Расходная участь: в бюджете сократили средства на тушение пожаров и туризм

24 комитета Госдумы дали положительные заключения на проект бюджета, рассмотрение которого в первом чтении пройдет 26 октября. При этом парламентарии высказали ряд замечаний . Критикуют в том числе недофинансирование тушения лесных пожаров, отсутствие средств на очистку Байкала, нехватку денег на развитие туризма. Во фракциях «Известиям» также заявили, что недовольны уменьшением финансирования ряда статей, и сообщили о подготовке своих поправок. А в «Справедливой России – За правду» решили разработать альтернативный проект финансового документа , ориентированный на повышение обороноспособности и продовольственной безопасности страны, а также на финансирование бизнеса. Эксперты поясняют: на фоне СВО бюджет приходится адаптировать к возросшим расходам на оборону, поэтому режутся наименее чувствительные проекты .

Поддержали с замечаниями

По информации «Известий», 24 из 32 комитетов Госдумы дали положительные заключения на правительственный законопроект «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». «Известия» ознакомились с документами. В ряде из них, несмотря на поддержку проекта бюджета в целом, комитеты высказывают значительные замечания .

Расходная участь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Так, комитет по экологии в своем заключении отмечает « существенное недофинансирование» мероприятий по охране особо охраняемых природных территорий . В том числе в бюджете отсутствует достаточное количество денег на мониторинг лесных пожаров и тушение.

«В текущем году это привело к значительным потерям заповедного фонда в результате пожаров в Окском государственном природном биосферном заповеднике, а также в национальном парке «Мещера» в Рязанской области. Невозможность своевременно предотвратить пожар создала угрозы для близлежащих населенных пунктов», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

Также у комитета вызывает вопросы отсутствие средств на мероприятия по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных на Байкале в результате деятельности ОАО «БЦБК». Поручение по этому поводу Владимир Путин давал еще в 2017 году.

Комитет Госдумы по информационной политике, технологиям и связи в своем заключении обращает внимание на значительное сокращение финансирования универсальных услуг связи (телефон, интернет, радиосвязь). Вместо запланированных 14,7 млрд рублей на эти цели в бюджете пока планируется выделить лишь 6,6 млрд.

Фото: commons.wikimedia.org Национальный парк «Мещерский», Рязанская область

Кроме того, парламентарии просят о выполнении поручения президента России о докапитализации АО «Почта России» на 15 млрд рублей. Согласно документу, это необходимо для модернизации отделений и пунктов почтовой связи, расположенных на селе, а также в труднодоступной местности. Сейчас на эти цели заложено лишь по 5 млрд на 2023 и 2024 годы.

Комитет Госдумы по туризму в своем заключении заявляет о риске срыва нацпроекта .

«Комитет отмечает, что финансирование расходов по госпрограмме «Развитие туризма» уменьшено на 9,37 млрд рублей в 2023 году, на 9,37 млрд рублей в 2024 году и на 55,8 млрд рублей в 2025 году. В связи с чем может возникнуть риск срыва выполнения целевых показателей, утвержденных национальным проектом «Туризм и индустрия гостеприимства» , — отмечается в документе.

А комитет по делам СНГ рекомендует принять Госдуме бюджет в первом чтении только при условии выделения дополнительно порядка 7 млрд рублей на реализацию программы «Поддержка и продвижение русского языка за рубежом», а также при сохранении финансирования программ «Внешнеполитическая деятельность» и «Содействие международному развитию».

Расходная участь Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Как пояснил «Известиям» источник в комитете Госдумы по бюджету, срок по предоставлению отзывов и поправок заканчивается 14 октября. К этому моменту свои заключения должны будут подготовить все оставшиеся комитеты парламента . После чего начнется их проработка профильным комитетом.

Как сообщили «Известиям» в Минфине , сейчас проект федерального бюджета проходит стадии обсуждения в Госдуме и Совете Федерации.

— Параметры будут корректироваться с учетом дальнейших поправок и обсуждений. При этом сформированный проект бюджета на ближайшие три года учитывает расходы на исполнение всех социально значимых мероприятий, поддержку отраслей экономики и реализацию национальных проектов , — пояснили в ведомстве.

Там уточнили, что для этих целей сумма заложенных расходов на 2023-й будет увеличена более чем на 3 трлн рублей по сравнению с прошлым годом.

— Также важно отметить, что приоритизация расходов произведена с учетом новых целей и задач по поддержке экономики и социальной сферы. Что касается АО «Почта России», то на ее докапитализацию будет дополнительно направлено 5 млрд рублей, что соответствует фактическому годовому кассовому исполнению по соответствующему мероприятию в 2022 году , — сказали в министерстве.

Поправок будет много

Тем временем во фракциях Госдумы «Известиям» сообщили о тщательной работе над документом и подготовке своих поправок .

— Сейчас в круглосуточном режиме идет динамичная работа во всех профильных комитетах и фракциях, в том числе в «Единой России». У нас происходит постоянный диалог с правительством, с каждым министерством по всем актуальным вопросам. По завершении этого обсуждения будет выработана позиция партии , — пояснил «Известиям» зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

По его словам, больше всего единороссов волнуют выполнение всех социальных статей бюджета, поддержка бизнеса и промышленности, а также реализация блока по обеспечению безопасности.

Расходная участь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Вице-спикер ГД от партии «Новые люди» Владислав Даванков сообщил «Известиям», что фракция готова поддержать проект бюджета в первом чтении, но поправок будет много.

— Доходная часть бюджета сильно сократилась, поэтому логично, что некоторые расходы также сократятся . Но нужно особенно внимательно подойти к выбору направлений, на которые мы выделим меньше денег, — пояснил парламентарий.

По его словам, в проекте бюджета не заложили средства на увеличение зарплат учителей, хотя 2023-й объявлен Годом педагога и наставника. В здравоохранении серьезно сокращается финансирование региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, в то время как растет смертность людей с такими заболеваниями.

— Хотят сократить расходы даже на детские больницы. Есть вопросы и по снижению расходов на туризм, экологию, науку. Будем подробно это анализировать и готовить наши поправки, — отметил депутат.

В КПРФ «Известиям» сообщили, что фракция также недовольна сокращением расходов на ряд бюджетных статей.

— У нас много вопросов по всем разделам. Главные проблемы бюджета: нереалистичный прогноз развития экономики, слишком нерешительные меры по увеличению доходной части, сокращение расходов на здравоохранение и поддержку промышленности , отсутствие индексации на уровень инфляции таких ключевых статей расходов, как, например, образование, — заявил «Известиям» первый зампред комитета по бюджету, коммунист Михаил Щапов.

По его словам, партия будет готовить свои поправки ко второму чтению.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил «Известиям», что партия пока не приняла решение о поддержке бюджета.

— Мы рассмотрим этот вопрос, когда он будет вынесен на заседание фракции. Но могу сказать, что обязательно ко второму чтению бюджета у нас будут подготовлены свои поправки, — пояснил парламентарий.

Расходная участь Фото: ТАСС/Константин Андреев

А вот во фракции «Справедливая Россия – За правду» решили подготовить альтернативный проект финансового документа на 2023 год. Его партия представит на следующей неделе.

— Наш бюджет будет коренным образом отличаться от варианта правительства. Прежде всего речь идет о том, чтобы направить деньги не на вложение в иностранную валюту и поддержку банков, а в повышение обороноспособности и продовольственной безопасности страны , финансирование отечественного бизнеса, защиту социальных интересов большинства граждан. В том числе чтобы рост цены и тарифов на ЖКХ не опережал повышение пенсий и зарплат, — пояснил «Известиям» первый зампред фракции Олег Нилов.

Доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов заявил «Известиям», что в нынешних условиях сокращение расходов федерального бюджета по тем или иным статьям вполне логично.

— Понятно, что сейчас бюджет приходится адаптировать к возросшим расходам прежде всего на оборону и безопасность. Соответственно, в этих условиях приходится какими-то статьями бюджета жертвовать . Естественно, каждое министерство и ведомство в этих условиях будет стараться защитить свои статьи расходов. Как показывает опыт, под сокращение попадают те проекты, которые можно безболезненно сократить, например в сфере туризма, — пояснил эксперт.

По его словам, бюджет этого года пока исполняется даже с небольшим профицитом. А вот на следующий закладывается дефицит в 2%, что ниже безопасного уровня, отметил Сергей Хестанов.