Вопрос доверия: как защитить свой бизнес в случае мобилизации

По закону военнослужащие не могут заниматься бизнесом. Однако запрет не касается доверенных лиц, поэтому учредителям компаний и индивидуальным предпринимателям в случае мобилизации лучше перепоручить ведение дел и уплату налогов на время их участия в СВО. Чтобы компания оставалась на плаву в период отсутствия учредителя, эксперты рекомендуют пользоваться страховками. Как сообщили в Минэке, уже в ближайшее время будут обнародованы новые меры для поддержки ИП в условиях частичной мобилизации. Подробности — в материале «Известий».

Что делать ИП, если его мобилизовали

Несмотря на существующий запрет на ведение предпринимательской деятельности для военнослужащих, в случае мобилизации граждане не обязаны закрывать ИП, разъясняет управляющий партнер юридической компании «Цибизова и партнеры» Екатерина Цибизова.

— Мобилизованные граждане не могут одновременно находиться в статусе индивидуального предпринимателя, — уточняет член Ассоциации юристов России Ольга Турунина. — При этом автоматически статус индивидуального предпринимателя не прекращается и не приостанавливается.

На данный момент в России в качестве индивидуальных предпринимателей зарегистрировано более 3,5 млн человек. ИП обеспечивают более 2,7 млн рабочих мест. Недавно внесенный в Госдуму законопроект предполагает введение особого статуса для ИП при призыве на военную службу.

— Но уже сейчас можно передать имущество ИП в доверительное управление по ст. 1012 ГК, если у ИП нет сотрудников, — разъясняет Цибизова. — При этом передать в доверительное управление можно предприятия и другие имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, исключительные права и другое имущество. Деньги передать в доверительное управление нельзя. Также можно закрыть ИП. Такой вариант оптимален, если перед контрагентами нет неисполненных обязательств. Можно приостановить деятельность без прекращения статуса.

Вопрос доверия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По мнению представителя Федеральной палаты адвокатов Тимура Харди, лучший вариант в такой ситуации — доверить ИП надежному человеку, чтобы не терять клиентуру.

Справка «Известий» Доверенность на ведение текущей деятельности можно оформить не только у нотариуса, но и непосредственно у командира воинской части.

В пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП) заверили, что практически все действия от имени ИП или учредителя компании может совершить другое лицо по нотариально удостоверенной доверенности. Например, при необходимости принять решения, требуемые для деятельности и ее прекращения, в том числе о смене руководителя, изменении устава и ликвидации. «Представитель ИП по доверенности сможет сдавать отчетность, платить налоги и сборы, заключать и расторгать контракты, получать и переводить денежные средства и т.д.», — подчеркнули в ФНП.

— Доверенность от мобилизованного ИП очень важна для сдачи отчетности в ФНС, — указывает уполномоченный по защите прав предпринимателей Чувашской Республики Александр Рыбаков.

Оптимальным вариантом сохранения бизнеса в период прохождения службы может стать регистрации ООО или ИП близким родственником, отмечает юрист Антон Лабазнов.

Каникулы и отсрочки

Правительство уже утвердило план из 16 первоочередных мер поддержки российской экономики в условиях частичной мобилизации, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэка. В настоящее время Минэкономразвития вместе с другими ведомствами прорабатывают такие меры, как сохранение возможности ведения бизнеса на время мобилизации, кредитные каникулы, отсрочки по уплате налогов, госконтрактам, отчетности, аренде, регулированию трудовых отношений и другие.

Вопрос доверия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Индивидуальные предприниматели также получат кредитные каникулы согласно новому закону. Для этого им нужно будет обратиться в банк, с которым заключен договор.

— Для мобилизованных предпринимателей, получивших грантовую поддержку, планом правительства предусмотрена возможность продления сроков реализации проектов, корректировки результатов или возврата грантов без штрафных санкций, — рассказали в пресс-службе Минэка. — По микрозаймам, которые мобилизованные предприниматели получили в государственных МФО, также планируется приостановка исполнения обязательств и продление сроков соглашения до 5 лет.

Наряду с социальными гарантиями для предпринимателей на уровне проектов рассматриваются вопросы упрощенного изменения или расторжения контрактов на поставку товаров для государственных и муниципальных нужд, автоматического продления лицензий для предпринимателей попавших под мобилизацию, расторжении договоров аренды недвижимости, арендуемой у государства, без каких-либо санкций.

Как платить налоги и сдавать отчетность при мобилизации

При наличии оформленной квалифицированной электронной подписи декларации в налоговую, отчетность в ПФР и ФСС можно сдавать дистанционно. Также сдать отчетность в налоговую можно удаленно через сервис ФНС, оператора ЭДО, сервис онлайн-бухгалтерии, представителя по доверенности.

— Чтобы сдавать отчетность в Пенсионный фонд в электронном виде, нужно выбрать оператора ЭДО и направить в ПФР заявление, — говорит юрист Екатерина Цибизова. — Представитель предпринимателя может отправить декларацию в налоговую на основании нотариальной доверенности. Для того чтобы оплачивать налоги удаленно, поменяйте карточку с образцами подписей и предоставьте право подписи представителю по доверенности или бухгалтеру.

Вопрос доверия Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

При обращении в налоговый орган может быть предоставлена отсрочка по уплате налогов и взносов, а также по сдаче налоговой отчетности, добавляет представитель Федеральной палаты адвокатов Тимур Харди. Важно своевременно обратиться в подразделение ФНС РФ по месту жительства или пребывания. Сделать это может по доверенности и представитель мобилизованного. Еще один вариант — продолжать платить налоги, если бизнес ведет доверенное лицо.

— Мобилизация приравнивается к периоду прохождения воинской службы. За время, когда предпринимательская деятельность не велась, ИП не уплачивает страховые взносы в фиксированном размере, при условии предоставления в налоговой орган заявления об освобождении от уплаты обязательных страховых взносов, — дополняет бухгалтер, эксперт в области налогообложения и права Алёна Кликина.

Минфину и ФНС поручено обеспечить возможность переноса срока уплаты налоговых и иных платежей для попавших под мобилизацию предпринимателей, которые продолжат вести бизнес. Также планируется перенести сроки представления деклараций и отчетности. «Известия» направили запросы в ФНС и Минфин, но на время публикации материала ответы получены не были.

Как ликвидировать компанию мобилизованному учредителю

Если мобилизованное лицо после завершения службы в ВС РФ не планирует заниматься предпринимательской деятельностью, то целесообразно подать в налоговый орган заявление о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя. Срок удаления записи в ЕГРИП занимает в среднем пять рабочих дней. На ликвидацию компании мобилизованным учредителем государство отводит несколько дней. Ликвидировать компанию может и представитель учредителя по генеральной доверенности, дополняет адвокат Тимур Харди.

Вопрос доверия Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Если призван единственный учредитель, стоит оформить решение о ликвидации и назначить ликвидатора, рекомендует юрист Екатерина Цибизова. Можно передать право подписи документов доверенным лицам либо продать свою долю в ООО другому лицу. Если учредителей несколько, можно оформить выход из состава учредителей у нотариуса, отмечает юрист.

— Для ликвидации юрлица необходимо оформить доверенность, — уточняет юрист Антон Лабазнов. — В обоих случаях порядок ликвидации юридического лица регулируется статьей 63 Гражданского кодекса РФ и специальным законодательством о юридических лицах соответствующей организационно-правовой формы.

Процедура закрытия ИП зависит от характеристик предпринимательской деятельности. К примеру, наличие работников и кассового аппарата потребует дополнительных мероприятий по увольнению и снятию с учета ККТ в налоговом органе. В таком случае необходимо собрать комплект документов, произвести оплату госпошлины и посетить УФНС или МФЦ лично или через представителя, уполномоченного действовать по доверенности, закрыть расчетный счет ИП, рассчитать и оплатить требуемые взносы, налоги, сдать отчетность.

Впрочем, юристы обращают внимание на активно используемые бизнесом страховки, дающие возможность на время военной службы сохранить компанию на плаву. Особую популярность приобрели условия устава общества, дающие равный, солидарный функционал двум независимым директорам. В случае мобилизации одного второй без какого-либо поражения в правах продолжит выполнять функцию единоличного исполнительного органа. Не менее актуальным при изменении устава стал и вопрос наследования долей в обществе: доли наследуются только с согласия других участников или в отсутствие такового, сокращаются сроки выплаты действительной стоимости доли или предусматривается неденежный эквивалент ее выплаты.

Вопрос доверия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Чувашской Республики Александр Рыбаков рассказал «Известиям», что в настоящий момент владельцев ИП беспокоит то, как быть с инвестиционными кредитами, выданными на три-семь лет. Ожидается скорейшее принятие федерального закона об отсрочках их выплаты. «Никто не хочет терять свою нишу, все стремятся сохранить бизнес, и главное — не влезть в долги и проблемы с банками», — отметил омбудсмен.