективы присоединенных территорий.

— Наша конечная цель — организовать все процессы так, чтобы люди жили по-человечески, — добавил председатель ЛДПР.

Помимо Госдумы вопросом развития регионов также занимается правительство — уже готовится отдельная государственная программа , заметил Леонид Слуцкий. «Известия» направили запрос в пресс-службу кабмина.

— В начале октября президент подписал законы о присоединении к России новых территорий, по сути, открыта новая глава в российской истории, — напомнил лидер ЛДПР. — Мы приросли колоссальной территорией — более 100 тыс. кв. км, нас стало на 7 млн больше. Это огромное поле для развития. По оценкам Минэкономразвития, присоединение новых регионов позволит обеспечить прирост ключевых российских показателей: по металлургии — на 20%, по углю — на 6%, по производству зерновых — более чем на 10%.

СЭЗ компромиссов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Зампред партии Алексей Диденко добавил: на новых территориях планируют сделать исключительные меры поддержки — вплоть до отмены налогов, отрицательных кредитов — под минус процент ы (заемщики получают средства от банка в долг, но не вносят за это проценты, наоборот — банк доплачивает должникам за то, что те пользуются деньгами. — Ред.). Плюс к этому, масштабируют специальную экономическую зону, преференции получат и прибрежные земли.

— Новые регионы разрушены после военных действий, и необходимы беспрецедентные меры экономической поддержки. Совершенно точно, что фискальная система будет ослаблена, например, могут полностью обнулить налоги. Возможно, останутся локальные сборы на благоустройство или на минимальные потребности городов. Плюс к этому, сейчас правительство готовит конкретные инструменты поддержки, единые для всех четырех регионов , — заверил он.

В четыре смены

В ЛДПР добавили, что новые регионы постараются сделать максимально привлекательными с экономической точки зрения, чтобы бизнес стремился прийти туда. Для этого власти готовы создавать специальные условия, подчеркнул парламентарий Владимир Кошелев. Уже сейчас ведомства готовы предоставить крупнейшие промышленные объекты во внешнее управление , отметил депутат Андрей Луговой. Важно возобновить их работу и защитить объекты от разрушения. Для развития можно получить, например, предприятия химической и железнодорожной промышленности.

СЭЗ компромиссов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Нам необходимо восстанавливать экономику, сейчас к этому есть все предпосылки, — добавил первый зампред правительства Луганской Народной Республики Владислав Кузнецов.

Он подчеркнул, что регион готов к тому, чтобы двигаться в РФ: «У нас есть угольная промышленность, металлургия, мы сильно приросли в сельскохозяйственных территориях». Например, ЛНР уже готова перешагнуть внутренний спрос с тем, чтобы экспортировать в РФ зернобобовые и масляничные культуры.

В «Опоре России» отметили, что развитие в новых регионах постепенно начинается. К примеру, деловая организация уже создает на этих территориях свое отделение. Офисы открывает и Промсвязьбанк, заметил его представитель.

Исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко отметил, что у компании уже есть опыт восстановления разрушенных территорий. Например, сейчас госкорпорация перенастроила себя на увеличение производства техники для армии. Он заметил, что это только «первое приближение».

— Мы сосредоточены на работе в три-четыре смены для того, чтобы разогнать кооперацию — облегчить задачи нашим войскам , — добавил Олег Евтушенко.

СЭЗ компромиссов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В регионе важно не только восстановить территории после разрушительных действий, например, организовать ремонтные работы, создать рабочие места на промышленных предприятиях, но и наладить обучение детей, подчеркнул Леонид Слуцкий. Для этого в регионы необходимо направлять учителей и учителей-психологов, добавил он.