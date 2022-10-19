Сами с деньгами: новые ОЭЗ позволят заместить импорт из недружественных стран

Сразу в трех федеральных округах (ЮФО, ЦФО и СФО) появятся три новые особые экономические зоны (ОЭЗ). В Минэке подчеркивают, что это позволит привлечь около 197 млрд рублей инвестиций в экономику, запустить новые производства в химии, переработке газа, сельском хозяйстве и других сферах. Такие зоны помогают людям получить рабочие места, а стране — новые продукты и товары отечественного производства. Подробности — в материале «Известий».

Резиденты, рабочие места, товары

Создание особых экономических зон (ОЭЗ) промышленно-производственного типа в Чувашской Республике, Волгоградской и Кемеровской областях одобрено межведомственной рабочей группой по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах. Об этом «Известиям» рассказали в аппарате вице-премьера зампредправительства РФ, полпреда президента РФ Юрия Трутнева.

— Принятое решение о создании ОЭЗ позволит привлечь в экономику регионов около 197 млрд рублей инвестиций, запустить новые производства в химии, переработке газа, сельском хозяйстве и других сферах, — сказал «Известиям» замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков. — Несмотря на текущую ситуацию, интерес к преференциальному режиму особых экономических зон не снижается. Треть площадок (15 из 45) были созданы за последние два года. За первое полугодие 2022 года зафиксировано 77 новых резидентов. Это такой же показатель, как и год назад.

Особая экономическая зона на территории региона — это реальный инструмент по созданию сотен рабочих мест, способный ускорить инвестиционное развитие, сказал в беседе с «Известиями» губернатор Орловской области Андрей Клычков.

— К примеру, за время существования особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел» с 2019 года статус резидентов был присвоен шести хозяйствующим субъектам, ведется активная подготовительная работа по заключению соглашения еще с одним предприятием, — рассказал губернатор. — В результате за весь период существования ОЭЗ «ППТ «Орел» с учетом уже и III квартала общий объем инвестиций составил 726,7 млн рублей. В августе текущего года были одобрены заявки еще двух компаний на получение статуса резидентов орловской ОЭЗ.

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Таким образом, по словам главы региона, реальная эффективность и результативность ОЭЗ выражается не только в инвестициях, но и в создании новых рабочих мест, новых продуктов и товаров отечественного производства, поступлении налогов, а также опосредованно, через общее развитие региона и влияние на инвестиционную привлекательность в целом.

Как пояснил «Известиям» глава Новгородской области Андрей Никитин, создание ОЭЗ в регионе — «результат долгих упорных трудов не только правительства области, но и самих потенциальных резидентов».

— За счет реализации проектов семи якорных резидентов мы планируем создать около 720 новых рабочих мест и привлечь 8,1 млрд рублей, — сообщил губернатор. — В настоящее время наш регион и управляющая компания ОЭЗ сконцентрировались на привлечении промышленных проектов импортозамещения. Первые предприятия-резиденты ОЭЗ «ППТ «Новгородская» запустят свое производство уже в 2024 году.

Глава региона обратил внимание на то, что налог на прибыль в ОЭЗ не взимается первые семь лет с момента получения первой прибыли.

Детализация планов

В общей сложности, по данным Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России, Чувашия планирует от ОЭЗ получить пять промышленных проектов с общим объемом инвестиций 12,888 млрд рублей (без НДС) и планируемыми к созданию 1086 новыми рабочими местами, Волгоградская область — пять промышленных проектов с общим объемом инвестиций 91,171 млрд рублей и планируемыми к созданию 837 новыми рабочими местами, Кемеровская область — шесть промышленных проектов с общим объемом инвестиций 92,796 млрд рублей и планируемыми к созданию 1219 новыми рабочими местами.

На территории ОЭЗ «Химпром» в Волгограде планируется реализовать проекты по строительству завода, производящего метанол, а также организовать производство биопротеинов, химических средств защиты растений и уксусной кислоты. По словам замгубернатора Волгоградской области Анны Писемской, создание ОЭЗ «ППТ «Химпром» даст дополнительный импульс для экономического развития не только Волгоградской области, но и в целом Юга страны.

— На обозначенной площадке планируется реализовать пять проектов химической отрасли — на текущем этапе обозначенный объем инвестиций составляет свыше 90 млрд рублей, — объяснила «Известиям» Анна Писемская. — ОЭЗ позволит создать новые рабочие места (более 800 на первом этапе), будет способствовать развитию дорожной, энергетической инфраструктуры Волгограда. Последовательная переработка продукции позволит повысить ВРП региона в целом и перейти от экспортно-сырьевой к инновационно-инвестиционной модели производства.

Как пояснил «Известиям» глава Республики Чувашия Олег Николаев, в «сегодняшних условиях создание ОЭЗ приобретает очень весомое значение». По его словам, в условиях санкционного давления это один из ключевых инструментов для развития собственных производств и импортозамещения.

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— Специализация ОЭЗ в Чувашской Республике будет связана с химической промышленностью, лесопереработкой, пищевой промышленностью и иными смежными видами промышленно-производственной деятельности, — сообщил губернатор. — Пилотный резидент ОЭЗ, ООО «Группа Оргсинтез», планирует производство крайне востребованного в России гипохлорита кальция — реагента в золотодобыче и химводоподготовке мощностью 15 тыс. т. Другой якорный проект — первое и уникальное для России производство полилактида, биоосновного, рециклируемого и биоразлагаемого пластика для изготовления упаковки последнего поколения, призванной внести вклад в построение экономики замкнутого цикла и сокращение экологического следа. Мировой спрос на эту продукцию превышает предложение.

ОЭЗ в Кузбассе общей площадью 628,8 га будет расположена на территории двух муниципальных образований — в городе Кемерово и на территории Топкинского муниципального округа. Как пояснили «Известиям» в пресс-службе главы Кемеровской области, новая ОЭЗ привлечет в регион инвестиции и позволит создать не менее 1,2 тыс. рабочих мест, поспособствует росту налоговых отчислений. Объем инвестиций потенциальных резидентов на старте составляет порядка 92,8 млрд рублей, уточнили в администрации сибирского региона.

— ОЭЗ в городе Кемерово уже обеспечена необходимой инфраструктурой для новых проектов в химической промышленности, — сообщили в пресс-службе главы Кемеровской области. — Здесь планируется расширение производства минеральных удобрений. Будет реализовано два инвестиционных проекта, крупнейший из них — по производству аммиака и гранулированного карбамида стоимостью более 76 млрд рублей (ООО «Азот-2»). Однако важно то, что речь идет о развитии инвестиционных проектов в отраслях, не связанных с добычей угля. Причем с наибольшей долей вероятности часть новых рабочих мест смогут занять жители соседних регионов.

Преодолимые болезни роста

В России на данный момент функционируют 45 особых экономических зон, из них 26 промышленно-производственных, 7 технико-внедренческих, 10 туристско-рекреационных и 2 портовые. За 17 лет ОЭЗ привлекли 993 резидента, из которых более 140 компаний с участием иностранного капитала из 42 стран. За эти годы общий объем заявленных инвестиций составил более 1,64 трлн рублей, вложенных инвестиций — более 738 млрд рублей, было создано более 57,8 тыс. рабочих мест, уплачено порядка 295 млрд рублей налоговых платежей, таможенных отчислений и страховых взносов.

— При создании ОЭЗ инвесторы получают инфраструктурно развитую промышленную площадку с налоговыми преференциями, позволяющими сэкономить до 30% от стоимости проекта, — объяснил «Известиям» директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко. — В свою очередь, регионы, принявшие решение о создании ОЭЗ на своей территории, получают крупные инвестиции. Минимальный порог при создании ОЭЗ — это пять проектов общей стоимостью до 8 млрд рублей, возможность увеличить объем промышленного производства, развить региональную кооперацию, создать новые рабочие места.

ОЭЗ создают мультипликативный эффект для сопряженных территорий, отмечает доцент кафедры экономической теории и экономического образования РГПУ (СПб) им. А.И. Герцена Валерия Гуляева. Реальный эффект от развития ОЭЗ становится видим не сразу, а только с течением времени, когда вслед за несколькими якорными инвесторами на площадку приходят другие инвесторы, проводят все подготовительные мероприятия, запускают производство. Может пройти до 10 лет, пока государственные инвестиции по созданию ОЭЗ окупятся.

Сами с деньгами Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На ее взгляд, основные риски создания ОЭЗ заключаются, во-первых, в возможной переоценке или недооценке конкурентных преимуществ территорий создания ОЭЗ. Это может приводить к нарушению баланса хозяйственной деятельности на территории: для новых инвесторов условия ОЭЗ будут непривлекательными, а местные предприятия могут перемещать свои производства в ОЭЗ. Во-вторых, усиливается конкуренция за российского инвестора между различными видами зон с преференциальными режимами хозяйственной деятельности, что может привести к усилению социально-экономической дифференциации регионов. В-третьих, происходит снижение барьеров для входа на данные площадки, что может восприниматься крупными инвесторами негативно, так как они часто заинтересованы в здоровой внутренней экосистеме площадок: наличии большого числа качественных реализуемых проектов и перспективах нахождения надежных партнеров для будущих совместных проектов.

— Основные проблемы, которые могут возникнуть в рамках функционирования особых экономических зон в текущих условиях, связаны с внешними факторами, — считает вице-президент, руководитель направления «Пространственное развитие» ЦСР Татьяна Караваева. — ОЭЗ фактически является экспортно ориентированным инструментом для компаний. Именно поэтому текущая экономическая обстановка несет в себе риски устойчивости проектов, в которых структура продаж предполагает значительную долю экспортной составляющей. В этой связи для будущих проектов, которые будут реализованы на территории зоны, требуется дополнительная оценка именно экспортных рисков.

В любом случае нужно учитывать, что на сегодняшний день многие страны успешно реализовали концепцию ОЭЗ, считает специалист экономического факультета РУДН Тимофей Мазурчук. Это, например, Китай, который с момента развития первых крупных особых экономических зон в середине 1980-х добился многократного роста ВВП и позволил национальным компаниям внедрять иностранные производственные мощности, отличавшиеся технологичностью и наукоемкостью.

— Создание ОЭЗ в России является фактически безальтернативным вариантом для привлечения иностранных производителей. С текущим уровнем санкционных ограничений и массовым выходом западных компаний с российского рынка мы остро нуждаемся в новых партнерах, и ОЭЗ становятся точкой старта многих контрактов и дальнейшего сотрудничества, — говорит Тимофей Мазурчук. — Также открытие новых зон позволяет прощупать потенциал развития регионов. Так, в Китае более 65% ОЭЗ было закрыто и преобразовано, но оставшаяся часть успешно функционирует и по сей день.

Однако, как полагают в маркетинговом агентстве «Русопрос», на привлечение иностранного капитала пока что вряд ли можно существенно рассчитывать.